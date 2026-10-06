Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, quebrou o silêncio sobre sua crise com o técnico de seu país, Jorge Jesus, divulgando um comunicado oficial nesta terça-feira, no qual esclareceu os motivos do desentendimento entre ele e o treinador.

O atacante de 41 anos havia deixado a concentração de Portugal antes da partida contra a Dinamarca, após não ter participado do jogo anterior, contra a Noruega, pela Liga das Nações da Europa.

A seleção de Portugal conseguiu se classificar para as quartas de final da Liga das Nações da Europa, depois de vencer suas quatro partidas e somar 12 pontos, liderando seu grupo, lembrando que o Don atuou apenas na primeira partida, contra o País de Gales, que terminou com vitória de Portugal por 1 a 0.





O comunicado veio na íntegra, nas palavras do próprio Ronaldo, conforme noticiou o jornal português A Bola , da seguinte forma:





Como prometi, decidi relatar, na primeira pessoa e de forma direta, as circunstâncias que envolveram a última etapa da minha trajetória na seleção nacional.



Depois da Copa do Mundo de 2026, preparei uma mensagem para o povo português, que ainda guardo, contendo as palavras que gostaria de lhes dirigir quando deixar definitivamente a nossa equipe.



Ao final do torneio, no voo de regresso dos Estados Unidos, o presidente da Federação me pediu e insistiu para que eu reconsiderasse minha decisão de deixar a seleção, pois a Federação Portuguesa de Futebol desejava a minha continuidade.



Logo em seguida, ele me perguntou minha opinião sobre o nome do atual técnico da seleção nacional, no qual estava pensando, ao lado de outros nomes que não me revelou.



Respondi ao presidente da Federação que, na minha opinião, seria a escolha ideal. Por isso, no dia em que o atual técnico da seleção nacional foi apresentado, fiquei realmente feliz com essa escolha. Foi a escolha certa, como comprovam os resultados.



Alguns dias depois, recebi o primeiro contato do novo técnico da seleção nacional, dizendo que gostaria de se encontrar comigo pessoalmente. Respondi afirmativamente, e marcamos uma data para isso. "O fim das minhas férias."



Encontramo-nos na Cidade do Futebol, onde minha equipe fazia a pré-temporada.

O treinador me disse naquele dia que contava comigo e que a minha presença era fundamental para o seu projeto. Apresentou-me um plano para a minha participação imediata. Disse que eu jogaria a primeira e a última partida, e que faria três ou quatro alterações em cada jogo por motivos relacionados à condição física.



Nesse momento, ele me propôs não viajar com a seleção nacional para a Noruega e para a Dinamarca. Propôs que eu jogasse a primeira partida e ficasse em Portugal, e depois me juntasse a eles antes do jogo no estádio do Dragão.



Recusei essa proposta de imediato. Pareceu-me claro que eu não poderia aceitá-la. Não jogar as partidas fora não significaria que eu deixaria de ser o capitão da nossa equipe. O privilégio de ficar em Portugal não seria um bom exemplo.



No fim, o treinador concordou com a minha análise.



Esteve presente nessa conversa Simo Coutinho, diretor esportivo do Al-Nassr, pessoa a quem o atual técnico da seleção nacional reportava durante toda a temporada passada, e um dos responsáveis pela sua chegada ao clube em 2025.



Na véspera da concentração, o treinador foi à minha casa em Lisboa para ter outra conversa comigo, a seu pedido. A conversa foi tranquila, e cumprimos todos os princípios acordados em agosto. Joguei a partida no estádio de Alvalade e, apesar de ter sido substituído, não causei nenhum problema. Pessoalmente, coloquei a braçadeira de capitão em Bruno Fernandes, e nunca me passou pela cabeça que eu pudesse estar dando meus últimos passos como jogador e capitão da seleção nacional. O mais importante naquele dia, para mim, foi a nossa vitória. Vencer é sempre bom, e em Portugal, pelo meu país, é melhor ainda.



Na hora do almoço no dia do jogo na Noruega, o auxiliar técnico da seleção nacional veio até a mesa em que a equipe almoçava e me disse que o treinador queria falar comigo. Para minha enorme surpresa, o treinador me perguntou se eu estava preparado para jogar 30 minutos. Eu estava totalmente concentrado na minha recuperação física, integrado com meus companheiros como de costume, e acreditando que não jogaria naquele dia. Nenhum problema.



Esse pedido estava fora do meu plano de recuperação física e de treino – porque eu só jogaria no dia 4 do mês, no estádio do Dragão – mas, claro, aceitei. Ele me respondeu que eu deveria estar pronto, pois jogaria 30 minutos.



E o resto é conhecido. Comecei a aquecer a partir do intervalo, observei os minutos passarem, e ninguém me chamou. O treinador não cumpriu a sua promessa.



No fim da partida, eu só queria que tudo terminasse com a vitória e ficar sozinho. Não fui saudar os torcedores. Um erro pelo qual assumo a responsabilidade sozinho, e que não deveria ter acontecido. Peço desculpas ao povo português que nos apoiou com entusiasmo ali, peço desculpas aos torcedores, e peço desculpas a quem viajou até lá para me ver, mesmo que não fossem portugueses, e que talvez eu tenha decepcionado.



Quarenta e oito horas depois, tivemos uma conversa – eu, o treinador e Simo Coutinho, pois ele acompanhava as nossas conversas



Foi um momento profundo e extremamente franco, sem qualquer reserva.



Concordamos que havia apenas uma forma de encerrar esta "questão": que o treinador repetisse o que acabara de me dizer em particular, na presença de Simo Coutinho, mas na sala de imprensa.



O acordo era simples: o treinador iniciaria a coletiva de imprensa com esse tema, tentando encerrar o assunto dizendo a verdade. Diria que eu nunca pedi para jogar, nem por alguns minutos, que o treinador sozinho, e mais ninguém, foi quem propôs o plano desta concentração, que foi um erro me submeter apenas ao aquecimento sem jogar, e que, se o fato se repetisse, ele não faria isso.



Encerramos aquela reunião com o treinador me pedindo um abraço, prometendo-me que diria na coletiva de imprensa o que acabara de me dizer, e que o assunto estava resolvido. Eu não jogaria na Dinamarca, mas jogaria na partida do Dragão. Tudo isso aconteceu na presença de Simo Coutinho, como de costume.



A pedido do treinador, realizou-se uma reunião por vídeo entre ele, Simo Coutinho e Tiago Craveiro, para resumir o que havíamos discutido.



Foi preparado um documento resumido, que eu pessoalmente aprovei, e que foi entregue ao treinador a seu pedido.



A reunião foi como se esperava: a conduta não teve nenhuma relação com o nosso encontro; ouvi expressões e uma agressividade que considero injustificadas, e uma postura que sugeria que ele "quer, pode e manda", algo que nunca havia me demonstrado, nem sequer de forma indireta, numa sessão privada, no dia anterior.

As observações que revisei foram as seguintes: acho importante, por ser a verdade, esclarecer algumas coisas antes de falar sobre a Dinamarca:



1. Eu pessoalmente propus um plano para o Cristiano, sem ninguém mais, para esta temporada com a seleção nacional. Foi uma conversa longa e muito proveitosa.



2. Sei o quanto ele ama a seleção nacional e a sua dimensão mundial, e mais do que isso, o quanto é positivo o seu impacto sobre a seleção nacional ao longo de 24 anos consecutivos.



3. O plano que propus ao Cristiano foi aceito.



4. Ele nunca questionou minhas escolhas. Foi um exemplo a ser seguido, leal e profissional.



5. A partida contra a Noruega não estava incluída no plano que eu havia traçado para ele. No entanto, senti que ele estava fisicamente recuperado da primeira partida, e o avisei de que poderia ter de utilizá-lo. O Cristiano concordou.



6. Cometi um erro ao incluir um jogador do tamanho de Pelé ou Maradona apenas no aquecimento, sem o colocar em campo. Se fosse hoje, eu não teria feito isso.



7. E, em resumo: eu quero o Cristiano na seleção nacional. Na verdade, não o quero pouco, quero-o muito. E, felizmente, ele também confia em mim. Acreditou em mim no Al-Nassr e aqui também.



8. Quanto à ausência de saudação aos torcedores, já falamos sobre isso anteriormente. Um jogador que disputou mais de 230 partidas pela seleção nacional não recebe de mim lições sobre o amor por Portugal. Foi um momento de frustração que não apaga nada. É o jogador que mais dá autógrafos, tira mais selfies e demonstra mais carinho aos torcedores. Não vamos inventar problemas do nada. Quando não estamos felizes, reagimos. É só isso. Nenhuma dessas observações menciona, portanto, que o treinador tenha me pedido desculpas.



Foi a segunda vez em que ele descumpriu a sua promessa.



Decidi deixar a concentração sem esperar por mais uma promessa não cumprida. Para mim, a verdade continua sendo o mais importante nas relações entre as pessoas. Por mais doloroso que seja, quero que me digam a verdade.



Na verdade, numa conversa que tive com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol e com o treinador na manhã daquela coletiva de imprensa, vocês podem confirmar isso, assegurei a eles que, se não quisessem a minha presença, deveriam me dizer. Bastava serem francos comigo. Eu aceitaria e prometi a eles que prepararíamos algo grandioso, como espero que aconteça, e ninguém ficaria irritado.



Lembro-me disso como se tivesse acontecido ontem. Responderam a uma só voz que não. Que o meu lugar era na seleção nacional.



Nunca interferi, em momento algum, em qualquer decisão técnica ou tática de qualquer treinador ou dirigente da seleção nacional ao longo de quase 25 anos da minha carreira. Aceito, seja bom ou ruim, o que propõem. Respeito a decisão, e quando descumprem a promessa que me fizeram, sinto que o meu lugar não é aqui.



Peço desculpas também aos meus companheiros da seleção nacional por ter deixado a concentração. Pois, apesar da total quebra de confiança por parte do treinador, como atesta todo aquele que presenciou essas conversas, eu não deveria ter feito isso. A responsabilidade é só minha.



Peço desculpas ao povo português mais uma vez, mas o descumprimento da promessa que me fizeram teve um grande impacto sobre mim. Senti que a minha permanência na equipe, a partir daquele momento, só a prejudicaria, então fiz o que sempre disse que faria caso não me sentisse útil: arrumei as malas e parti.



A Federação Portuguesa de Futebol deve avaliar as consequências dos meus atos e me punir por eles. Acho que a punição não deve ser atenuada. Não sou apenas um jogador comum; sou o capitão da equipe, e isso é um agravante. Já pedi desculpas, mas sei que os atos têm consequências. Qualquer pessoa no mundo do futebol, como eu, sabe que as regras são iguais para todos, independentemente da posição individual.



A esse respeito, ouvi muita coisa sobre jogos de despedida, e que eu precisaria de uma despedida à minha altura, e que a Federação deseja me dar essa oportunidade.



Aprendi na vida, passando fome e sem ter o que comer, que ninguém dá nada a ninguém de graça. Posso prometer a todos os meus torcedores, e especialmente ao povo português, que jogaremos uma ou mais partidas de despedida; haverá tempo para isso.



Mas quando penso na seleção nacional, o que realmente penso é na competição. Foi nisso que pensei no dia em que recebi a notícia da morte do meu pai. Eu estava numa concentração com a nossa seleção nacional, e decidi ficar ali até o fim da partida do dia seguinte. Fiz pelo meu país o que nunca faria por nenhum clube.



Portanto, se eu estiver fisicamente apto, jogando pela minha equipe e, espero, marcando gols, após o fim do meu período de suspensão, estarei disponível, como sempre estive, para competir e vencer com a nossa seleção nacional.



Esta, acreditem em mim, é a verdade absoluta.



Cristiano Ronaldo,



6 de outubro de 2026



