Numa comparação tocante entre as trajetórias dos dois maiores ídolos da história do futebol, o ex-craque inglês Gary Lineker expressou seu profundo pesar pela maneira tensa como parece ter terminado a carreira internacional de Cristiano Ronaldo, afirmando que "o Dom" merecia uma despedida à altura de sua grandeza, à semelhança da cena lendária que Lionel Messi viveu em Buenos Aires.

As declarações de Lineker vieram à margem da conferência "Semana dos Líderes da Indústria Esportiva" no estádio Stamford Bridge, em Londres, apenas 24 horas depois do extenso comunicado divulgado por Ronaldo (41 anos), para esclarecer os motivos de sua saída repentina da concentração da seleção portuguesa na semana passada, no qual acusou seu técnico Jorge Jesus de ter quebrado as promessas que fizera.

No extremo oposto, a cena no outro continente foi diferente, com Lionel Messi se despedindo da torcida da Argentina de forma perfeita, marcando um gol e dando duas assistências na vitória amistosa por 3 a 0 sobre o Benin, em meio a aplausos calorosos e cânticos que não cessaram no estádio Monumental, numa noite que pareceu uma homenagem a uma carreira inteira.

Lineker disse aos jornalistas em tom triste: "Acho que é um pouco triste, porque ele foi um grande jogador, e, no fim, daqui a cinco ou dez anos, ninguém vai se lembrar dessa tensão, vamos lembrar apenas o quanto ele foi grandioso".

E acrescentou o ídolo do futebol inglês: "Mas acho que a despedida de Messi foi muito tocante, e acho que Cristiano merecia a mesma coisa".

Essa declaração traz de volta à tona a rivalidade histórica entre as duas estrelas que dividiram o trono do futebol por mais de uma década e meia, na qual Messi venceu a Bola de Ouro oito vezes contra cinco de Ronaldo, ainda que nenhum dos dois seja hoje considerado um dos favoritos ao prêmio deste ano.

Durante sua fala, Lineker não perdeu a oportunidade de elogiar seu compatriota Harry Kane, que igualou o recorde de número de jogos pela seleção da Inglaterra com 125 partidas, empatado com o lendário goleiro Peter Shilton, após atuar diante da República Tcheca, elevando seu saldo para 91 gols na vitória por 3 a 0.

Lineker, que marcou 48 gols com a camisa dos Três Leões, elogiou o atual capitão da seleção, descrevendo-o como um dos maiores jogadores da história da Inglaterra, ao dizer: "Acho que ele merece estar nessa lista, talvez ao lado de Bobby Charlton, e talvez até de Bobby Moore, olhem para o retrospecto dele, é impressionante".

E concluiu: "Ele não é apenas um artilheiro, e não é apenas um jogador de área como eu, é muito mais do que isso, ele consegue recuar, distribui passes por toda parte, marca todos os tipos de gols, com os dois pés, de cabeça, ele tem tudo".



