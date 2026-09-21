O clube Juventus anunciou que seu atacante Randal Kolo Muani foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma fratura na mão, logo após a vitória sobre a Atalanta pelo placar de 2 a 0.

O centroavante sofreu a lesão durante uma colisão acidental na partida de ontem, que terminou com a vitória pela competição do Campeonato Italiano e foi disputada no estádio Allianz Juventus, na cidade de Turim.

A lesão do jogador foi diagnosticada como uma fratura na falange proximal, o que tornou necessária a intervenção cirúrgica e o procedimento de fixação óssea.

A cirurgia foi realizada hoje no centro J Medical, na cidade de Turim, que faz parte do complexo Continassa pertencente ao clube, pelo médico De Loris Pigoli.

Kolo Muani pode retornar aos treinos após dois dias, ficando à disposição do técnico Luciano Spalletti durante o período de paralisação para as datas internacionais.

O ex-astro do Paris Saint-Germain marcou um gol e deu duas assistências em 6 partidas oficiais que disputou com a Juventus até agora nesta temporada.

A Juventus tem uma longa lista de desfalques que inclui Manuel Locatelli, Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Juan Cabal, Andrea Cambiaso, Kamil Grabara, Jeremie Boga e Jeff Ekhator.



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