Como conseguir ingressos para Brasil x Noruega: preços da Copa do Mundo, informações sobre as oitavas de final, vendas de última hora e mais

East Rutherford recebe o Brasil, cinco vezes campeão, para enfrentar a Noruega em um aguardado duelo das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Depois de superar com sucesso seu desafio de alta pressão na fase de 32 avos de final contra o Japão, a Seleção chega às oitavas cheia de embalo, mas bem ciente da ameaça geracional que a espera.

A Noruega garantiu sua vaga de forma espetacular, apoiando-se no faro de gol letal do talismã Erling Haaland e na criatividade de Martin Ødegaard para despachar a Costa do Marfim.

Confrontos de mata-mata que colocam a ginga sul-americana contra a organização disciplinada europeia sempre rendem batalhas táticas emocionantes. Para garantir que sua configuração digital de jogos esportivos esteja abastecida com fundos extras para apostas antes do pontapé inicial, utilizar um bônus de cadastro é fundamental. Leia nosso guia rápido para ativar suas recompensas por meio do nosso código promocional Megapari.

Quando será o pontapé inicial de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo?

Este enorme jogo eliminatório das oitavas de final acontecerá no icônico New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), em East Rutherford, Nova Jersey.

Copa do Mundo - 1/8 5 de jul. de 2026 - 16:00 MetLife Stadium

Como comprar ingressos para Brasil x Noruega pela Copa do Mundo?

Até hoje, as principais loterias oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório após o chaveamento, foram oficialmente encerradas.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber de forma rápida:

A fase de vendas de última hora foi lançada em 1º de abril. Não se trata de uma loteria: os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Marketplace Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários como o StubHub para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os T&Cs de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para Brasil x Noruega pela Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram em apenas $60 (para categorias específicas de torcedor), enquanto os preços para a final chegaram a até $6.730, sem mencionar os mercados secundários e a revenda, que sobem ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa oficial de preços Faixa estimada do mercado secundário 28 de junho - 3 de julho Fase de 32 avos de final (sedes de alta demanda) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 de junho - 3 de julho Fase de 32 avos de final (sedes padrão) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 de julho – 11 de julho Quartas de final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Brasil x Noruega pela Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Forma de Brasil e Noruega

Brasil x Noruega: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos Empate 0 1 0 Amistosos Noruega NOR 1 Brasil BRA 1 FJ 1 Gols marcados 1 Jogos sobre 2.5 gols 0 / 1 Ambas as equipes marcaram 1 / 1

Classificação de Brasil e Noruega

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