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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Comunicado oficial: cirurgia de urgência em astro da Juventus após fratura na mão

Juventus
R. Kolo Muani
Campeonato Italiano
Itália
França

Quando ele volta a jogar?

O clube Juventus anunciou que seu atacante Randal Kolo Muani foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma fratura na mão, logo após a vitória sobre a Atalanta pelo placar de 2 a 0.

O centroavante sofreu a lesão durante uma colisão acidental na partida de ontem, que terminou com a vitória pela competição do Campeonato Italiano e foi disputada no estádio Allianz Juventus, na cidade de Turim.

A lesão do jogador foi diagnosticada como uma fratura na falange proximal, o que tornou necessária a intervenção cirúrgica e o procedimento de fixação óssea.

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A cirurgia foi realizada hoje no centro J Medical, na cidade de Turim, que faz parte do complexo Continassa pertencente ao clube, pelo médico De Loris Pigoli.

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Kolo Muani pode retornar aos treinos após dois dias, ficando à disposição do técnico Luciano Spalletti durante o período de paralisação para as datas internacionais.

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O ex-astro do Paris Saint-Germain marcou um gol e deu duas assistências em 6 partidas oficiais que disputou com a Juventus até agora nesta temporada.

A Juventus tem uma longa lista de desfalques que inclui Manuel Locatelli, Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Juan Cabal, Andrea Cambiaso, Kamil Grabara, Jeremie Boga e Jeff Ekhator.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

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