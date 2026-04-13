Como conseguir ingressos para os playoffs do Campeonato de 2026: onde comprar ingressos da EFL, previsões e muito mais

Para as equipes que terminarem entre o 3º e o 6º lugar no Campeonato e não conseguirem a promoção automática para a Premier League, as eliminatórias representam mais uma chance. É um dos momentos mais emocionantes da temporada também para os torcedores, com a possibilidade de uma ida ao Estádio de Wembley.

Estamos prestes a ter um final de temporada espetacular na Championship, com as equipes disputando intensamente as vagas decisivas na liga. À medida que a expectativa cresce, aumenta também a demanda por ingressos para os jogos.

Não perca a chance de assistir à emocionante ação do final da temporada. Deixe o GOAL te orientar sobre todas as informações dos ingressos para os playoffs do Campeonato Inglês, incluindo quanto custam e onde você pode comprá-los.

Quando serão os playoffs do Campeonato 2026?

A temporada regular do Campeonato Inglês termina no sábado, 2 de maio (juntamente com a League 1 e a League 2).

A programação dos playoffs do Campeonato é a seguinte:

Data Jogo (BST) Local Ingressos Sexta-feira, 8 de maio Semifinal, 1ª partida: 6º x 3º (20h) A confirmar Ingressos Sáb, 9 de maio Semifinal, 1ª partida: 5º x 4º (12h30) A confirmar Ingressos Seg, 11 de maio Semifinal, 2ª partida: 3º x 6º (20h) A confirmar Ingressos Ter, 12 de maio Semifinal, 2ª partida: 4º x 5º (20h) A confirmar Ingressos Sáb, 23 de maio Final: A confirmar x A confirmar (15h) Estádio de Wembley (Londres) Ingressos

Final dos Playoffs do Campeonato Local: Estádio de Wembley

Não há muitos locais no mundo como o Estádio de Wembley, que tem sido um ponto de referência para o futebol nacional e internacional há mais de cem anos.

O estádio, que foi reconstruído no início do século XXI, também já recebeu muitos outros esportes, como rúgbi, boxe e futebol americano (NFL), além de inúmeros shows musicais de destaque.

Uma enorme multidão de 98.000 pessoas assistiu à apresentação de Adele no local em 2017.

Próximos jogos do Campeonato de 2026

Estes são apenas alguns dos jogos de destaque do Campeonato nas próximas semanas, que podem afetar a situação de promoção:

Data Jogo (BST) Local Ingressos Sáb, 18 de abril Millwall x Queens Park Rangers (12h30) The Den (Londres) Ingressos Bristol City x Norwich City (15h) Ashton Gate (Bristol) Ingressos Swansea City x Southampton (15h) Swansea.com Stadium (Swansea) Ingressos Dom, 19 de abril Ipswich Town x Middlesbrough (12h) Portman Road (Ipswich) Ingressos Ter, 21 de abril Norwich City x Derby County (19h45) Carrow Road (Norwich) Ingressos Southampton x Bristol City (19h45) Estádio St Mary's (Southampton) Ingressos Sáb, 25 de abril Queens Park Rangers x Derby County (15h) Loftus Road (Londres) Ingressos Dom, 26 de abril Coventry City x Wrexham (12h) Coventry Building Society Arena (Coventry) Ingressos Ter, 28 de abril Southampton x Ipswich Town (19h45) St Mary's Stadium (Southampton) Ingressos Sáb, 2 de maio Hull City x Norwich City (12h30) Estádio MKM (Kingston upon Hull) Ingressos Ipswich Town x Queens Park Rangers (12h30) Portman Road (Ipswich) Ingressos Wrexham x Middlesbrough (12h30) Racecourse Ground (Wrexham) Ingressos

Como comprar ingressos para as eliminatórias do Campeonato de 2026

Os ingressos oficiais para as semifinais dos playoffs do Campeonato de 2026 poderão ser adquiridos nos sites dos clubes participantes, assim que forem confirmados.

Ao contrário da final, as partidas das semifinais são disputadas nos estádios dos times participantes, e não em um local neutro.

Para a final dos playoffs do Campeonato no Estádio de Wembley, os ingressos são vendidos principalmente diretamente pelos dois clubes participantes, assim que forem determinados após as semifinais. Cada clube recebe uma cota específica de ingressos para vender aos seus próprios torcedores.

Tanto para as semifinais quanto para a final dos playoffs do Campeonato, os clubes geralmente disponibilizam os ingressos em fases, dando prioridade aos titulares de ingressos para a temporada e aos sócios.

Além de comprar ingressos para os playoffs do Campeonato por canais oficiais, os torcedores têm a opção de obtê-los no mercado secundário, como no StubHub.

Quanto custam os ingressos para os playoffs do Campeonato de 2026?

Embora os detalhes oficiais da final dos playoffs do Campeonato de 2026 ainda não tenham sido confirmados, os preços do ano passado no Estádio de Wembley servem como uma boa referência e foram os seguintes:

Setor Preço Categoria 1 £105 Categoria 2 £82 Categoria 3 £67 Categoria 4 £54 Categoria 5 £37

Havia tarifas reduzidas para torcedores com 65 anos ou mais, para crianças com 16 anos ou menos e para jovens adultos (17 a 21 anos).

Embora as informações sobre as semifinais dos playoffs do Campeonato só sejam divulgadas após a confirmação dos participantes, com base no preço médio dos ingressos para os jogos do Campeonato nesta temporada, espera-se que os ingressos para adultos custem entre £25 e £50.

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de venda de ingressos dos clubes participantes quando a data se aproximar, para obter informações adicionais, e também sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quais pacotes de hospitalidade para os playoffs do Campeonato de 2026 estão disponíveis?

Em relação à final dos playoffs do Campeonato de 2026, se você quiser garantir ingressos antes que os participantes sejam conhecidos, pode adquirir pacotes de hospitalidade oficiais. O Experiences by Wembley Stadium oferece aos torcedores a melhor experiência possível no dia do jogo.

Há também uma variedade de benefícios exclusivos para membros, incluindo acesso prioritário a ingressos para grandes eventos, como shows, a NFL e o boxe.

Existem seis tipos de assinaturas, variando de £ 2.730 a £ 13.458:

Inner Circle

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Camarote Privado

O que esperar das eliminatórias do Campeonato de 2026

O Sunderland voltou à Premier League pela primeira vez em nove temporadas, após a vitória por 2 a 1 sobre o Sheffield United na final dos playoffs do Campeonato de 2025, disputada no Estádio de Wembley em maio passado.

Foi uma virada épica dos Black Cats, com o super-reserva Tommy Watson marcando o gol da vitória aos 95 minutos.

Embora tenha sido o primeiro sucesso do Sunderland nos playoffs do Campeonato, outros clubes ao longo dos anos tornaram-se famosos por suas façanhas no confronto decisivo do final da temporada. Quando o Crystal Palace venceu o Watford por 1 a 0 em Wembley em 2013, graças a um gol de Kevin Phillips na prorrogação, foi a quarta vez que os Eagles foram promovidos à primeira divisão da Inglaterra por meio dos playoffs.

As finais recentes dos playoffs da Championship tendem a ser partidas tensas e de tirar o fôlego, com margens de vitória de apenas um gol. No entanto, em 1998, testemunhamos uma das melhores finais de playoffs da Championship de todos os tempos, com o Sunderland tendo que se contentar com o segundo lugar naquela ocasião.

Apesar de ter assumido a liderança em três ocasiões, o Sunderland não conseguiu superar um Charlton Athletic determinado. A lenda do Addicks, Clive Mendonca, empatou o placar em 4 a 4 com seu gol aos 103 minutos da prorrogação, levando o jogo para os pênaltis. Após 13 cobranças perfeitas, Michael Gray errou para o Sunderland, o que significou que o Charlton conquistou o acesso após um confronto verdadeiramente épico.

Quem são os vencedores recentes dos playoffs da Championship?