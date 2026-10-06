A história será feita quando a NFL levar seu primeiro jogo de temporada regular à França, com um duelo empolgante entre Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints. Tendo como cenário o icônico Stade de France, em Saint-Denis, perto de Paris, este grande jogo internacional promete uma atmosfera elétrica e inesquecível.

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Onde comprar ingressos para Pittsburgh Steelers x New Orleans Saints?

Os ingressos oficiais para o jogo da NFL em Paris são distribuídos pela Ticketmaster France e pelo portal oficial de bilheteria do Stade de France. A alta demanda internacional e as cotas dedicadas aos clubes significam que os ingressos de admissão geral nas plataformas primárias podem se esgotar rapidamente.

Se as alocações gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para Pittsburgh Steelers x New Orleans Saints?

Os preços oficiais de face dos ingressos divulgados pela NFL para o jogo no Stade de France começam em € 91,22 para lugares da Categoria 9 no anel superior, chegando a € 425,75 para os assentos premium da Categoria 1.

Se as alocações gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, com anúncios de entrada a partir de cerca de € 125.

Tudo o que você precisa saber sobre Pittsburgh Steelers x New Orleans Saints

O Stade de France, em Saint-Denis, será o palco deste histórico jogo da NFL em Paris, com capacidade para 80 mil pessoas e instalações de classe mundial. Localizado ao norte do centro de Paris, o estádio é de fácil acesso pelas linhas de transporte público RER B e RER D. Os torcedores podem esperar ativações dedicadas na fan zone, entretenimento antes do jogo e uma atmosfera festiva em toda a área do estádio antes do kickoff.