Como conseguir ingressos para a final da Liga Europa da UEFA de 2026: como comprar, preços, próximos jogos e mais informações

Duas das melhores equipes do continente entrarão em campo no Estádio do Beşiktaş, em Istambul, no dia 20 de maio, sonhando em erguer o troféu da Liga Europa da UEFA.

Mas, antes de tudo, é preciso separar o joio do trigo. Quatro se tornarão dois após as próximas semifinais. O Aston Villa enfrentará o Nottingham Forest, também da Premier League, e o Braga cruzará espadas com o SC Freiburg.

Deixe o GOAL guiá-lo pelo processo de compra de ingressos para a final da Liga Europa da UEFA. Onde comprá-los, quanto custarão e muito mais.

Quando será a final da Liga Europa da UEFA 2026?

Data Jogo (hora do pontapé inicial) Local Ingressos Quarta-feira, 20 de maio Final da Liga Europa da UEFA (21h CET) Estádio do Beşiktaş (Istambul) Ingressos



A final da Liga Europa de 2026 será disputada no Estádio do Besiktas, em Istambul, Turquia, na quarta-feira, 20 de maio de 2026.

O vencedor garantirá uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA 2026/27, caso ainda não tenha se classificado por meio de sua competição nacional.

O vencedor da Liga Europa também terá o direito de enfrentar o vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2025/26 na Supercopa da UEFA de 2026.

Quando serão as semifinais da Liga Europa da UEFA de 2026?

Data Jogo (hora do pontapé inicial) Local Ingressos Qui, 30 de abril Semifinal, 1ª partida: Nottingham Forest x Aston Villa (20h BST) City Ground (Nottingham) Ingressos Qui, 30 de abril Semifinal, 1ª partida: Braga x SC Freiburg (21h CET) Estádio Municipal (Braga) Ingressos Qui, 7 de maio Semifinal, 2ª partida: Aston Villa x Nottingham Forest (20h BST) Villa Park (Birmingham) Ingressos Qui, 7 de maio Semifinal, 2ª partida: SC Freiburg x Braga (21h CET) Europa-Park Stadion (Freiburg) Ingressos

Como comprar ingressos para a Final da Liga Europa da UEFA 2026

Os ingressos para a Final da Liga Europa estão tradicionalmente disponíveis por meio de três canais: os portais oficiais de venda de ingressos de ambas as equipes participantes e diretamente pela própria UEFA.

Assim como acontece com jogos de grande procura em outras competições de clubes e internacionais, a entidade organizadora não vende ingressos para a final da Liga Europa da UEFA através dos canais tradicionais de venda, mas sim por sorteio, a fim de gerenciar a enorme demanda da forma mais justa possível.

O período de inscrição para o sorteio aberto ao público em geral decorreu entre 16 e 20 de março, com a UEFA a atribuir os lugares através de um sistema de sorteio logo após o prazo.

Embora os portais oficiais dos clubes e a UEFA sejam a maneira mais segura para os torcedores adquirirem ingressos para a Final da Liga Europa, aqueles que desejam assistir ao grande evento podem considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para a Final da Liga Europa da UEFA 2026?

Os preços oficiais dos ingressos para a Final da Liga Europa da UEFA 2026 variam de € 40 a € 240 e são divididos nas seguintes categorias:

Fans First: €40 (reservados para torcedores dos finalistas)

€40 (reservados para torcedores dos finalistas) Categoria 3: €65

€65 Categoria 2: €160

€160 Categoria 1: €240

A distribuição de ingressos é dividida entre os dois finalistas (que recebem cerca de 12.000 cada), o público em geral por meio do sorteio da UEFA e a “família da UEFA”, que inclui patrocinadores e emissoras.

Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos diversos clubes e da UEFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde se hospedar para a Final da Liga Europa da UEFA 2026

O Estádio do Besiktas, casa do Besiktas JK, é uma arena de classe mundial com capacidade para aproximadamente 42.500 pessoas. Conhecido por sua atmosfera incrível, já sediou a Supercopa da UEFA de 2019 e está situado nas pitorescas margens do Bósforo.

Istambul oferece uma ampla variedade de acomodações, desde hotéis de luxo em Besiktas e Beyoglu até opções mais econômicas em Kadıkoy ou Sultanahmet. O Estádio do Besiktas tem localização central, tornando-o acessível a partir de muitas partes da cidade.