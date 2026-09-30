O Grande Prêmio de Las Vegas traz a Fórmula 1 de volta a Nevada para corridas noturnas de alta velocidade ao longo da icônica Strip. Campeões do automobilismo, incluindo Max Verstappen, Lewis Hamilton e Lando Norris, duelam em velocidades máximas sob luzes de neon.

GOAL traz as principais datas da corrida, detalhes de preços e links para compra. Continue lendo para garantir hoje mesmo seus ingressos para o GP de F1 de Las Vegas.

Quando é o GP de F1 de Las Vegas?

Data e horário Evento Local Ingressos 19 de novembro de 2026 GP de F1 de Las Vegas: Treinos 1 e 2 Circuito de rua de Las Vegas Strip, Las Vegas, EUA Ingressos 20 de novembro de 2026 GP de F1 de Las Vegas: Treino 3 e classificação Circuito de rua de Las Vegas Strip, Las Vegas, EUA Ingressos 21 de novembro de 2026 GP de F1 de Las Vegas: Dia da corrida Circuito de rua de Las Vegas Strip, Las Vegas, EUA Ingressos

Onde comprar ingressos para o GP de F1 de Las Vegas?

Os ingressos oficiais para o Grande Prêmio de Las Vegas estão disponíveis no site oficial do GP de Las Vegas de F1 e pela Ticketmaster. Comprar diretamente pelos canais primários oferece aos fãs a primeira opção de zonas de admissão geral e escolhas de assentos nas arquibancadas.

Se a carga de ingressos oficiais se esgotar, plataformas secundárias de revenda como StubHub são a sua melhor opção se as listagens no site oficial estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para o GP de F1 de Las Vegas?

Os ingressos de admissão geral para um único dia no portal oficial de ingressos começam em US$ 50 para o treino de quinta-feira, US$ 99 para a classificação de sexta-feira e US$ 393 para o dia da corrida no sábado. Para cobertura completa do fim de semana, os passes de admissão geral Flamingo para 3 dias começam em US$ 492, enquanto os assentos reservados em arquibancadas começam em US$ 925 nos canais oficiais.

Se as alocações gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir assentos de última hora. Os preços no mercado secundário na StubHub começam em cerca de US$ 150 para passes de um dia ou US$ 350 para opções de vários dias, dependendo da demanda e da seleção de assentos.

Tudo o que você precisa saber sobre o GP de F1 de Las Vegas

O Grande Prêmio de Las Vegas é um dos eventos mais aguardados do automobilismo internacional. Disputado no circuito de rua em Las Vegas, Nevada, o traçado de 6,1 km tem 17 curvas e uma longa reta pela famosa Las Vegas Boulevard.

Layout da pista e destaques da corrida

Os pilotos passam por resorts icônicos, incluindo Bellagio, Caesars Palace e Venetian. As altas velocidades ultrapassam 341 km/h na Strip, fazendo das ultrapassagens na curva 14 um dos grandes destaques da corrida.

Opções de ingressos e áreas de visualização

Admissão geral: A forma mais econômica de curtir a Fórmula 1 em Las Vegas. Os passes de admissão geral, começando pela Flamingo Zone, oferecem acesso a áreas em pé, telões, zonas interativas para fãs e entretenimento ao vivo.

Arquibancadas: As arquibancadas reservadas, incluindo as zonas Heineken e T-Mobile, oferecem assentos designados com visão direta de pontos-chave de ultrapassagem e zonas de aceleração.

Dicas de viagem e do evento

O Aeroporto Internacional Harry Reid de Las Vegas fica a poucos minutos do circuito. Os espectadores são incentivados a usar o monotrilho ou opções de transporte por aplicativo para chegar às entradas do circuito. Reservar com antecedência garante que você consiga os ingressos mais baratos disponíveis para este espetáculo de corrida noturna.