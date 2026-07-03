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Como conseguir ingressos para Canadá x Marrocos: preços da Copa do Mundo, informações sobre as oitavas de final, vendas de última hora e mais

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O Canadá enfrentará Marrocos a seguir nas oitavas de final da Copa do Mundo. Veja como garantir seus ingressos

A história segue avançando para o Canadá, um dos coanfitriões, que marchou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após uma dramática vitória por 1 a 0 sobre a África do Sul, graças ao inesquecível gol da vitória de Stephen Eustáquio aos 92 minutos.

A equipe de Jesse Marsch agora mede forças com Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo de 2022, que se manteve firme em uma emocionante disputa de pênaltis contra os Países Baixos para manter vivo o sonho.

A alta demanda por ingressos para as oitavas de final reforça a tensão eletrizante do futebol de mata-mata em torneios. Se você está acompanhando a emoção de longe e quer fazer apostas estratégicas em linhas de gols ou props de jogadores, conseguir um bônus de depósito é uma ótima estratégia. Aproveite o nosso código promocional da Megapari ativo para elevar seu perfil de jogo.

Deixe a GOAL mostrar todas as informações mais recentes sobre ingressos da Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir seu lugar para Canadá x Marrocos e quanto eles vão custar.

Quando acontece o pontapé inicial de Canadá x Marrocos?

A partida das oitavas de final será disputada no Houston Stadium (NRG Stadium), no Texas.

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Copa do Mundo - 1/8
NRG Stadium

Como comprar ingressos para Canadá x Marrocos pela Copa do Mundo?

Até hoje, as principais loterias oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório pós-sorteio, foram oficialmente encerradas.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

  • A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de uma loteria: os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a oportunidade final de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Marketplace Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os termos e condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para Canadá x Marrocos pela Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram em apenas US$ 60,00, para categorias específicas de torcedores, enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730,00, sem falar nos mercados secundários e na revenda, que subiram ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / categoria

Faixa oficial de preços

Faixa estimada do mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

16 avos de final (locais de alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

16 avos de final (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

US$ 400 – US$ 2.800 (US$ 1.134)

4 de julho a 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

US$ 650 – US$ 4.200 (US$ 1.518)

9 de julho a 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348)

14 de julho a 15 de julho

Semifinais

US$ 930 – US$ 3.295

US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

US$ 500 – US$ 3.500 (US$ 1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

US$ 1.490 – US$ 7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Canadá x Marrocos: tudo o que você precisa saber

Canadá x Marrocos

CAN

CAN - Sequência

IRL
E1-1
BIH
E1-1
QAT
V6-0
SUÍ
D2-1
RSA
V0-1
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MAR

MAR - Sequência

NOR
E1-1
BRA
E1-1
SCO
V0-1
HAI
V4-2
HOL
V1-1
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Canadá x Marrocos: retrospecto recente do confronto

Confrontos

CanadáEmpateMarrocos
0
0
2
Copa do Mundo
Canadá badge
Canadá
CAN
1
Marrocos badge
Marrocos
MAR
2
FJ
Amistosos
Marrocos badge
Marrocos
MAR
4
Canadá badge
Canadá
CAN
0
FJ
1Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram1/2

Canadá x Marrocos: notícias das equipes

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