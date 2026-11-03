Real Madrid e Barcelona manifestaram seu apoio à família de Jesús de Miguel, jogador do Tenerife, que faleceu nesta terça-feira.

O Tenerife anunciou a morte de seu jogador às oito horas da manhã desta terça-feira, em uma notícia que lançou um véu de profunda tristeza sobre o clube, sua torcida e a família do futebol.

O Tenerife disse no início de sua mensagem: "Estamos arrasados pela intensidade da dor, nossas línguas ficaram presas pelo choque, e não conseguimos acreditar que isso seja real".

E acrescentou o Tenerife: "Não há palavras de consolo, não há nada que possa aliviar esse sentimento repleto de tristeza. Estamos ao lado de sua família enlutada e de seus entes queridos, e ao lado de todos os membros da família do Tenerife que hoje choram este desfecho cruel".

O Barcelona comentou o assunto, por meio de uma publicação na rede "X", dizendo: "Nós, no Barcelona, lamentamos a trágica notícia da morte de Jesús de Miguel, jogador do Tenerife. Todo o nosso apoio e nossos sentimentos à sua família, amigos e entes queridos nestes momentos extremamente difíceis".

No mesmo sentido, o Real Madrid escreveu, em seu site oficial: "O clube, seu presidente e sua diretoria apresentam as mais sinceras condolências e seus sentimentos pela morte de Jesús de Miguel, jogador do Tenerife, que partiu aos 30 anos de idade. O clube expressa sua profunda tristeza e solidariedade à sua família, companheiros, clube e a todos os seus entes queridos nestes momentos difíceis. Descanse em paz".