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Como-Juventus, marcado para hoje à noite, às 20h45, à beira do lago, é um daqueles jogos que podem decidir uma temporada. Pela classificação (Cono em quinto, com 26 pontos, e a Juve em sétimo, com 21), é a Juventus, naturalmente, quem mais tem a perder em caso de derrota. Depois da vitória de quinta-feira sobre os cipriotas do Omonia Nicosia, pela Liga Europa, Luciano Spalletti foi claro: "É um momento decisivo, será uma partida fundamental pelo nível do adversário".

Depois da derrota devastadora para o Genoa em 28 de outubro, a Juventus deu respostas positivas em novembro, tanto nos resultados quanto nas atuações: Juventus 2 a 0 Napoli, AZ 1 a 2 Juventus, Fiorentina 2 a 2 Juventus, Juventus 4 a 0 Venezia e Juventus 4 a 1 Omonia. Mas é evidente que uma derrota para o Como faria a situação voltar a se deteriorar e colocaria novamente o cargo de Spalletti em risco, ainda nesta temporada. Se a Juve perder para o Como, a distância para a zona de classificação à Champions League, para não falar da disputa pelo título da Serie A, já se tornará, na prática, irreversível no início de dezembro. A diretoria da Juventus teria, então, o dever de avaliar a situação. Também levando em conta que, do lado de fora, há um Antonio Conte ansioso por uma oportunidade e que, por meio da imprensa, praticamente se candidatou ao comando do time do qual foi primeiro capitão e depois treinador, "para fechar o ciclo".

Na véspera, Spalletti não falou, enquanto Fabregas elogiou, em entrevista coletiva, a experiência, a genialidade e a habilidade de Spalletti. Também afirmou que, apesar da classificação atual, ainda existe uma diferença de status entre Como e Juventus, do ponto de vista dos jovens jogadores: "Um jogador jovem é como uma esponja. O Como não é o auge da carreira deles, eles querem ir para o Manchester City ou para a Juventus". Objetivamente, não há o que contestar na avaliação de Fabregas, porque 129 anos de história da Juventus não se apagam. Mas também é verdade que, hoje, ao comparar os elencos de Como e Juventus, os melhores jovens estão no time do presidente Suwarso. A Juve tem um zagueiro como Jacobo Ramon? Um lateral como Alex Valle? Um meio-campista como Maximo Perrone? Meias-atacantes como Nico Paz ou Marti Baturina? Um atacante como Diao?

Como-Juventus é, portanto, um jogo que reúne vários duelos. Fabregas contra Spalletti. Os jovens do Como contra os jovens da Juve. Um projeto que avança há anos com continuidade, sem reviravoltas, com os mesmos dirigentes e o mesmo treinador, o do Como, contra outro, o da Juve, que desde 2020 viu dirigentes e treinadores diferentes se sucederem praticamente todos os anos. E talvez seja também por isso que, hoje à noite, uma derrota seria dolorosa, mas não definitiva para os donos da casa, enquanto para os visitantes um revés já colocaria um ponto final na temporada, ao menos no campeonato. E, provavelmente, também na passagem de Spalletti por Turim.