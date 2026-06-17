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Como 1907 v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

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Como, um líder a caminho da saída: não há acordo para a renovação do contrato de Sergi Roberto

Como
Mercado da bola

Como: negociações para a renovação do contrato de Sergi Roberto não deram em nada

Por trás do crescimento exponencial do Como nas duas últimas temporadas está a marca de Sergi Roberto: o ex-jogador do Barcelona deu uma contribuição muito significativa não apenas em campo, mas também pela mentalidade fora dele.


A relação com o ex-companheiro e agora técnico do Como, Cesc Fàbregas, foi certamente fundamental: Sergi Roberto se dedicou de corpo e alma ao Como. No sentido literal da palavra: lateral, meio-campista, meio-campista central e meia-atacante.


No entanto, esta pode ter sido sua última temporada às margens do lago: o contrato de Sergi Roberto vence em julho e, no momento, há uma grande diferença entre a oferta e a demanda com o clube lombardo. A hipótese mais provável é a de uma despedida, ainda que dolorosa.

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