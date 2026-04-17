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Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport
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Como conseguir ingressos para a final da Liga Europa da UEFA de 2026: como comprar, preços, próximos jogos e mais informações

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Garanta seu ingresso para assistir a um dos destaques da temporada de futebol europeu

Duas das melhores equipes do continente entrarão em campo no Estádio do Beşiktaş, em Istambul, no dia 20 de maio, sonhando em erguer o troféu da Liga Europa da UEFA.

Mas, antes de tudo, é preciso separar o joio do trigo. Quatro se tornarão dois após as próximas semifinais. O Aston Villa enfrentará o Nottingham Forest, também da Premier League, e o Braga cruzará espadas com o SC Freiburg. 

Deixe o GOAL guiá-lo pelo processo de compra de ingressos para a final da Liga Europa da UEFA. Onde comprá-los, quanto custarão e muito mais.

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Quando será a final da Liga Europa da UEFA 2026?

DataJogo (hora do pontapé inicial)LocalIngressos
Quarta-feira, 20 de maioFinal da Liga Europa da UEFA (21h CET)Estádio do Beşiktaş (Istambul)Ingressos


A final da Liga Europa de 2026 será disputada no Estádio do Besiktas, em Istambul, Turquia, na quarta-feira, 20 de maio de 2026.

O vencedor garantirá uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA 2026/27, caso ainda não tenha se classificado por meio de sua competição nacional.

O vencedor da Liga Europa também terá o direito de enfrentar o vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2025/26 na Supercopa da UEFA de 2026.

Quando serão as semifinais da Liga Europa da UEFA de 2026?

DataJogo (hora do pontapé inicial)LocalIngressos
Qui, 30 de abrilSemifinal, 1ª partida: Nottingham Forest x Aston Villa (20h BST) City Ground (Nottingham)Ingressos
Qui, 30 de abrilSemifinal, 1ª partida: Braga x SC Freiburg (21h CET) Estádio Municipal (Braga)Ingressos
Qui, 7 de maioSemifinal, 2ª partida: Aston Villa x Nottingham Forest (20h BST) Villa Park (Birmingham)Ingressos
Qui, 7 de maioSemifinal, 2ª partida: SC Freiburg x Braga (21h CET) Europa-Park Stadion (Freiburg)Ingressos

Como comprar ingressos para a Final da Liga Europa da UEFA 2026

Os ingressos para a Final da Liga Europa estão tradicionalmente disponíveis por meio de três canais: os portais oficiais de venda de ingressos de ambas as equipes participantes e diretamente pela própria UEFA.

Assim como acontece com jogos de grande procura em outras competições de clubes e internacionais, a entidade organizadora não vende ingressos para a final da Liga Europa da UEFA através dos canais tradicionais de venda, mas sim por sorteio, a fim de gerenciar a enorme demanda da forma mais justa possível.

O período de inscrição para o sorteio aberto ao público em geral decorreu entre 16 e 20 de março, com a UEFA a atribuir os lugares através de um sistema de sorteio logo após o prazo.

Embora os portais oficiais dos clubes e a UEFA sejam a maneira mais segura para os torcedores adquirirem ingressos para a Final da Liga Europa, aqueles que desejam assistir ao grande evento podem considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de garantir lugares de última hora.

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Quanto custam os ingressos para a Final da Liga Europa da UEFA 2026?

Os preços oficiais dos ingressos para a Final da Liga Europa da UEFA 2026 variam de € 40 a € 240 e são divididos nas seguintes categorias:

  • Fans First: €40 (reservados para torcedores dos finalistas)
  • Categoria 3: €65
  • Categoria 2: €160
  • Categoria 1: €240

A distribuição de ingressos é dividida entre os dois finalistas (que recebem cerca de 12.000 cada), o público em geral por meio do sorteio da UEFA e a “família da UEFA”, que inclui patrocinadores e emissoras.

Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos diversos clubes e da UEFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde se hospedar para a Final da Liga Europa da UEFA 2026

O Estádio do Besiktas, casa do Besiktas JK, é uma arena de classe mundial com capacidade para aproximadamente 42.500 pessoas. Conhecido por sua atmosfera incrível, já sediou a Supercopa da UEFA de 2019 e está situado nas pitorescas margens do Bósforo.

Istambul oferece uma ampla variedade de acomodações, desde hotéis de luxo em Besiktas e Beyoglu até opções mais econômicas em Kadıkoy ou Sultanahmet. O Estádio do Besiktas tem localização central, tornando-o acessível a partir de muitas partes da cidade.

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