Como, um líder a caminho da saída: não há acordo para a renovação do contrato de Sergi Roberto

Por trás do crescimento exponencial do Como nas duas últimas temporadas está a marca de Sergi Roberto: o ex-jogador do Barcelona deu uma contribuição muito significativa não apenas em campo, mas também pela mentalidade fora dele.





A relação com o ex-companheiro e agora técnico do Como, Cesc Fàbregas, foi certamente fundamental: Sergi Roberto se dedicou de corpo e alma ao Como. No sentido literal da palavra: lateral, meio-campista, meio-campista central e meia-atacante.





No entanto, esta pode ter sido sua última temporada às margens do lago: o contrato de Sergi Roberto vence em julho e, no momento, há uma grande diferença entre a oferta e a demanda com o clube lombardo. A hipótese mais provável é a de uma despedida, ainda que dolorosa.