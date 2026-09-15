Como conseguir ingressos para Boca Juniors x River Plate: preços da Liga Profesional, informações sobre o Superclásico e mais

Reserve ingressos para o Superclásico: Boca Juniors x River Plate:
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Quando será o pontapé inicial de Boca Juniors x River Plate pela Liga Profesional?
Boca Juniors x River Plate pela Liga Profesional: tudo o que você precisa saber
Momento de Boca Juniors x River Plate
O Boca Juniors soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições, sem derrotas nesse período. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o Central Cordoba de Santiago pela Liga Profesional, em 12 de setembro, após o triunfo por 1 a 0 sobre o Sao Paulo pela Copa Sudamericana, em 9 de setembro. O empate por 2 a 2 com o Gimnasia Mendoza, em 5 de setembro, foi a única vez em que a equipe deixou pontos pelo caminho nessa sequência. O Boca marcou sete gols e sofreu três nesses cinco jogos.
O River Plate venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou com vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Atletico Tucuman pela Liga Profesional, em 12 de setembro, e a equipe também bateu o Independiente Rivadavia por 3 a 1 e o Banfield por 3 a 2 fora de casa nesse recorte. A única derrota foi contra o Santa Fe na Copa Sudamericana. O River marcou nove gols e sofreu seis nesses cinco compromissos.
Boca Juniors x River Plate: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela Liga Profesional em 19 de abril de 2026, quando o River Plate recebeu o Boca Juniors e perdeu por 1 a 0. Antes disso, o Boca venceu o River por 2 a 0 em casa, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Boca Juniors leva vantagem com três vitórias, contra uma do River, e um empate, além de um triunfo por 3 a 2 do Boca pela Copa de la Liga Profesional no estádio do River, em abril de 2024.