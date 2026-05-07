Como conseguir ingressos para a final da Copa da Escócia de 2026: Celtic x Dunfermline, informações sobre o Hampden Park, onde comprar e muito mais

O título da Copa da Escócia será disputado no Hampden Park no dia 23 de maio, com o confronto entre Celtic e Dunfermline na 141ª edição.

Há doze meses, o Aberdeen ganhou as manchetes ao surpreender o Celtic e conquistar a Copa da Escócia. Em um confronto épico, os Dons conseguiram o empate no final da partida e mantiveram a calma durante uma emocionante disputa de pênaltis.

Deixe o GOAL te ajudar com todas as informações essenciais sobre os ingressos para a Copa da Escócia, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a Final da Copa da Escócia 2026?

Data Jogo (horário do pontapé inicial) Local Ingressos Sáb, 23 de maio Celtic x Dunfermline (15h BST) Hampden Park (Glasgow) Ingressos

Como comprar ingressos para a Final da Copa da Escócia de 2026

Os dois clubes participantes da Final da Copa da Escócia venderão ingressos através de seus respectivos sites oficiais. Os ingressos também podem ser adquiridos no site da Federação Escocesa de Futebol.

Esteja ciente de que a capacidade é limitada e que a demanda costuma exceder a quantidade disponível. Espera-se que cada uma das duas finalistas receba aproximadamente entre 20.000 e 25.000 ingressos.

Além de comprar ingressos para a Copa da Escócia pelos canais oficiais, os torcedores têm a opção de obtê-los no mercado secundário. A StubHub é uma das principais revendedoras para quem deseja comprar ingressos por meio de canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para a final da Copa da Escócia de 2026?

Como era de se esperar, a demanda por ingressos para a Copa da Escócia cresce à medida que a competição avança e atinge seu pico quando chegamos à final em maio.

Embora os detalhes oficiais da final de 2026 ainda não tenham sido confirmados, os preços do Hampden Park do ano passado servem como um bom guia e foram os seguintes:

Setor Preço para adultos Preço com desconto Arquibancadas Norte e Sul £45-£50 £25-£30 Arquibancadas Leste e Oeste £35-£40 £20-£25

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de venda de ingressos dos clubes quando a data se aproximar, para obter informações adicionais, e também sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será a Final da Copa da Escócia 2026?

Hampden Park

O Hampden Park, atualmente conhecido como Barclays Hampden por motivos de patrocínio, é um estádio de futebol em Glasgow, na Escócia. Além de ser a casa da seleção escocesa de futebol, o atual Hampden Park tem sediado regularmente a final (e as semifinais) da Copa da Escócia desde 1903.

Embora a capacidade atual do Hampden Park seja de 51.866 pessoas, o recorde de público é de impressionantes 149.547 espectadores, registrado em um jogo internacional entre Escócia e Inglaterra em 1937.

O Hampden Park já sediou seis grandes finais de clubes europeus. A primeira delas foi a final da Copa da Europa de 1960 entre Real Madrid e Eintracht Frankfurt, vencida pelo Real Madrid por 7 a 3.

A partida é famosa pelo hat-trick de Alfredo Di Stefano e pelos quatro gols de Ferenc Puskás. 127.621 torcedores assistiram à partida, o que continua sendo um recorde de público para uma final de futebol europeia.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para a Final da Copa da Escócia de 2026?

Os pacotes oficiais de hospitalidade para a Final da Copa da Escócia de 2026 no Hampden Park variam de assentos premium a camarotes privados. Embora os detalhes exatos só sejam finalizados mais perto do dia da partida, os pacotes disponíveis anteriormente incluíam o seguinte:

Superbox: (a partir de £675 por pessoa) A experiência de nível superior, com recepção com champanhe e opções de jantar requintado. Encontro com uma lenda do futebol e lugares em varanda privativa na linha do meio-campo.

(a partir de £675 por pessoa) A experiência de nível superior, com recepção com champanhe e opções de jantar requintado. Encontro com uma lenda do futebol e lugares em varanda privativa na linha do meio-campo. Skyboxes: (a partir de £499 por pessoa) Visão e refeições privativas para grupos, com equipe de garçons dedicada e acesso a varandas privativas.

(a partir de £499 por pessoa) Visão e refeições privativas para grupos, com equipe de garçons dedicada e acesso a varandas privativas. Hampden Suites: (a partir de £369 por pessoa) Acesso ao lounge pré-jogo com um ambiente social animado. Está incluída uma refeição de três pratos, além de bar com tudo incluído (cerveja, vinho e refrigerantes), uma sessão de perguntas e respostas com um ex-jogador e assentos acolchoados na arquibancada sul.

(a partir de £369 por pessoa) Acesso ao lounge pré-jogo com um ambiente social animado. Está incluída uma refeição de três pratos, além de bar com tudo incluído (cerveja, vinho e refrigerantes), uma sessão de perguntas e respostas com um ex-jogador e assentos acolchoados na arquibancada sul. Assentos Premium: (a partir de £150 por pessoa) Uma opção mais acessível com acesso ao lounge antes do jogo, uma bebida de cortesia na chegada, comida disponível para compra e assentos executivos na arquibancada norte ou sul.

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