Como conseguir ingressos para a final da Liga Europa da UEFA de 2026: como comprar, preços, próximos jogos e mais informações

Duas das melhores equipes do continente entrarão em campo no Estádio do Beşiktaş, em Istambul, no dia 20 de maio, sonhando em erguer o troféu da Liga Europa da UEFA.
Mas, antes de tudo, é preciso separar o joio do trigo. Quatro se tornarão dois após as próximas semifinais. O Aston Villa enfrentará o Nottingham Forest, também da Premier League, e o Braga cruzará espadas com o SC Freiburg.
Deixe o GOAL guiá-lo pelo processo de compra de ingressos para a final da Liga Europa da UEFA. Onde comprá-los, quanto custarão e muito mais.
Quando será a final da Liga Europa da UEFA 2026?
|Data
|Jogo (hora do pontapé inicial)
|Local
|Ingressos
|Quarta-feira, 20 de maio
|Final da Liga Europa da UEFA (21h CET)
|Estádio do Beşiktaş (Istambul)
|Ingressos
A final da Liga Europa de 2026 será disputada no Estádio do Besiktas, em Istambul, Turquia, na quarta-feira, 20 de maio de 2026.
O vencedor garantirá uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA 2026/27, caso ainda não tenha se classificado por meio de sua competição nacional.
O vencedor da Liga Europa também terá o direito de enfrentar o vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2025/26 na Supercopa da UEFA de 2026.
Quando serão as semifinais da Liga Europa da UEFA de 2026?
|Data
|Jogo (hora do pontapé inicial)
|Local
|Ingressos
|Qui, 30 de abril
|Semifinal, 1ª partida: Nottingham Forest x Aston Villa (20h BST)
|City Ground (Nottingham)
|Ingressos
|Qui, 30 de abril
|Semifinal, 1ª partida: Braga x SC Freiburg (21h CET)
|Estádio Municipal (Braga)
|Ingressos
|Qui, 7 de maio
|Semifinal, 2ª partida: Aston Villa x Nottingham Forest (20h BST)
|Villa Park (Birmingham)
|Ingressos
|Qui, 7 de maio
|Semifinal, 2ª partida: SC Freiburg x Braga (21h CET)
|Europa-Park Stadion (Freiburg)
|Ingressos
Como comprar ingressos para a Final da Liga Europa da UEFA 2026
Os ingressos para a Final da Liga Europa estão tradicionalmente disponíveis por meio de três canais: os portais oficiais de venda de ingressos de ambas as equipes participantes e diretamente pela própria UEFA.
Assim como acontece com jogos de grande procura em outras competições de clubes e internacionais, a entidade organizadora não vende ingressos para a final da Liga Europa da UEFA através dos canais tradicionais de venda, mas sim por sorteio, a fim de gerenciar a enorme demanda da forma mais justa possível.
O período de inscrição para o sorteio aberto ao público em geral decorreu entre 16 e 20 de março, com a UEFA a atribuir os lugares através de um sistema de sorteio logo após o prazo.
Embora os portais oficiais dos clubes e a UEFA sejam a maneira mais segura para os torcedores adquirirem ingressos para a Final da Liga Europa, aqueles que desejam assistir ao grande evento podem considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de garantir lugares de última hora.
Quanto custam os ingressos para a Final da Liga Europa da UEFA 2026?
Os preços oficiais dos ingressos para a Final da Liga Europa da UEFA 2026 variam de € 40 a € 240 e são divididos nas seguintes categorias:
- Fans First: €40 (reservados para torcedores dos finalistas)
- Categoria 3: €65
- Categoria 2: €160
- Categoria 1: €240
A distribuição de ingressos é dividida entre os dois finalistas (que recebem cerca de 12.000 cada), o público em geral por meio do sorteio da UEFA e a “família da UEFA”, que inclui patrocinadores e emissoras.
Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos diversos clubes e da UEFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.
Onde se hospedar para a Final da Liga Europa da UEFA 2026
O Estádio do Besiktas, casa do Besiktas JK, é uma arena de classe mundial com capacidade para aproximadamente 42.500 pessoas. Conhecido por sua atmosfera incrível, já sediou a Supercopa da UEFA de 2019 e está situado nas pitorescas margens do Bósforo.
Istambul oferece uma ampla variedade de acomodações, desde hotéis de luxo em Besiktas e Beyoglu até opções mais econômicas em Kadıkoy ou Sultanahmet. O Estádio do Besiktas tem localização central, tornando-o acessível a partir de muitas partes da cidade.