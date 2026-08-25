O Grand Slam of Darts está de volta para sua 20ª edição em 2026, levando nove dias de fase de grupos em formato round-robin e mata-mata dramático para Wolverhampton. O torneio reúne grandes campeões, portadores de Tour Card ranqueados e classificados convidados de todo o esporte em um dos formatos mais únicos do calendário de darts, e a edição deste ano tem um peso extra depois que o campo foi ampliado de 32 para 48 jogadores pela primeira vez na história do evento.

GOAL tem abaixo a programação completa, os preços dos ingressos e tudo mais que você precisa saber, e você já pode buscar ingressos para todas as sessões agora, com preços atualmente a partir de apenas £73,02.

Quando será o Grand Slam of Darts 2026?

Data e horário Partida Local Ingressos sáb., 14 de nov., 13:00 Fase de grupos, partidas de abertura WV Active Aldersley, Wolverhampton Ingressos sáb., 14 de nov., 19:00 Fase de grupos, partidas de abertura WV Active Aldersley, Wolverhampton Ingressos dom., 15 de nov., 13:00 Fase de grupos WV Active Aldersley, Wolverhampton Ingressos dom., 15 de nov., 19:30 Fase de grupos WV Active Aldersley, Wolverhampton Ingressos seg., 16 de nov., 19:00 Fase de grupos WV Active Aldersley, Wolverhampton Ingressos ter., 17 de nov., 19:00 Fase de grupos, partidas decisivas finais dos grupos WV Active Aldersley, Wolverhampton Ingressos qua., 18 de nov., 19:00 Segunda rodada WV Active Aldersley, Wolverhampton Ingressos qui., 19 de nov., 19:00 Segunda rodada WV Active Aldersley, Wolverhampton Ingressos sex., 20 de nov., 19:00 Quartas de final WV Active Aldersley, Wolverhampton Ingressos sáb., 21 de nov., 19:00 Quartas de final WV Active Aldersley, Wolverhampton Ingressos dom., 22 de nov., 12:00 Semifinais WV Active Aldersley, Wolverhampton Ingressos dom., 22 de nov., 19:00 A final WV Active Aldersley, Wolverhampton Ingressos

Onde comprar ingressos para o Grand Slam of Darts 2026?

A PDC vende ingressos para o Grand Slam of Darts diretamente pela Ticketmaster, com o Sportsbreaks.com oferecendo pacotes oficiais de ingresso e hotel para torcedores que vão viajar para o torneio. Esses canais oficiais são o ponto de partida mais seguro, e a PDC aconselha contra comprar de cambistas não oficiais, independentemente de quão legítimos possam parecer.

Para os torcedores que perderam a venda oficial, ou que buscam uma sessão específica que desde então se esgotou, os mercados secundários são uma alternativa confiável. Os preços e a disponibilidade mudam diariamente à medida que o torneio se aproxima, então vale a pena conferir regularmente por uma sessão que se encaixe no seu orçamento e nos seus planos de viagem.

A hospitalidade também está disponível para quem quer uma experiência mais premium, com vários fornecedores especializados oferecendo pacotes VIP que incluem assentos privilegiados, acesso a lounge e serviço de hospitalidade com refeições em sessões selecionadas. Eles ficam à parte do preço padrão do ingresso e vale a pena reservar cedo, já que as cotas de hospitalidade normalmente são limitadas.

Quanto custam os ingressos para o Grand Slam of Darts 2026?

Os preços variam de sessão para sessão, e a opção mais barata no momento é a sessão noturna da segunda rodada de quarta-feira, 18 de novembro, com ingressos disponíveis atualmente a partir de apenas £73,02. Veja como os preços estão distribuídos no torneio neste momento:

Segunda rodada (qua., 18 de nov., noite): a partir de £73,02, a sessão com melhor custo-benefício da programação

a partir de £73,02, a sessão com melhor custo-benefício da programação Quartas de final (sáb., 21 de nov., noite): a partir de £99,99

a partir de £99,99 Semifinais (dom., 22 de nov., tarde): a partir de £120,50

a partir de £120,50 A final (dom., 22 de nov., noite): f a partir de £119,99

a partir de £119,99 Quartas de final (sex., 20 de nov., noite): a partir de £170,37, o maior valor entre as sessões atualmente disponíveis

As sessões da fase de grupos ao longo da semana de abertura, de 14 a 17 de novembro, costumam se esgotar mais rápido, dado o preço de entrada mais baixo e a presença dos maiores nomes do esporte nesses primeiros dias, então siga conferindo a disponibilidade. Como regra, os preços só costumam subir à medida que cada data se aproxima, então reservar o quanto antes é a maneira mais segura de garantir o assento mais barato disponível.

Tudo o que você precisa saber sobre o Grand Slam of Darts

O Grand Slam of Darts é disputado com uma fase de grupos em formato round robin seguida por mata-mata simples, o que o diferencia da maioria dos outros grandes torneios do calendário da PDC. Dezesseis grupos de três jogadores disputam a primeira semana, com os dois melhores de cada grupo avançando para a fase eliminatória das últimas 32 vagas, antes de o torneio seguir para a segunda rodada, quartas de final, semifinais e a final no domingo à noite.

O maior ponto de discussão antes de 2026 é a expansão de 32 para 48 jogadores, a primeira mudança no tamanho do campo desde os primeiros anos do torneio. Isso significa mais classificados, mais participantes no estilo BDO e WDF ao lado dos habituais portadores de Tour Card da PDC, e mais chances de um azarão surpreender na fase de grupos. Luke Littler defenderá seu título como número 1 do mundo, mas vencedores anteriores como Michael van Gerwen, Gerwyn Price e Phil Taylor, o jogador mais bem-sucedido da história do torneio com seis títulos, são a prova de quão imprevisível este evento pode ser.

A cobertura da transmissão no Reino Unido será pela ITV4 e pela plataforma de streaming ITVX, tornando-o um dos grandes torneios mais acessíveis para torcedores que não podem ir pessoalmente a Wolverhampton, embora nada supere estar na arena para viver a atmosfera ao vivo.

Tudo o que você precisa saber sobre o WV Active Aldersley

O WV Active Aldersley, também conhecido como Aldersley Leisure Village, recebeu o Grand Slam of Darts em quase todos os anos desde que o evento deixou o Wolverhampton Civic Hall, tornando-se tão sinônimo do torneio quanto qualquer outro local do esporte. Sua configuração intimista mantém os torcedores perto do oche o tempo todo, e a atmosfera do local durante a fase de grupos, quando 48 jogadores e seus torcedores que viajam com eles chegam a Wolverhampton de uma só vez, é uma das melhores do darts.

O local fica a uma curta viagem de carro do centro de Wolverhampton e tem boa ligação tanto por trem quanto por estrada, o que faz dele um deslocamento simples para torcedores vindos de toda a região de Midlands e de outros lugares. Com nove dias de ação e uma programação cheia de sessões para escolher, o WV Active Aldersley oferece muitas oportunidades de ver ao vivo os melhores jogadores do mundo, seja qual for o seu orçamento.