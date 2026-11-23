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Cesc Fabregas, técnico do Como, falou em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o AEK Atenas, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League: "Faço como Alvini contra o Milan: sigo com as minhas ideias. Claro que há jogos que precisamos saber administrar para vencer, mas não vou mudar tudo de bom que estamos fazendo. Tenho orgulho do último jogo contra o Cagliari, em que houve muitas coisas novas: jogadores voltando das seleções, o fato de eu enfrentar um amigo, Da Cunha como meia-atacante no lugar de Paz, em uma função na qual não atuou muito. Depois, Ricci e Liberali foram titulares e jogaram bem, e Lahdo entrou bem. Tudo isso mostra que o time está presente, sabe o que quer fazer e como fazer".

O técnico espanhol continuou: "Gosto de ter estabilidade, de saber controlar tudo, embora seja difícil. Hoje quero continuar ouvindo que Alvini é um grande técnico. Isso é identidade e coragem, mesmo depois de uma derrota por 5 a 1. Quando você perde, é ruim; quando vence, é um fenômeno. É preciso ter equilíbrio. Claro que o futebol está mudando, também por mérito dos árbitros, que apitam mais. Há menos gente ficando no chão, essa tática não funciona mais. É uma mudança positiva para o Campeonato Italiano, que está se tornando um dos dois ou três mais bonitos da Europa".

E acrescentou: "Nada muda para nós. Somos um clube pequeno que sabe muito bem quem é. O ambiente em Mozzate é fantástico, conhecemos nossos pontos fortes e fracos. Não podemos controlar o que as pessoas dizem. Precisamos ser mais fortes e administrar as emoções. Fala-se muito mais dos garotos, e isso também os ajuda a amadurecer. Se querem estar entre os melhores, precisam saber lidar com isso. Tudo ainda está bem no começo. Pensamos no caminho, não na linha de chegada".

Sobre Couto: "Nós o contratamos porque ele também sabe desempenhar essa função. Ele fazia isso no Girona e no Dortmund, então essa também é uma opção. O time está bem, temos os mesmos jogadores do último jogo. Alguém da equipe de base será integrado ao elenco. Estamos tranquilos e sabemos que precisamos seguir nosso caminho com tranquilidade".

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Sobre os adversários: "Os gregos são um grande time, criaram dificuldades para o Real e o Shakhtar, são fortes fisicamente e têm uma grande mentalidade. Precisaremos ser muito eficientes".