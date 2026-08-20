Como conseguir ingressos para Hans Zimmer: datas, preços dos ingressos e mais

Hans Zimmer, o compositor alemão por trás de algumas das trilhas sonoras mais icônicas do cinema, está levando seu aclamado show ao vivo para arenas ao redor do mundo neste outono. Hans Zimmer Live, The Next Level recria os temas mais famosos de Zimmer de Duna, Gladiador, A Origem, O Cavaleiro das Trevas e O Rei Leão em uma experiência de concerto em grande escala, com o apoio de um grande conjunto de músicos, vocalistas e uma impressionante nova produção de palco.

Se você está em busca de um lugar na The O2, em Londres, na RAC Arena, em Perth, ou na Etihad Arena, em Abu Dhabi, GOAL tem tudo o que você precisa para planejar sua viagem, incluindo a programação completa, onde os ingressos estão sendo vendidos e como encontrar os mais baratos disponíveis neste momento.

Quando é o Hans Zimmer Live?

Data e horário Evento Local Ingressos ter. 6 de out., 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level OVO Hydro, Glasgow, Reino Unido Ingressos qua. 7 de out., 17h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Co-op Live, Manchester, Reino Unido Ingressos qui. 8 de out., 16h30 Hans Zimmer Live: The Next Level First Direct Arena, Leeds, Reino Unido Ingressos sáb. 10 de out., 16h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Utilita Arena, Birmingham, Reino Unido Ingressos seg. 12 de out., 16h30 Hans Zimmer Live: The Next Level The O2 Arena, Londres, Reino Unido Ingressos seg. 12 de out., 19h30 Hans Zimmer Live: The Next Level RAC Arena, Perth, Austrália Ingressos qui. 15 de out., 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level PSD Bank Dome, Dusseldorf, Alemanha Ingressos sex. 16 de out., 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level SAP Arena, Mannheim, Alemanha Ingressos dom. 18 de out., 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Festhalle, Frankfurt, Alemanha Ingressos seg. 19 de out., 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Schleyerhalle, Stuttgart, Alemanha Ingressos ter. 20 de out., 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Olympiahalle, Munique, Alemanha Ingressos sáb. 24 de out., 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level MVM Dome, Budapeste, Hungria Ingressos dom. 25 de out., 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level O2 Arena, Praga, República Tcheca Ingressos qua. 28 de out., 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Quarterback Immobilien Arena, Leipzig, Alemanha Ingressos qui. 29 de out., 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Uber Arena, Berlim, Alemanha Ingressos sex. 30 de out., 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Barclays Arena, Hamburgo, Alemanha Ingressos dom. 1º de nov., 18h00 Hans Zimmer Live: The Next Level Ahoy Rotterdam, Roterdã, Países Baixos Ingressos sex. 6 de nov., 18h00 Hans Zimmer Live: The Next Level 974 Stadium Precinct, Doha, Catar Ingressos dom. 8 de nov., 19h00 Hans Zimmer Live: The Next Level Lanxess Arena, Colônia, Alemanha Ingressos qui. 12 de nov., 19h00 Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Alemanha Ingressos sex. 13 de nov., 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos sex. 13 de nov., 20h00 Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Bruxelas, Bélgica Ingressos

Todas as datas de 2026 estão listadas acima, de Glasgow em 6 de outubro até Abu Dhabi e Bruxelas em 13 de novembro. Os horários são locais de cada casa e podem mudar, por isso vale a pena conferir novamente a programação perto da data do show.

Onde comprar ingressos para Hans Zimmer?

A forma mais rápida e confiável de conseguir ingressos para Hans Zimmer é por meio da StubHub. Toda compra é coberta pela garantia FanProtect da StubHub, o que significa que os ingressos são verificados e os compradores recebem reembolso se um show for cancelado e não for remarcado.

Por que a StubHub é a melhor opção para esta turnê:

Inventário completo: há ingressos listados para todas as datas acima, desde assentos padrão até pacotes premium e VIP.

Maior escolha de assentos quando os ingressos oficiais se esgotam: Hans Zimmer Live já esgotou uma grande parte de sua agenda de 2025 e 2026, então canais oficiais como Ticketmaster, Eventim e Frontier Touring podem estar limitados ou indisponíveis para algumas cidades muito antes da própria data do show. StubHub reúne anúncios de fãs e corretores revendendo ingressos que não podem mais usar, oferecendo uma variedade de lugares muito maior do que qualquer canal oficial isolado.

Dica rápida: quem estiver atrás de ingressos para uma cidade específica deve primeiro se cadastrar na pré-venda oficial daquele local, pois esse geralmente é o melhor caminho para conseguir preços de face. Para todos os demais, ou para qualquer data em que a pré-venda e a venda geral já tenham passado, a StubHub é o lugar para começar.

Quanto custam os ingressos para Hans Zimmer?

Os preços dos ingressos variam de acordo com a cidade, o local e a proximidade da data do show em que o fã compra:

Assentos mais baratos: a partir de cerca de $23 para visão restrita ou assentos nos setores superiores em alguns mercados

Preço médio de revenda: aproximadamente $310 ao longo da turnê

Assentos premium perto do palco:$250 a $450 ou mais, especialmente para shows que já esgotaram no preço de face

Dica de economia: compre cedo e mantenha flexibilidade quanto aos assentos. Os preços na StubHub tendem a subir quanto mais um show se aproxima de esgotar, então reservar assim que uma data é adicionada ao calendário, e estar aberto a lugares nos níveis superiores ou com visão lateral, é a forma mais fácil de manter os custos baixos e ainda entrar na arena.

Pré-venda e venda geral por região:

Europa: a venda geral para esta etapa da turnê foi aberta em 26 de setembro de 2025, às 14h no horário local, com os ingressos sendo disponibilizados simultaneamente em todos os locais para manter a equidade.

Austrália: a pré-venda para membros Frontier durou 24 horas a partir de terça-feira, 2 de junho de 2026, antes da venda geral às 14h no horário local no dia seguinte, quarta-feira, 3 de junho.

Ásia, incluindo Yokohama e Taipei: seguiu janelas separadas de pré-venda e loteria por meio de parceiros oficiais nos meses anteriores aos shows.

Tudo o que você precisa saber sobre Hans Zimmer Live: The Next Level

Hans Zimmer construiu sua reputação escrevendo trilhas orquestrais e eletrônicas para alguns dos maiores filmes dos últimos 30 anos, de Gladiador e O Cavaleiro das Trevas a A Origem, Interestelar, Piratas do Caribe e Duna, pelo qual venceu seu segundo Oscar. Seu histórico de turnês remonta a 2016, quando Hans Zimmer Live on Tour levou pela primeira vez sua música de cinema para arenas por toda a Europa, incluindo um show em Praga que depois foi lançado como álbum e filme ao vivo. Desde então, ele levou a produção ao Coachella, à The O2 em Londres em várias ocasiões, e por toda a América do Norte, Ásia e Austrália.

The Next Level é o capítulo mais recente dessa história. Zimmer se apresenta nos teclados e na guitarra como parte de um grande conjunto em turnê que inclui banda ao vivo, orquestra e coral, recriando passagens conhecidas de trilhas de filmes em suítes estendidas de concerto em vez de simplesmente reproduzir a trilha sonora nota por nota. A produção se apoia ainda mais em design de som eletrônico do que em turnês anteriores, combinada com uma nova estrutura de palco e iluminação criada especificamente para esta série de shows. Espere um repertório puxado de todo o catálogo de Zimmer, incluindo Mission: Impossible, F1, Black Hawk Down e O Último Samurai, ao lado de favoritos de longa data como O Rei Leão e Interestelar.

Os shows geralmente duram cerca de três horas, incluindo um intervalo, o que faz desta uma das experiências de concerto mais longas em turnê por arenas ao redor do mundo atualmente, e um valor real para fãs que ponderam o preço do ingresso em relação à duração e à escala da produção.

Tudo o que você precisa saber sobre a The O2 Arena

De todas as paradas desta etapa da turnê, poucas têm mais peso do que a The O2, em Londres, onde Hans Zimmer se apresenta na segunda-feira, 12 de outubro de 2026. Localizada na Península de Greenwich, no sudeste de Londres, a The O2 é uma das arenas cobertas mais movimentadas e reconhecíveis do mundo, com capacidade para até 20.000 pessoas em shows, e recebeu alguns dos maiores espetáculos de Zimmer no Reino Unido ao longo de sua carreira em turnês.

O local é bem conectado por transporte público, com a estação de metrô North Greenwich, na linha Jubilee, logo em frente à entrada principal, o que a torna uma das grandes arenas mais fáceis de alcançar sem carro. Por dentro, a The O2 oferece uma ampla variedade de opções de assento, desde lugares padrão em setores elevados até área premium no piso e camarotes de hospitalidade, dando aos fãs de todos os orçamentos uma forma de vivenciar o show. Quem viajar a Londres especificamente para este concerto deve reservar hospedagem nas proximidades, em Greenwich, ou do outro lado do rio, no centro de Londres, com bastante antecedência, já que os preços dos hotéis na área tendem a subir acentuadamente em torno de grandes eventos na O2.

Com a procura por Hans Zimmer Live em alta em todos os mercados desta turnê, e várias datas já esgotadas no preço de face, Londres representa uma das últimas chances restantes de assistir a The Next Level no Reino Unido antes de a turnê seguir para a Europa continental, Catar, Emirados Árabes Unidos e Austrália. A GOAL recomenda conferir agora a disponibilidade na StubHub para não perder.