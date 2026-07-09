A Seleção Mexicana masculina incendiou uma nação apaixonada durante sua campanha no torneio em casa, mas sua emocionante trajetória na Copa do Mundo de 2026 chegou oficialmente a um fim emocionante nas oitavas de final.

Depois de avançar pelo Grupo A invicta e derrotar o Equador na fase de 32 avos de final, a valente campanha do México foi interrompida por uma eficiente seleção da Inglaterra em um emocionante 2 a 3 no Estádio da Cidade do México (Estadio Azteca).

A demanda por ingressos para assistir às partidas realizadas em icônicos estádios mexicanos reflete a rica tradição futebolística do país-sede. Os torcedores à distância também podem preparar suas estratégias para o torneio garantindo excelentes recompensas de boas-vindas com casas de apostas consolidadas. Acesse nosso guia de promoções para conferir nossoverificado e resgatar seu bônus hoje.

Embora o país-sede não esteja mais na disputa, os torcedores mexicanos que pegaram o gosto pelo torneio estão se recusando a deixar a magia desaparecer.

O mata-mata de alta tensão mudou totalmente para os Estados Unidos, o que agora significa viajar para os próximos estádios-sede nos EUA para acompanhar a reta final do torneio.

Tabela completa dos próximos jogos da Copa do Mundo de 2026

Data e horário de início Detalhes da partida Local Ingressos 9 de julho, 18h EDT Quartas de final 1: França x Marrocos Gillette Stadium (Boston), EUA Comprar ingressos 10 de julho, 18h PDT Quartas de final 2: Espanha x Bélgica SoFi Stadium (Los Angeles), EUA Comprar ingressos 11 de julho, 16h EDT Quartas de final 3: Noruega x Inglaterra Hard Rock Stadium (Miami), EUA Comprar ingressos 11 de julho, 18h CDT Quartas de final 4: Argentina x Suíça Arrowhead Stadium (Kansas City), EUA Comprar ingressos 14 de julho, 19h CDT Semifinal 1: França/Marrocos x Espanha/Bélgica Dallas Stadium, EUA Comprar ingressos 15 de julho, 20h EDT Semifinal 2: Noruega/Inglaterra x Argentina/Suíça Atlanta Stadium, EUA Comprar ingressos 18 de julho, 15h EDT Disputa do 3º lugar: França / Marrocos / Espanha / Bélgica x Noruega / Inglaterra / Argentina / Suíça Miami Stadium, EUA Comprar ingressos 19 de julho, 15h EDT Final da Copa do Mundo: França / Marrocos / Espanha / Bélgica x Noruega / Inglaterra / Argentina / Suíça New York New Jersey Stadium, EUA Comprar ingressos

Como conseguir ingressos para jogos da Copa do Mundo de 2026 no México

Até hoje, as principais loterias oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a Visa Presale, o Early Ticket Draw e o post-draw Random Selection Draw, foram oficialmente encerradas.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber rapidamente:

A fase de vendas de última hora está em andamento no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Diferentemente das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos em uma base estrita de ordem de chegada, com confirmação imediata. Isso representa a oportunidade final de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Diferentemente das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos em uma base estrita de ordem de chegada, com confirmação imediata. Isso representa a oportunidade final de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O mercado oficial de revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que os torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados conforme o torneio se aproxima.

também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que os torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados conforme o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários como o StubHub para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os termos e condições de qualquer site secundário para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para jogos da Copa do Mundo de 2026 no México?

Os ingressos para partidas da Copa do Mundo da FIFA de 2026 no México estão divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada no anel inferior de assentos.

A mais cara, localizada no anel inferior de assentos. Categoria 2: Abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1.

Abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada no anel superior fora das outras categorias.

Os preços oscilaram ao longo das várias fases de liberação/venda de ingressos. As estimativas iniciais são mostradas abaixo:

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países-sede) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos de EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Fase de 32 avos de final US$ 105 - US$ 750 Oitavas de final US$ 170 - US$ 980

Quais são os estádios da Copa do Mundo de 2026 no México?

As partidas da Copa do Mundo da FIFA de 2026 disputadas no México serão realizadas nos três seguintes estádios:

Estadio Banorte (Cidade do México): Capacidade: 83.000

Capacidade: 83.000 Estadio BBVA (Guadalupe): Capacidade: 53.500

Capacidade: 53.500 Estadio Akron (Zapopan): Capacidade: 48.000

O que esperar dos jogos da Copa do Mundo de 2026 no México

Grandes multidões apaixonadas compareceram às edições anteriores da Copa do Mundo no México, e novamente são esperados números altos em todas as partidas, embora as responsabilidades de sediar estejam sendo compartilhadas com Estados Unidos e Canadá.

A espera de 40 anos do México pelo retorno do maior torneio do esporte ao seu território está quase no fim. O país latino-americano sediou Copas do Mundo marcantes em 1970 e 1986 e se torna o primeiro país a receber ou coorganizar o evento masculino três vezes.

O fato de que os dois melhores desempenhos anteriores do México em Copas do Mundo vieram quando sediou o torneio, tendo alcançado as quartas de final tanto em 1970 quanto em 1986, vai incentivar todos os fanáticos do El Tri a ver sua seleção em ação.

Um impulso adicional para as massas mexicanas é que sua seleção não perde uma partida internacional em casa desde a derrota por 1 a 0 para o Chile em outubro de 2018, uma sequência de 20 jogos de invencibilidade e contando.

Outros países, além do México, que disputarão pelo menos duas partidas da Copa do Mundo de 2026 em solo mexicano incluem África do Sul, Coreia do Sul, Colômbia e Tunísia.