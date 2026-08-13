Abdallah El-Said, astro do Zamalek, divulgou um comunicado oficial para esclarecer sua posição sobre a permanência no clube branco na nova temporada, depois que surgiram notícias sobre seu desejo de se aposentar.

Muita polêmica foi levantada nos últimos dias, após a ausência de El-Said (41 anos) da concentração do Zamalek em preparação para a próxima temporada, por causa de seus pagamentos atrasados, segundo vários relatos da imprensa.

Além disso, Mohamed Abdel Hadi, empresário de El-Said, revelou que o jogador pediu a rescisão de seu contrato com o Zamalek, e disse em sua página no Facebook: "Abdallah El-Said pediu oficialmente o encerramento de seu contrato com o Zamalek, por causa do que considera ser um mau tratamento por parte da diretoria do clube, seja no âmbito moral ou na imprensa".

No entanto, Abdallah El-Said, ex-jogador do Al-Ahly, do Ismaily e do Pyramids, esclareceu todos os detalhes em um comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira, no qual afirmou: "À grandiosa torcida do Zamalek: desde o primeiro momento em que me juntei a uma grande instituição chamada Zamalek, eu me considero parte dessa grande família, um dos filhos deste grandioso clube e um de seus torcedores. O que vivi durante este período não foi apenas um trabalho em seu campo na minha vida, mas foram as etapas mais importantes da minha trajetória futebolística no meio dessa torcida, da qual não vi nada além de amor e reconhecimento".

E acrescentou em sua página oficial no Instagram: "Tudo o que circulou durante as últimas horas é completamente falso. Nunca me rebelei contra o Zamalek, e a opção de partida jamais será a perda do Zamalek e de sua grandiosa torcida, aconteça o que acontecer. Tive a honra de estar aqui".

E prosseguiu: "Pensei em me aposentar e encerrar minha caminhada futebolística com a camisa que realmente amei, e esse é um momento que inevitavelmente chegará. Isso levou algum tempo e coincidiu com o início do período de preparação da equipe, e por isso me ausentei de começar com eles. Como membro dessa família, cujo verdadeiro significado senti em cada situação, reafirmo todo o meu respeito e consideração pelo Zamalek, por sua torcida, pela diretoria e pelas decisões que ela toma, e tenho a honra de estar entre suas fileiras nesta temporada".

E concluiu: "Prometo à grandiosa torcida colocar o interesse do Zamalek em primeiro lugar, e prometo lutar e brigar por todos os títulos na próxima temporada. Viva o Zamalek e viva sua torcida fiel".











