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Como x Juventus é o grande jogo da 13ª rodada da Serie A 2026/2027, com início às 20h45 no estádio Sinigaglia, à beira do lago.

Ao menos no papel, é um confronto direto entre dois candidatos a uma vaga na zona da Champions League. Antes da partida, o time da casa está à frente na classificação, com 26 pontos, embora ocupe a 5ª posição. O Como também vive uma sequência positiva após a vitória sobre o AEK Atenas, que trouxe entusiasmo à equipe de Cesc Fabregas na Europa. A Juventus de Luciano Spalletti também vem reagindo: tem 21 pontos, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, além do triunfo sobre o Omonia, que devolveu muita confiança ao ataque do time.

COMO X JUVENTUS

GOLS: -

COMO X JUVENTUS: PROVÁVEIS ESCALAÇÕES E FICHA TÉCNICA



Como x Juventus



Gols: -



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Perrone, Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Téc. Fabregas.



JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik, Bremer, Lucumì, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani.

Téc. Spalletti.



Árbitro: Mariani

Cartões amarelos: -

Expulsões: -

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GOLS E PRINCIPAIS LANCES



0' A bola rola no estádio Sinigaglia a partir das 20h45



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