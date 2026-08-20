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MLB World Series 2026 ticketsGetty Images
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Como conseguir ingressos para a World Series da MLB de 2026: datas, preços dos ingressos e mais

SHOPPING

Veja exatamente como você pode garantir ingressos para a World Series de 2026

O maior palco do beisebol retorna em outubro, com a World Series de 2026 programada para começar na sexta-feira, 23 de outubro. Os vencedores das Championship Series da American League e da National League vão se enfrentar em uma disputa melhor de sete pelo Commissioner's Trophy, com todos os jogos transmitidos ao vivo pela FOX. O confronto em si só será confirmado quando a ALCS e a NLCS terminarem em meados de outubro, mas o Los Angeles Dodgers chega à pós-temporada como favorito das casas de apostas para completar um extraordinário tricampeonato.

Seja quem for que chegue lá, a demanda por ingressos explode no momento em que os classificados são definidos. GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre datas, preços e exatamente onde comprar ingressos para a World Series agora mesmo.

Quando é a World Series de 2026?

Data e hora

Jogo

Local

Ingressos

sex., 23 de out.

Jogo 1 da World Series

Casa do time com a melhor campanha da temporada regular de 2026 (a confirmar)

Ingressos

sáb., 24 de out.

Jogo 2 da World Series

Casa do time com a melhor campanha da temporada regular de 2026 (a confirmar)

Ingressos

seg., 26 de out.

Jogo 3 da World Series

Casa do time adversário (a confirmar)

Ingressos

ter., 27 de out.

Jogo 4 da World Series

Casa do time adversário (a confirmar)

Ingressos

qua., 28 de out.*

Jogo 5 da World Series

Casa do time adversário (a confirmar)

Ingressos

sex., 30 de out.*

Jogo 6 da World Series

Casa do time com a melhor campanha da temporada regular de 2026 (a confirmar)

Ingressos

sáb., 31 de out.*

Jogo 7 da World Series

Casa do time com a melhor campanha da temporada regular de 2026 (a confirmar)

Ingressos

*Disputado apenas se necessário. A série segue o formato 2-3-2, com o time que teve a melhor campanha da temporada regular de 2026 mandando os Jogos 1, 2, 6 e 7. Os dois times participantes só serão confirmados quando a ALCS e a NLCS terminarem na semana de 19 e 20 de outubro, então volte mais perto da data para conferir os confrontos exatos e os horários do primeiro arremesso.

Onde comprar ingressos para a World Series de 2026

Conseguir ingressos para a World Series pelos canais oficiais é difícil. Os pacotes de ingressos da pós-temporada são em grande parte vendidos aos detentores de carnê de temporada de cada time muito antes de outubro e, assim que um clube é eliminado, qualquer estoque restante desaparece em questão de horas. Isso faz do mercado de revenda a rota mais realista para a maioria dos torcedores, e StubHub é o lugar para começar.

  • As listagens da World Series de 2026 no StubHub já estão no ar e vão crescer rapidamente assim que os dois finalistas forem confirmados após a League Championship Series
  • Pesquise por time, jogo, preço ou setor e acompanhe como os preços se movem nos dias antes de uma série
  • Toda compra é coberta pela FanProtect Guarantee do StubHub, então você recebe um ingresso válido ou seu dinheiro de volta
  • Os ingressos móveis são transferidos diretamente para o seu celular, o que importa dado o pouco tempo de antecedência que os torcedores têm entre o fim da ALCS/NLCS e o Jogo 1
  • Configure alertas de preço agora em vez de esperar o fim da Championship Series, porque bons lugares desaparecem rápido assim que um confronto é definido

Quanto custam os ingressos para a World Series de 2026

Os preços dos ingressos para a World Series variam enormemente dependendo de quais dois times avançarem, e não há como saber o valor final até que os classificados sejam definidos. O histórico recente oferece um guia útil:

  • 2023 (dois times de mercados menores): ingresso médio em torno de US$ 685
  • 2024 (duas torcidas enormes): o preço de entrada para o Jogo 1 passou de US$ 1.300, com média da série perto de US$ 1.400
  • 2025: preços de entrada mais próximos de US$ 650 a US$ 900, dependendo do local

Como guia aproximado para 2026:

  • Lugares mais baratos em pé e nos setores superiores: cerca de US$ 600 a US$ 900 para um confronto de menor demanda
  • Confronto entre mercados grandes: preços de entrada subindo além de US$ 1.000 a US$ 2.000 ou mais
  • Assentos premium atrás do home plate ou ao longo dos dugouts: regularmente na casa dos cinco dígitos, especialmente para um possível Jogo 7

StubHub consistentemente oferece a maior variedade de listagens e o menor preço de entrada verificado quando os ingressos entram no ar para um confronto confirmado, e você pode filtrar por orçamento para encontrar o assento disponível mais barato em segundos. Mais perto da série, o StubHub também lista pacotes de hospitalidade e VIP, normalmente combinando assentos premium com comida, bebidas e passes de estacionamento para torcedores que querem a experiência completa do Fall Classic sem procurar extras separadamente.

Tudo o que você precisa saber sobre a World Series

A World Series é a série do campeonato da Major League Baseball, disputada entre os vencedores dos títulos da American League e da National League. Realizada pela primeira vez em 1903, é o campeonato mais antigo disputado de forma contínua entre os grandes esportes profissionais da América do Norte, com o vencedor recebendo o Commissioner's Trophy. O New York Yankees venceu mais do que qualquer outra franquia, com 27 títulos.

A edição de 2026 segue o formato padrão melhor de sete, 2-3-2: o time com a melhor campanha na temporada regular manda os Jogos 1, 2 e, se necessário, 6 e 7, enquanto o outro time manda os Jogos 3, 4 e um possível Jogo 5. O calendário desta pós-temporada está comprimido em outubro, com a rodada de Wild Card começando em 29 de setembro, a Division Series a partir de 3 de outubro e a Championship Series a partir de 11 de outubro, antes de a World Series começar em 23 de outubro. Todos os jogos são transmitidos pela FOX nos Estados Unidos, ao lado de FOX Deportes e FOX One para a cobertura em espanhol e por streaming.

A principal história rumo a outubro é a busca dos Dodgers por um terceiro título seguido, um feito que nenhum time consegue desde que o Yankees venceu três seguidos entre 1998 e 2000. Se Los Angeles voltar até lá, ou se uma cara nova como Brewers, Red Sox ou Braves conseguir avançar, a GOAL manterá esta página atualizada com o confronto confirmado, local e informações sobre ingressos assim que a Championship Series terminar.

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