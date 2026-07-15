“Como uma bela música”... Será que Infantino foi vaiado nos jogos da Espanha e da França?

Os vaias que ecoaram nas arquibancadas do estádio de Dallas, durante a partida entre Espanha e França nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, geraram uma ampla onda de polêmica nas redes sociais, depois que muitos acreditaram que elas tinham como alvo Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), após sua aparição nas telas da transmissão televisiva.

Comunicado oficial conjunto

No entanto, as emissoras britânica ITV e americana FOX se apressaram em esclarecer o que realmente aconteceu, afirmando que a torcida não estava vaiando Infantino, mas sim manifestando desaprovação pela aparição de Jerry Jones, proprietário do clube americano Dallas Cowboys, que aparecia ao mesmo tempo no telão dentro do estádio.

O incidente ocorreu durante a partida que a Espanha venceu por 2 a 0, graças aos gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, garantindo sua classificação para a final da Copa do Mundo, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina.

Durante a transmissão ao vivo, Infantino apareceu sorrindo nas arquibancadas, enquanto se ouviam vaias da torcida, o que levou muitos telespectadores a acreditar que elas eram dirigidas a ele.

O comentarista Sam Mathews, da ITV, esclareceu a situação dizendo: “Essas vaias não são dirigidas a Infantino, pois o proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones, apareceu ao mesmo tempo no telão dentro do estádio”.

A rede americana FOX confirmou a mesma versão, observando que a câmera de TV mostrou Infantino exatamente no momento em que Jones aparecia no telão principal do estádio, o que causou essa confusão.

Jerry Jones é uma das figuras mais polêmicas da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), sendo constantemente alvo de críticas por sua intervenção direta na gestão do Dallas Cowboys, clube no qual também ocupa o cargo de diretor-geral.

A torcida não está convencida

Apesar dos esclarecimentos das duas emissoras, muitos seguidores nas redes sociais não se convenceram com a versão oficial.

O jornal britânico “Mirror” registrou alguns comentários; um deles dizia: “As vaias contra Infantino soaram como uma bela música aos meus ouvidos; vocês podem associá-las a Jerry Jones como quiserem, mas todos sabem a quem elas se dirigiam”.

Outro acrescentou: “Não, não foram contra Jones, mas sim, com certeza, dirigidas a Infantino”, enquanto um terceiro comentou: “Eu, pessoalmente, estava vaiando Infantino”, e um quarto escreveu: “Não há dúvida de que a torcida estava vaiando ele”.

Esse episódio ocorre em um momento em que se multiplicam os relatos sobre as pressões enfrentadas pelo presidente da Federação Internacional, em meio à polêmica que acompanhou a Copa do Mundo de 2026, com a aproximação das eleições para a presidência da FIFA, marcadas para o congresso da federação em abril próximo, quando Infantino busca conquistar um terceiro mandato.

O torneio foi marcado por vários episódios que geraram amplas críticas, entre os quais se destacam a decisão de suspender a proibição de jogo imposta ao atacante da seleção americana Folarin Balagun após uma intervenção por telefone do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além da controvérsia contínua sobre a arbitragem e a adoção de intervalos para hidratação em todas as partidas do torneio.

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