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Minnesota Vikings vs San FranGetty Images
Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers tickets
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Como conseguir ingressos para Minnesota Vikings x San Francisco 49ers: datas do jogo da NFL na Cidade do México, preços dos ingressos e mais

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NFL

Veja exatamente como você pode garantir ingressos para o jogo da NFL na Cidade do México

A NFL retorna à Cidade do México para um eletrizante confronto do Sunday Night Football da Semana 11, com o Minnesota Vikings enfrentando o San Francisco 49ers. Realizado no icônico Estadio Banorte, na Cidade do México, este duelo da International Series coloca frente a frente duas potências da NFC ao sul da fronteira.

GOAL traz todos os detalhes necessários sobre a programação da partida, a estrutura oficial de preços e como garantir seu lugar agora mesmo antes que a carga de ingressos se esgote.

Quando é o NFL Mexico City Game?

Data e hora

Partida

Local

Ingressos

Domingo, 22 de novembro de 2026, às 18h20

Minnesota Vikings x San Francisco 49ers

Estadio Banorte, Cidade do México, México

Ingressos

Onde comprar ingressos para o NFL Mexico City Game?

Os ingressos oficiais primários para o NFL Mexico City Game são distribuídos diretamente pela Ticketmaster Mexico e pelos portais oficiais das equipes.

Se a carga geral oficial se esgotar, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para o NFL Mexico City Game?

Os ingressos padrão para um único jogo nos canais oficiais de venda começam em US$ 120 para assentos nos setores superiores, enquanto as vistas centrais do anel inferior chegam a US$ 450 nas bilheterias primárias.

Se a carga geral oficial se esgotar, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, com anúncios de entrada a partir de cerca de US$ 250, dependendo da localização do assento e da disponibilidade.

Tudo o que você precisa saber sobre o NFL Mexico City Game

A expansão da NFL International Series para a Cidade do México marca um dos eventos mais aguardados do calendário do futebol americano. O Estadio Banorte oferece uma atmosfera incrível, combinando a energia de um estádio em grande altitude com o drama esportivo internacional de alto nível. Minnesota e San Francisco têm elencos recheados de estrelas, garantindo um confronto inesquecível no horário nobre do Sunday Night Football.

Os fãs que viajarem para a Cidade do México para o jogo podem esperar uma celebração durante todo o fim de semana, incluindo fan zones, experiências interativas da NFL e eventos localizados das equipes por toda a capital. Devido ao enorme interesse local e internacional em viagens, os fãs são fortemente aconselhados a garantir os ingressos para a partida e as acomodações de viagem com antecedência.


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