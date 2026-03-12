Como conseguir ingressos para Kanye West 2026: Ye World Tour, venda de ingressos e informações

Kanye West, ou Ye, como é comumente conhecido atualmente, tem fãs em todo o planeta, que estão preparados para um ano inesquecível, já que o herói do hip-hop subirá ao palco em vários locais nos próximos meses.

O artista multitalentoso pode ter se apresentado em vários festivais e eventos únicos na última década, mas esta será a primeira vez que ele sairá em turnê por um longo período desde a Saint Pablo Tour em 2016.

Não perca a chance de fazer parte da história da música. Deixe a GOAL mostrar como você pode conseguir ingressos para a Ye World Tour. Confira todas as informações que você precisa saber, incluindo quanto custam e onde você pode comprá-los.

Quando será a turnê Kanye West Ye World Tour 2026?

As datas da turnê mostradas abaixo são as atuais anunciadas por Kanye West para 2026. É provável que haja mais adições nas próximas semanas/meses:

Data Local (cidade) Ingressos Domingo, 29 de março Estádio Jawaharlal Nehru (Nova Deli) Ingressos Sexta-feira, 3 de abril Estádio Sofi (Los Angeles) Ingressos Sábado, 30 de maio Estádio Olímpico Ataturk (Istambul) Ingressos Sábado, 6 de junho Estádio Gelredome (Arnhem) Ingressos Quinta-feira, 11 de junho Velódromo Orange (Marselha) Ingressos Sábado, 18 de julho RCF Arena (Reggio Emilia) Ingressos Qui, 30 de julho Riyadh Air Metropolitano (Madri) Ingressos

Como comprar ingressos para a turnê mundial Ye de Kanye West

Os períodos de pré-venda estão disponíveis para as datas listadas da turnê mundial “Ye World Tour” 2026 em todo o mundo, dando aos fãs a chance de se registrar e entrar em janelas prioritárias para comprar ingressos antes da abertura das vendas gerais.

Como a maioria desses períodos de pré-venda já terminou ou está prestes a terminar, é melhor verificar o site oficial da turnê de Kanye West para obter as últimas notícias sobre a venda geral de ingressos.

Se você perdeu ou vai perder a pré-venda ou a venda geral de ingressos para a turnê "Ye World Tour" nos sites oficiais, considere sites secundários, como o StubHub. Os preços podem ser mais altos em sites de revenda, mas se você deseja ver Ye ao vivo, eles podem ser a melhor opção para garantir esses ingressos valiosos.

Quanto custam os ingressos para a turnê Ye World Tour de Kanye West?

Os preços oficiais dos ingressos para os próximos shows da turnê “Ye World Tour” de Kanye West, que podem ser adquiridos através do site da turnê ou dos sites das diversas arenas ou estádios, variam da seguinte forma:

Nova Délhi (29 de março): INR 6.000-30.000 (US$ 65-326)

INR 6.000-30.000 (US$ 65-326) Los Angeles (3 de abril): a ser anunciado

a ser anunciado Istambul (30 de maio): TRY 5375-35000 (US$ 122-794)

TRY 5375-35000 (US$ 122-794) Arnhem (6 de junho): € 189-389 (US$ 219-451)

€ 189-389 (US$ 219-451) Marselha (11 de junho): € 170–650 (US$ 197–755)

€ 170–650 (US$ 197–755) Reggio Emilia (18 de julho): € 125–659 (US$ 145–765)

€ 125–659 (US$ 145–765) Madri (30 de julho): A ser anunciado

Lembre-se de acompanhar o site oficial da turnê de Kanye West para obter informações adicionais e também sites secundários, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que esperar da turnê Ye World Tour de Kanye West

Multidões de fãs de Kanye West ficaram de coração partido depois que o rapper teve que interromper sua turnê “Saint Pablo Tour” de 2016 devido a uma doença. Na época, ninguém sabia que levaria mais uma década até que um dos maiores talentos musicais de uma geração voltasse às estradas.

Felizmente, Yeezy retorna este ano e seus fãs dedicados têm outra chance de vê-lo fazer sua mágica.

Kanye West percorreu um longo caminho desde seus primeiros dias como produtor em Chicago. Ele recebeu reconhecimento pela primeira vez no álbum “The Blueprint”, de Jay-Z, aclamado pela crítica em 2001, antes de iniciar sua própria carreira no rap pela mesma gravadora Roc-A-Fella Records.

O primeiro álbum de Kanye, The College Dropout (2004), mudou o gênero hip-hop para sempre, pois ele se afastou do rap gangster convencional e se concentrou em questões sociais universais.

Seguiram-se outros álbuns de sucesso, Late Registration (2005), Graduation (2007) e 808s & Heartbreak (2008), que incluíram hits número 1 como “Gold Digger” e “Stronger”, que fizeram enorme sucesso em ambos os lados do Atlântico.

À medida que a notoriedade e as habilidades de Kanye West se expandiram de produtor para rapper, compositor e até mesmo designer de moda, ele inspirou e influenciou inúmeros artistas, incluindo Drake, The Weeknd e muitos outros.

Com “Carnival” no topo das paradas em 2024, Ye se tornou o primeiro artista de rap a alcançar o topo das paradas em três décadas diferentes e agora pretende continuar espalhando o amor pela música em 2026, com uma série de shows globais e o lançamento de seu novo álbum, Bully.