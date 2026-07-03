Como conseguir ingressos para Canadá x Marrocos: preços da Copa do Mundo, informações sobre as oitavas de final, vendas de última hora e mais

A história segue avançando para o Canadá, um dos coanfitriões, que marchou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após uma dramática vitória por 1 a 0 sobre a África do Sul, graças ao inesquecível gol da vitória de Stephen Eustáquio aos 92 minutos.

A equipe de Jesse Marsch agora mede forças com Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo de 2022, que se manteve firme em uma emocionante disputa de pênaltis contra os Países Baixos para manter vivo o sonho.

A alta demanda por ingressos para as oitavas de final reforça a tensão eletrizante do futebol de mata-mata em torneios. Se você está acompanhando a emoção de longe e quer fazer apostas estratégicas em linhas de gols ou props de jogadores, conseguir um bônus de depósito é uma ótima estratégia. Aproveite o nosso código promocional da Megapari ativo para elevar seu perfil de jogo.

Deixe a GOAL mostrar todas as informações mais recentes sobre ingressos da Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir seu lugar para Canadá x Marrocos e quanto eles vão custar.

Quando acontece o pontapé inicial de Canadá x Marrocos?

A partida das oitavas de final será disputada no Houston Stadium (NRG Stadium), no Texas.

Copa do Mundo - 1/8 4 de jul. de 2026 - 13:00 NRG Stadium

Como comprar ingressos para Canadá x Marrocos pela Copa do Mundo?

Até hoje, as principais loterias oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório pós-sorteio, foram oficialmente encerradas.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de uma loteria: os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a oportunidade final de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Marketplace Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários, como o StubHub , para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os termos e condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para Canadá x Marrocos pela Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram em apenas US$ 60,00, para categorias específicas de torcedores, enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730,00, sem falar nos mercados secundários e na revenda, que subiram ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / categoria Faixa oficial de preços Faixa estimada do mercado secundário 28 de junho a 3 de julho 16 avos de final (locais de alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho a 3 de julho 16 avos de final (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 US$ 400 – US$ 2.800 (US$ 1.134) 4 de julho a 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 US$ 650 – US$ 4.200 (US$ 1.518) 9 de julho a 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348) 14 de julho a 15 de julho Semifinais US$ 930 – US$ 3.295 US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 US$ 500 – US$ 3.500 (US$ 1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) US$ 1.490 – US$ 7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

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