Como conseguir ingressos para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2026: datas, preços e mais

O Grande Prêmio dos Estados Unidos volta ao Circuit of the Americas (COTA), em Austin, no Texas, de 22 a 25 de outubro de 2026. Pela primeira vez desde que a corrida entrou no calendário da F1, em 2012, a programação terá um quarto dia. O fim de semana deste ano abandona o formato Sprint usado em 2025 e retoma a estrutura convencional de três treinos livres. A programação de shows no Germania Insurance Amphitheater, ao lado da pista, terá Maroon 5, Post Malone e Alesso como atrações principais.

A GOAL reúne tudo o que você precisa para planejar sua viagem, incluindo a programação completa das sessões, onde os ingressos são vendidos, a faixa atual de preços e como encontrar a opção mais barata para entrar no evento.

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Quando será o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2026?

Data e horário Evento Local Ingressos Quinta-feira, 22 de outubro Grand Prix View (F1 Academy, visita aos boxes e áreas para fãs) Circuit of the Americas, Austin Ingressos Sexta-feira, 23 de outubro, 12h30 Treino livre 1 Circuit of the Americas, Austin Ingressos Sexta-feira, 23 de outubro, 16h Treino livre 2 Circuit of the Americas, Austin Ingressos Sábado, 24 de outubro, 12h30 Treino livre 3 Circuit of the Americas, Austin Ingressos Sábado, 24 de outubro, 16h Classificação Circuit of the Americas, Austin Ingressos Domingo, 25 de outubro, 15h Grande Prêmio dos Estados Unidos (56 voltas) Circuit of the Americas, Austin Ingressos

Todos os horários são locais de Austin, no fuso Central. Não haverá Sprint em 2026. Assim, a programação de sábado terá um treino livre e a classificação, em vez da corrida Sprint e da classificação para a Sprint.

Onde comprar ingressos para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2026?

Os ingressos para a corrida de 2026 são vendidos inicialmente pelo site oficial do Circuit of the Americas, onde é possível encontrar os preços originais dos ingressos para um único dia, dos passes de entrada geral para três dias e dos assentos nas arquibancadas. As vendas já começaram, e comprar diretamente costuma ser a opção mais barata enquanto houver ingressos disponíveis na categoria desejada.

Quando os ingressos de uma sessão ou categoria de assentos se esgotam no canal oficial, ou para quem compra mais perto da semana da corrida, o mercado de revenda passa a ser a opção procurada pela maioria dos fãs. A StubHub anuncia ingressos para todo o fim de semana, incluindo o dia da corrida, a classificação e os treinos. Todas as compras são cobertas pela garantia FanProtect da plataforma: os ingressos são verificados quanto à validade, e os compradores recebem reembolso se o evento for cancelado e não for remarcado.

Alguns pontos importantes sobre a compra no mercado de revenda:

Os preços refletem a demanda, não o valor original. Por isso, podem superar o preço inicial da bilheteria, especialmente no dia da corrida e nas arquibancadas mais procuradas.

Os anúncios são feitos por fãs e revendedores que revendem ingressos de que não precisam mais. Isso pode ajudar quem busca um lugar em uma categoria já esgotada no canal oficial.

É uma opção simples para fãs que viajam de fora dos Estados Unidos e preferem não criar uma conta separada no sistema de ingressos do circuito.

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Quanto custam os ingressos para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2026?

Os preços variam bastante conforme o dia, o tipo de ingresso e a antecedência da compra:

Ingresso oficial mais barato: o novo dia Grand PrixView, na quinta-feira, tem preços a partir de cerca de US$ 20. Ele permite que fãs com orçamento limitado entrem no circuito mesmo sem ingresso para os três dias principais do fim de semana.

Ingressos para um único dia: os passes oficiais para sexta-feira, sábado ou domingo começam em cerca de US$ 109. Há outras categorias diárias mais caras, dependendo da arquibancada ou da área de observação.

Entrada geral para três dias: o passe padrão de sexta-feira a domingo, que dá acesso a áreas para assistir em pé e a colinas ao redor da pista, sem assento reservado, começa em cerca de US$ 250.

Mercado de revenda: os ingressos revendidos atualmente começam na faixa de US$ 55 a US$ 60 para as sessões mais baratas disponíveis. Os preços sobem muito além disso para o dia da corrida e os assentos em arquibancadas premium.

Dica para economizar: a entrada geral continua sendo a opção com melhor custo-benefício para aproveitar todo o fim de semana, e o novo dia Grand PrixView, na quinta-feira, oferece o ingresso individual mais barato à venda para 2026. Comprar o quanto antes, seja pelo site oficial ou no mercado de revenda, é a forma mais segura de evitar preços mais altos à medida que a semana da corrida se aproxima.

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Tudo o que você precisa saber sobre o Grande Prêmio dos Estados Unidos

O Grande Prêmio dos Estados Unidos voltou ao calendário da Fórmula 1 no COTA em 2012, após uma ausência de quatro anos da categoria nos Estados Unidos. Desde então, tornou-se uma das corridas com maior público de todo o calendário: segundo relatos, a edição de 2022 atraiu 440 mil fãs ao longo dos três dias. Além das corridas, o Grande Prêmio ficou conhecido por sua programação de shows ao lado da pista, com grandes atrações no Germania Insurance Amphitheater durante o fim de semana. Com isso, o evento se tornou tanto um festival de música quanto um fim de semana de automobilismo.

Em 2026, o fim de semana da corrida terá quatro dias pela primeira vez. O novo dia Grand PrixView, na quinta-feira, permitirá que os fãs vejam o paddock mais cedo, visitem a área dos boxes e acompanhem a atividade na pista da F1 Academy, categoria de apoio exclusivamente feminina. A programação principal segue com os treinos de sexta-feira, a classificação de sábado e o Grande Prêmio de 56 voltas no domingo, sem o formato Sprint presente na edição de 2025.

Tudo o que você precisa saber sobre o Circuit of the Americas

O Circuit of the Americas é uma pista de 5,514 km e 20 curvas em Austin, no Texas. Projetado por Hermann Tilke, foi inaugurado em outubro de 2012 especificamente para trazer a Fórmula 1 de volta aos Estados Unidos. Seu trecho mais famoso é a curva 1: a pista sobe cerca de 40,5 m antes de descer para uma sequência rápida e fluida de curvas inspirada em circuitos como Silverstone e Hockenheim. O traçado é percorrido no sentido anti-horário, como ocorre em apenas alguns circuitos do atual calendário da F1, o que acrescenta um desafio físico para pilotos acostumados a correr no sentido oposto na maioria das pistas.

A torre de observação de cerca de 76,5 m é o ponto mais reconhecível do circuito. Uma plataforma acessível por elevador ou por uma escadaria de 419 degraus oferece vista panorâmica da pista e do horizonte de Austin. A arquibancada principal comporta cerca de 9 mil fãs entre seus setores inferiores, camarotes e suítes. Já o circuito como um todo, incluindo as colinas de entrada geral e a Grand Plaza, pode receber até 120 mil pessoas no dia da corrida. Com o novo formato de quatro dias, uma programação de shows repleta de atrações e a disputa pelo título ainda em aberto, a corrida deste ano promete ser um dos fins de semana de destaque do calendário de 2026. Confira agora a disponibilidade de ingressos para garantir seu lugar no COTA.