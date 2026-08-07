Como se fosse uma operação de inteligência: como Deco executou um plano secreto para roubar a contratação do século do Real Madrid?

O Barcelona conseguiu dar um passo decisivo na corrida pela contratação do espanhol Rodri, meio-campista do Manchester City, depois de administrar as negociações longe dos holofotes, em um processo marcado por um nível sem precedentes de sigilo, que permitiu ao clube catalão mudar o rumo de um negócio que anteriormente parecia mais próximo do Real Madrid.

O jornal catalão "Sport" revelou os detalhes das horas decisivas nas negociações do Barcelona com Rodri, afirmando que o clube catalão se movimentou discretamente nos bastidores, depois que todas as partes se empenharam em impedir o vazamento de qualquer informação que pudesse ameaçar a conclusão do acordo, em um momento em que o Real Madrid era a parte mais avançada nas tentativas de contratar o jogador, antes de o cenário mudar de forma repentina.

O início da virada

O ponto de virada remonta à quinta-feira, 30 de julho, quando o diretor esportivo do Barcelona, Deco, encerrou um curto período de descanso na Croácia, e deveria viajar diretamente para a Inglaterra para se juntar ao estágio de preparação do time para a nova temporada.

Mas o dirigente português tomou uma decisão diferente, já que voltou primeiro a Barcelona e permaneceu lá por mais de um dia antes de se juntar à equipe, em um movimento que levantou questionamentos dentro do clube, especialmente porque a comissão técnica comandada por Hansi Flick estava na Inglaterra, se preparando para os jogos amistosos.

No entanto, aquele retorno não foi casual, pois Deco dedicou seu tempo a realizar uma reunião de grande importância relacionada a um caso de transferência que a diretoria do clube descreveu como estratégico, depois de já ter iniciado contatos preliminares com os representantes de Rodri para conhecer as condições do negócio e a possibilidade de concretizá-lo.

Uma reunião secreta que mudou os cálculos de Rodri

De acordo com os detalhes do "Sport", o Barcelona pediu a todas as partes envolvidas que mantivessem o máximo grau de sigilo, para evitar qualquer vazamento que pudesse atrapalhar as negociações, especialmente porque o clube estava ciente da sensibilidade da concorrência com o Real Madrid.

No fim de julho, Rodri esteve na região da Catalunha para participar de uma festa de casamento na costa de Costa Brava, ocasião que desempenhou um papel importante em abrir a porta para uma reunião direta entre o jogador e Deco.

As duas partes se encontraram em um dos hotéis de luxo, onde a reunião durou cerca de duas horas e meia, durante a qual o diretor esportivo do Barcelona apresentou os detalhes do projeto esportivo do clube e o papel que aguarda Rodri dentro do time, além da visão técnica de Hansi Flick e a importância do jogador na construção do meio-campo do Barcelona nos próximos anos.

A reunião resultou em uma clara mudança na postura do jogador, depois de o Real Madrid ser o mais próximo na corrida por sua contratação, já que Rodri ouviu a proposta do clube merengue e manteve conversas com ele, mas não deu sua aprovação final antes do encontro com Deco.

Flick entra em cena

A movimentação do Barcelona não parou na reunião de Deco, pois Hansi Flick desempenhou um papel direto na tentativa de convencer o jogador, já que o técnico alemão realizou várias ligações com Rodri, durante as quais explicou sua visão técnica e o papel de liderança que deseja dele dentro do time.

A diretoria do Barcelona considerou que a comunicação direta entre o treinador e o jogador era necessária nesta etapa, especialmente porque a concorrência era forte com o Real Madrid, e que fechar o negócio precisava demonstrar o quanto o clube estava determinado a obter os serviços de um dos melhores meio-campistas do mundo.

Uma carta oculta

O jornal também revelou um papel importante desempenhado por Dani Codina, chefe dos serviços aos jogadores do Barcelona, cujo nome não aparecia nas negociações, mas que contribuiu de forma influente para aproximar os pontos de vista.

A razão da importância de Codina remonta à sua relação anterior com Rodri durante o período em que trabalhou no Manchester City, onde os dois tiveram uma relação forte, o que ajudou a criar um ambiente de confiança e tranquilidade durante a comunicação com o jogador.

Codina foi uma das pessoas que ajudaram a organizar a reunião secreta entre Rodri e Deco, além de ter desempenhado um papel em fortalecer o sentimento de identificação do jogador com o projeto catalão.

O momento decisivo

Nos dias seguintes, os contatos entre o Barcelona e os representantes do jogador continuaram em meio a um estado de silêncio na mídia, até que chegou o momento aguardado na última quinta-feira, quando o clube recebeu uma ligação de pessoas próximas a Rodri confirmando que o projeto do Barcelona havia conseguido convencer o jogador e que as negociações entraram em uma fase avançada.

Após uma série de ligações e reuniões secretas, o Barcelona ficou próximo de concretizar o negócio, depois de conseguir virar a equação e afastar o Real Madrid da posição de vantagem que ocupava poucos dias antes.

Restam agora os retoques finais para fechar o acordo, em um negócio que o Barcelona considera representar um passo estratégico para reconstruir o meio-campo, por meio da contratação de um jogador que possui grande experiência e personalidade de liderança, enquanto seu sucesso representa um duro golpe nas ambições do Real Madrid de obter os serviços de um dos mais destacados meio-campistas do mundo.