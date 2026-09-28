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Trevor Noah stand up ticketsGetty Images
Trevor Noah stand up tickets
Traduzido por

Como conseguir ingressos para o show de stand-up de Trevor Noah: datas, preços dos ingressos e mais

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Veja exatamente como garantir ingressos para Trevor Noah

A estrela global da comédia Trevor Noah está atualmente em turnê pelo mundo, levando seu humor observacional afiado e seus comentários culturais incisivos a arenas lotadas em todo o planeta.

Vencedor do Emmy e apresentador de longa data do Grammy, Noah construiu uma reputação incomparável na comédia stand-up moderna. Seus shows recentes pela América do Norte, Ásia e Oriente Médio registraram demanda recorde por ingressos.

GOAL reuniu tudo o que você precisa saber sobre as próximas datas e os preços, garantindo que você consiga agora mesmo os ingressos mais baratos para Trevor Noah.

Quando é Trevor Noah?

Data e horário

Evento

Local

Ingressos

25 de setembro de 2026 às 18:00

Stand-up de Trevor Noah

Grand Arena, Cidade do Cabo, África do Sul

Ingressos

26 de outubro de 2026 às 20:00

Stand-up de Trevor Noah

MacPherson Stadium, Hong Kong

Ingressos

3 de novembro de 2026 às 20:00

Stand-up de Trevor Noah

The Star Theatre, Singapura

Ingressos

9 de novembro de 2026 às 20:00

Stand-up de Trevor Noah

Idea Live Arena, Selangor, Malásia

Ingressos

25 de novembro de 2026 às 20:00

Stand-up de Trevor Noah

Dubai Opera, Dubai, Emirados Árabes Unidos

Ingressos

26 de novembro de 2026 às 20:00

Stand-up de Trevor Noah

Dubai Opera, Dubai, Emirados Árabes Unidos

Ingressos

28 de novembro de 2026 às 20:00

Stand-up de Trevor Noah

Dubai Opera, Dubai, Emirados Árabes Unidos

Ingressos

29 de novembro de 2026 às 20:00

Stand-up de Trevor Noah

Dubai Opera, Dubai, Emirados Árabes Unidos

Ingressos

Onde comprar Trevor Noah?

As vendas oficiais de ingressos para os shows de Trevor Noah são feitas principalmente por plataformas autorizadas de venda de ingressos, como Ticketmaster, AXS e as bilheterias oficiais dos locais. Comprar diretamente dos vendedores primários durante as pré-vendas ou vendas gerais garante acesso aos preços de face.

Plataformas secundárias como StubHub são o caminho a seguir se as listagens no site oficial estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Trevor Noah?

Os preços oficiais dos ingressos para as apresentações ao vivo de Trevor Noah variam de acordo com o tamanho do local, a localização do assento e a demanda. Em canais primários como Ticketmaster e portais oficiais dos locais, os preços dos ingressos de admissão padrão começam em cerca de US$ 55 para assentos gerais.

Se as alocações gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir assentos de última hora. Os preços dos ingressos no mercado secundário normalmente começam em cerca de US$ 119.

Tudo o que você precisa saber sobre Trevor Noah

Trevor Noah está entre os comediantes de stand-up mais celebrados do mundo. Depois de ganhar fama internacional como apresentador de The Daily Show with Trevor Noah, ele apresentou várias cerimônias do Grammy Awards e lançou populares especiais de stand-up na Netflix.

Detalhes importantes para os fãs que planejam ver Trevor Noah ao vivo:

  • Acesso à pré-venda: as pré-vendas do artista são disponibilizadas por meio de cadastro na newsletter no site oficial de Trevor Noah, enquanto as pré-vendas dos locais geralmente abrem de 24 a 48 horas antes das vendas gerais.
  • Vendas gerais: as vendas públicas de ingressos abrem em sites primários de ingressos como Ticketmaster e nas páginas de bilheteria dos locais.
  • Dicas de compra: para o melhor custo-benefício, procure comprar assentos padrão durante as pré-vendas primárias. Se os ingressos primários se esgotarem, confira cedo os mercados secundários para encontrar preços competitivos.

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