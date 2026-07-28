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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
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Como conseguir ingressos para a DFB-Pokal 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, informações sobre a final e mais

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Copa da Alemanha
Bayern de Munique

Veja como você pode fazer parte da febre da Copa desta temporada em solo alemão

Está tudo pronto para mais uma fantástica temporada de jogos da DFB-Pokal (Copa da Alemanha), que culmina com a final no Olympiastadion, em Berlim, no dia 29 de maio, e você pode reservar ingressos para um ou alguns dos próximos grandes confrontos hoje mesmo.

Com seis clubes diferentes da Bundesliga reinando como campeões da DFB-Pokal nas últimas nove temporadas, inúmeros torcedores de toda a Alemanha e de outros lugares viveram momentos mágicos na copa.

O Bayern de Munique é o atual detentor do título e, sem surpresa, é o clube mais vitorioso da história da DFB-Pokal, tendo erguido o icônico troféu em nada menos que 21 ocasiões.

Deixe o GOAL guiar você por todas as informações vitais sobre ingressos da DFB-Pokal, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

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Amistosos de clubes
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Próximos jogos da DFB-Pokal 2026/27

Esta é uma seleção de partidas da primeira fase da DFB-Pokal com times da Bundesliga:

Data e hora (CET)JogoEstádioIngressos
sex., 21 de ago., 18:00St. Tönis x Eintracht FrankfurtStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)Ingressos
sex., 21 de ago., 20:45Hansa Rostock x VfB StuttgartOstseestadion (Rostock)Ingressos
sáb., 22 de ago., 13:00Wehen Wiesbaden x Bayer LeverkusenBRITA-Arena (Wiesbaden)Ingressos
sáb., 22 de ago., 15:30MSV Duisburg x ElversbergSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)Ingressos
dom., 23 de ago., 15:30Schott Mainz x Borussia M'gladbachTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)Ingressos
dom., 23 de ago., 18:00Fortuna Düsseldorf x FreiburgMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Ingressos
seg., 24 de ago., 18:00Verl x Hamburger SVMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Ingressos
ter., 1 de set., 20:45HEBC x Borussia DortmundVolksparkstadion (Hamburgo)Ingressos

Qual é o calendário completo da DFB-Pokal 2026/27?

FaseData(s)Ingressos
Primeira fase21 a 24 de agosto e 1 e 2 de setembroIngressos
Segunda fase27 e 28 de outubroIngressos
Oitavas de final1 e 2 de dezembroIngressos
Quartas de final2 e 3 de fevereiro e 9 e 10 de fevereiroIngressos
Semifinais20 e 21 de abrilIngressos
Final29 de maioIngressos

Como comprar ingressos para a DFB-Pokal 2026/27

Para os jogos da DFB-Pokal, os ingressos são vendidos principalmente nos sites oficiais dos clubes envolvidos ou em suas lojas oficiais. 

Eles normalmente são disponibilizados em fases, começando por sócios dos clubes e detentores de carnê de temporada, antes de uma venda para o público em geral, caso ainda restem entradas.

No caso da final da DFB-Pokal no Olympiastadion, em Berlim, o mesmo processo se aplica, embora a capacidade seja limitada e a demanda frequentemente supere a cota disponível. 

Espera-se que cada um dos dois finalistas receba aproximadamente 20 mil a 25 mil ingressos.

Os ingressos restantes (aproximadamente 25 mil a 30 mil) são reservados para a Federação Alemã de Futebol (DFB), patrocinadores, VIPs e um sorteio para torcedores neutros. Ingressos para a final e pacotes de hospitalidade também estarão disponíveis na loja oficial de ingressos da DFB.

Além de comprar ingressos da DFB-Pokal pelas vias oficiais, os torcedores também têm a opção de adquiri-los no mercado secundário. A StubHub é uma das principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para a DFB-Pokal 2026/27?

Durante as fases iniciais da DFB-Pokal, os ingressos costumam variar entre € 15 e € 25. 

Os preços aumentam conforme a competição avança, com ingressos para quartas de final e semifinais custando a partir de € 50 pelos canais oficiais.

Usando edições anteriores como referência, os preços provavelmente começarão em € 75 para assentos padrão e podem passar de € 250 para lugares premium no Olympiastadion, em Berlim, para a final de 29 de maio.

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de ingressos dos clubes mais perto da data, para informações adicionais, e também sites secundários como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

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Onde é disputada a final da DFB-Pokal?

Olympiastadion

O Olympiastadion de Berlim foi originalmente construído em meados da década de 1930 como estádio-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936.

O estádio passou por duas grandes reformas (1972–1974 e 2000–2004) para modernização voltada ao futebol nacional e internacional e agora tem capacidade para 74.475 pessoas.

Além de receber partidas da Copa do Mundo da FIFA (1974 e 2006) e da Euro da UEFA (2024), o Hertha Berlim, que atualmente joga a 2. Bundesliga, manda seus jogos no Olympiastadion desde 1963.

Longe do futebol, o Olympiastadion segue sendo uma importante arena de atletismo. Usain Bolt estabeleceu ali, de forma memorável, o recorde masculino dos 100 m, durante o Mundial de Atletismo de 2009. Sua marca de 9,58 segundos segue invicta 17 anos depois.

Quem são os vencedores recentes da DFB-Pokal?

AnoVencedorVice-campeãoPlacar
2026Bayern de MuniqueVfB Stuttgart3-0
2025VfB StuttgartArminia Bielefeld4-2
2024Bayer Leverkusen1. FC Kaiserslautern1-0
2023RB LeipzigEintracht Frankfurt2-0
2022RB LeipzigSC Freiburg4-2 (pênaltis)
2021Borussia DortmundRB Leipzig4-1
2020Bayern de MuniqueBayer Leverkusen4-2
2019Bayern de MuniqueRB Leipzig3-0
2018Eintracht FrankfurtBayern de Munique3-1
2017Borussia DortmundEintracht Frankfurt2-1

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