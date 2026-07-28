Está tudo pronto para mais uma fantástica temporada de jogos da DFB-Pokal (Copa da Alemanha), que culmina com a final no Olympiastadion, em Berlim, no dia 29 de maio, e você pode reservar ingressos para um ou alguns dos próximos grandes confrontos hoje mesmo.
Com seis clubes diferentes da Bundesliga reinando como campeões da DFB-Pokal nas últimas nove temporadas, inúmeros torcedores de toda a Alemanha e de outros lugares viveram momentos mágicos na copa.
O Bayern de Munique é o atual detentor do título e, sem surpresa, é o clube mais vitorioso da história da DFB-Pokal, tendo erguido o icônico troféu em nada menos que 21 ocasiões.
Deixe o GOAL guiar você por todas as informações vitais sobre ingressos da DFB-Pokal, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.
Próximos jogos da DFB-Pokal 2026/27
Esta é uma seleção de partidas da primeira fase da DFB-Pokal com times da Bundesliga:
|Data e hora (CET)
|Jogo
|Estádio
|Ingressos
|sex., 21 de ago., 18:00
|St. Tönis x Eintracht Frankfurt
|Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)
|Ingressos
|sex., 21 de ago., 20:45
|Hansa Rostock x VfB Stuttgart
|Ostseestadion (Rostock)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 13:00
|Wehen Wiesbaden x Bayer Leverkusen
|BRITA-Arena (Wiesbaden)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 15:30
|MSV Duisburg x Elversberg
|Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)
|Ingressos
|dom., 23 de ago., 15:30
|Schott Mainz x Borussia M'gladbach
|TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)
|Ingressos
|dom., 23 de ago., 18:00
|Fortuna Düsseldorf x Freiburg
|Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)
|Ingressos
|seg., 24 de ago., 18:00
|Verl x Hamburger SV
|Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)
|Ingressos
|ter., 1 de set., 20:45
|HEBC x Borussia Dortmund
|Volksparkstadion (Hamburgo)
|Ingressos
Qual é o calendário completo da DFB-Pokal 2026/27?
|Fase
|Data(s)
|Ingressos
|Primeira fase
|21 a 24 de agosto e 1 e 2 de setembro
|Ingressos
|Segunda fase
|27 e 28 de outubro
|Ingressos
|Oitavas de final
|1 e 2 de dezembro
|Ingressos
|Quartas de final
|2 e 3 de fevereiro e 9 e 10 de fevereiro
|Ingressos
|Semifinais
|20 e 21 de abril
|Ingressos
|Final
|29 de maio
|Ingressos
Como comprar ingressos para a DFB-Pokal 2026/27
Para os jogos da DFB-Pokal, os ingressos são vendidos principalmente nos sites oficiais dos clubes envolvidos ou em suas lojas oficiais.
Eles normalmente são disponibilizados em fases, começando por sócios dos clubes e detentores de carnê de temporada, antes de uma venda para o público em geral, caso ainda restem entradas.
No caso da final da DFB-Pokal no Olympiastadion, em Berlim, o mesmo processo se aplica, embora a capacidade seja limitada e a demanda frequentemente supere a cota disponível.
Espera-se que cada um dos dois finalistas receba aproximadamente 20 mil a 25 mil ingressos.
Os ingressos restantes (aproximadamente 25 mil a 30 mil) são reservados para a Federação Alemã de Futebol (DFB), patrocinadores, VIPs e um sorteio para torcedores neutros. Ingressos para a final e pacotes de hospitalidade também estarão disponíveis na loja oficial de ingressos da DFB.
Além de comprar ingressos da DFB-Pokal pelas vias oficiais, os torcedores também têm a opção de adquiri-los no mercado secundário. A StubHub é uma das principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.
Quanto custam os ingressos para a DFB-Pokal 2026/27?
Durante as fases iniciais da DFB-Pokal, os ingressos costumam variar entre € 15 e € 25.
Os preços aumentam conforme a competição avança, com ingressos para quartas de final e semifinais custando a partir de € 50 pelos canais oficiais.
Usando edições anteriores como referência, os preços provavelmente começarão em € 75 para assentos padrão e podem passar de € 250 para lugares premium no Olympiastadion, em Berlim, para a final de 29 de maio.
Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de ingressos dos clubes mais perto da data, para informações adicionais, e também sites secundários como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.
Onde é disputada a final da DFB-Pokal?
Olympiastadion
O Olympiastadion de Berlim foi originalmente construído em meados da década de 1930 como estádio-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936.
O estádio passou por duas grandes reformas (1972–1974 e 2000–2004) para modernização voltada ao futebol nacional e internacional e agora tem capacidade para 74.475 pessoas.
Além de receber partidas da Copa do Mundo da FIFA (1974 e 2006) e da Euro da UEFA (2024), o Hertha Berlim, que atualmente joga a 2. Bundesliga, manda seus jogos no Olympiastadion desde 1963.
Longe do futebol, o Olympiastadion segue sendo uma importante arena de atletismo. Usain Bolt estabeleceu ali, de forma memorável, o recorde masculino dos 100 m, durante o Mundial de Atletismo de 2009. Sua marca de 9,58 segundos segue invicta 17 anos depois.
Quem são os vencedores recentes da DFB-Pokal?
|Ano
|Vencedor
|Vice-campeão
|Placar
|2026
|Bayern de Munique
|VfB Stuttgart
|3-0
|2025
|VfB Stuttgart
|Arminia Bielefeld
|4-2
|2024
|Bayer Leverkusen
|1. FC Kaiserslautern
|1-0
|2023
|RB Leipzig
|Eintracht Frankfurt
|2-0
|2022
|RB Leipzig
|SC Freiburg
|4-2 (pênaltis)
|2021
|Borussia Dortmund
|RB Leipzig
|4-1
|2020
|Bayern de Munique
|Bayer Leverkusen
|4-2
|2019
|Bayern de Munique
|RB Leipzig
|3-0
|2018
|Eintracht Frankfurt
|Bayern de Munique
|3-1
|2017
|Borussia Dortmund
|Eintracht Frankfurt
|2-1