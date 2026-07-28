Está tudo pronto para mais uma fantástica temporada de jogos da DFB-Pokal (Copa da Alemanha), que culmina com a final no Olympiastadion, em Berlim, no dia 29 de maio, e você pode reservar ingressos para um ou alguns dos próximos grandes confrontos hoje mesmo.

Com seis clubes diferentes da Bundesliga reinando como campeões da DFB-Pokal nas últimas nove temporadas, inúmeros torcedores de toda a Alemanha e de outros lugares viveram momentos mágicos na copa.

O Bayern de Munique é o atual detentor do título e, sem surpresa, é o clube mais vitorioso da história da DFB-Pokal, tendo erguido o icônico troféu em nada menos que 21 ocasiões.

Deixe o GOAL guiar você por todas as informações vitais sobre ingressos da DFB-Pokal, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da DFB-Pokal 2026/27

Esta é uma seleção de partidas da primeira fase da DFB-Pokal com times da Bundesliga:

Data e hora (CET) Jogo Estádio Ingressos sex., 21 de ago., 18:00 St. Tönis x Eintracht Frankfurt Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Ingressos sex., 21 de ago., 20:45 Hansa Rostock x VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Ingressos sáb., 22 de ago., 13:00 Wehen Wiesbaden x Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Ingressos sáb., 22 de ago., 15:30 MSV Duisburg x Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Ingressos dom., 23 de ago., 15:30 Schott Mainz x Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Ingressos dom., 23 de ago., 18:00 Fortuna Düsseldorf x Freiburg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Ingressos seg., 24 de ago., 18:00 Verl x Hamburger SV Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Ingressos ter., 1 de set., 20:45 HEBC x Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hamburgo) Ingressos

Qual é o calendário completo da DFB-Pokal 2026/27?

Fase Data(s) Ingressos Primeira fase 21 a 24 de agosto e 1 e 2 de setembro Ingressos Segunda fase 27 e 28 de outubro Ingressos Oitavas de final 1 e 2 de dezembro Ingressos Quartas de final 2 e 3 de fevereiro e 9 e 10 de fevereiro Ingressos Semifinais 20 e 21 de abril Ingressos Final 29 de maio Ingressos

Como comprar ingressos para a DFB-Pokal 2026/27

Para os jogos da DFB-Pokal, os ingressos são vendidos principalmente nos sites oficiais dos clubes envolvidos ou em suas lojas oficiais.

Eles normalmente são disponibilizados em fases, começando por sócios dos clubes e detentores de carnê de temporada, antes de uma venda para o público em geral, caso ainda restem entradas.

No caso da final da DFB-Pokal no Olympiastadion, em Berlim, o mesmo processo se aplica, embora a capacidade seja limitada e a demanda frequentemente supere a cota disponível.

Espera-se que cada um dos dois finalistas receba aproximadamente 20 mil a 25 mil ingressos.

Os ingressos restantes (aproximadamente 25 mil a 30 mil) são reservados para a Federação Alemã de Futebol (DFB), patrocinadores, VIPs e um sorteio para torcedores neutros. Ingressos para a final e pacotes de hospitalidade também estarão disponíveis na loja oficial de ingressos da DFB.

Além de comprar ingressos da DFB-Pokal pelas vias oficiais, os torcedores também têm a opção de adquiri-los no mercado secundário. A StubHub é uma das principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para a DFB-Pokal 2026/27?

Durante as fases iniciais da DFB-Pokal, os ingressos costumam variar entre € 15 e € 25.

Os preços aumentam conforme a competição avança, com ingressos para quartas de final e semifinais custando a partir de € 50 pelos canais oficiais.

Usando edições anteriores como referência, os preços provavelmente começarão em € 75 para assentos padrão e podem passar de € 250 para lugares premium no Olympiastadion, em Berlim, para a final de 29 de maio.

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de ingressos dos clubes mais perto da data, para informações adicionais, e também sites secundários como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Onde é disputada a final da DFB-Pokal?

Olympiastadion

O Olympiastadion de Berlim foi originalmente construído em meados da década de 1930 como estádio-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936.

O estádio passou por duas grandes reformas (1972–1974 e 2000–2004) para modernização voltada ao futebol nacional e internacional e agora tem capacidade para 74.475 pessoas.

Além de receber partidas da Copa do Mundo da FIFA (1974 e 2006) e da Euro da UEFA (2024), o Hertha Berlim, que atualmente joga a 2. Bundesliga, manda seus jogos no Olympiastadion desde 1963.

Longe do futebol, o Olympiastadion segue sendo uma importante arena de atletismo. Usain Bolt estabeleceu ali, de forma memorável, o recorde masculino dos 100 m, durante o Mundial de Atletismo de 2009. Sua marca de 9,58 segundos segue invicta 17 anos depois.

Quem são os vencedores recentes da DFB-Pokal?