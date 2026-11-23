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Imagens do comportamento de Erling Haaland na partida entre Manchester City e Fulham (1 a 1) viralizaram. É possível ver que o atacante norueguês não está nada satisfeito com seus companheiros de equipe.

O Manchester City atravessa uma grave crise. A equipe de Enzo Maresca não vence há quatro jogos seguidos na Premier League.

Antes da pausa para os jogos de seleções, o clube perdeu para Aston Villa (2 a 1), Brighton (1 a 0) e Nottingham Forest (3 a 1).

Depois da pausa, a situação não melhorou. No último sábado, a equipe empatou em 1 a 1 com o Fulham.

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Apesar da má fase de seu clube, Haaland segue como artilheiro da Premier League. O ex-jogador do Borussia Dortmund, entre outros clubes, tem nove gols.

Imagens da partida contra o Fulham também mostram sua frustração com os companheiros. O zagueiro Abdukodir Khusanov se prepara para cobrar um lateral, mas, na avaliação de Haaland, demora demais, o que irrita o atacante norueguês.

As imagens de Haaland viralizaram no X. “Haaland parece infeliz no Manchester City”, diz uma publicação.

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“Eu realmente não entendo quem fez Erling Haaland acreditar que é maior que o Manchester City. Sua atitude está começando a se tornar um problema sério, e o clube deve ser maior que qualquer jogador”, escreveu um perfil de torcedores com muitos seguidores na rede social.

No próximo fim de semana, o Manchester City terá a chance de se recuperar. O clube enfrentará o Arsenal no domingo, às 17h30, no Emirates Stadium.