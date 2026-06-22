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Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: ingressos de revenda, fase de 32, possíveis confrontos das oitavas de final e muito mais

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Tudo o que você precisa saber para garantir seus ingressos para a Copa do Mundo, incluindo onde comprá-los, os preços dos ingressos e muito mais

A Copa do Mundo daFIFA voltou à América do Norte pela primeira vez desde EUA 94, com jogos programados de 11 de junho a 19 de julho.

Com o torneio ampliado para 48 seleções pela primeira vez, ele promete ser maior e melhor do que nunca.

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Calendário completo dos próximos jogos da Copa do Mundo de 2026

Data e horário do inícioDetalhes da partidaLocalIngressos
29 de junho, início às 12h CDTOitavas de final: Brasil x JapãoEstádio de Houston, EUAComprar
29 de junho, início às 16h30 EDTOitavas de final: Alemanha x ParaguaiEstádio de Boston, EUAComprar
29 de junho, início às 19h CSTOitavas de final: Holanda x MarrocosEstádio de Monterrey, MéxicoComprar
30 de junho, início às 12h CDTOitavas de final: Costa do Marfim x NoruegaEstádio de Dallas, EUAComprar
30 de junho, início às 17h EDTOitavas de final: França x SuéciaEstádio de Nova York-Nova Jersey, EUAComprar
30 de junho, início às 19h CSTOitavas de final: México x EquadorEstádio da Cidade do México, MéxicoComprar
1º de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Inglaterra x República Democrática do CongoEstádio de Atlanta, EUAComprar
1º de julho, início às 13h PDTOitavas de final: Bélgica x SenegalEstádio de Seattle, EUAComprar
1º de julho, início às 17h PDTOitavas de final: Estados Unidos x Bósnia e HerzegovinaEstádio da Baía de São Francisco, EUAComprar
2 de julho, início às 12h PDTOitavas de final: Espanha x ÁustriaEstádio de Los Angeles, EUAComprar
2 de julho, início às 19h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Portugal x CroáciaEstádio de Toronto, CanadáComprar
2 de julho, início às 20h PDTOitavas de final: Suíça x ArgéliaEstádio de Vancouver, CanadáComprar
3 de julho, início às 13h CDTOitavas de final: Austrália x EgitoEstádio de Dallas, EUAComprar
3 de julho, início às 18h EDTOitavas de final: Argentina x Cabo VerdeEstádio de Miami, EUAComprar
3 de julho, início às 20h30 CDTOitavas de final: Colômbia x GanaEstádio de Kansas City, EUAComprar
4 de julho, início às 12h CDTOitavas de final: Canadá x Holanda / MarrocosEstádio de Houston, EUAComprar
4 de julho, início às 17h EDTOitavas de final: Alemanha / Paraguai x França / SuéciaEstádio da Filadélfia, EUAComprar
5 de julho, início às 16h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Brasil / Japão x Costa do Marfim / NoruegaEstádio de Nova York-Nova Jersey, EUAComprar
5 de julho, início às 18h CSTOitavas de final: México / Equador x Inglaterra / República Democrática do CongoEstádio da Cidade do México, MéxicoComprar
6 de julho, início às 14h CDTOitavas de final: Portugal / Croácia x Espanha / ÁustriaEstádio de Dallas, EUAComprar
6 de julho, início às 17h PDTOitavas de final: Estados Unidos / Bósnia e Herzegovina x Bélgica / SenegalEstádio de Seattle, EUAComprar
7 de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Argentina / Cabo Verde x Austrália / EgitoEstádio de Atlanta, EUAComprar
7 de julho, início às 16h PDTOitavas de final: Suíça / Argélia x Colômbia / GanaEstádio de Vancouver, CanadáComprar
9 a 11 de julho, horários variadosQuartas de final: a confirmarBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityComprar
14 a 15 de julho, início às 15hSemifinal: A confirmarEstádio de Dallas e Estádio de Atlanta, EUAComprar
18 de julho, início às 15hDisputa pelo 3º lugar: a confirmarEstádio de Miami, EUAComprar
19 de julho, início às 15hFinal: A confirmarEstádio de Nova York-Nova Jersey, EUAComprar

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

  • A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026: revenda oficial da FIFA, revenda no México, informações e muito mais

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Posso comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026?

Sim. O Mercado de Revenda da FIFA é o canal oficial para transações seguras e foi reaberto em 2 de abril. 

Ele está acessível pelo portal de ingressos no site da FIFA para residentes internacionais, americanos e canadenses.

Residentes no México devem usar o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), que também reabriu para lidar com transações de revenda locais sob garantias oficiais.

Mercados secundários como o StubHub continuam sendo uma opção popular e viável para torcedores que buscam setores específicos de assentos ou ingressos para os jogos mais disputados do torneio. 

Certifique-se de verificar os Termos e Condições do site em que estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A FIFA anunciou anteriormente que, com a aplicação de preços dinâmicos, os ingressos podem custar a partir de US$ 60 para os primeiros jogos da fase de grupos, mas podem chegar a mais de US$ 10.000 para a final. 

É provável que os preços oscilem ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. 

Veja abaixo as estimativas:

FaseFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (exceto países anfitriões)US$ 60 – US$ 620
Fase de Grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735
Oitavas de finalUS$ 105 – US$ 750
Oitavas de finalUS$ 170 – US$ 980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $10.875

O que é a política de preços variáveis da FIFA?

A estratégia de venda de ingressos da FIFA está alinhada às tendências em diversos setores do esporte e do entretenimento, nos quais os preços variam para otimizar as vendas e o público presente. 

A FIFA aplica preços variáveis (juntamente com preços dinâmicos) no processo de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços podem variar ao longo das diversas fases de venda, com base na análise da demanda e da disponibilidade para cada partida.

Os preços dos ingressos estão sujeitos a alterações a qualquer momento, o que oferece mais flexibilidade para lidar com possíveis imprevistos. 

Com a política de preços variáveis da FIFA para a Copa do Mundo de 2026, os preços são definidos de forma flexível antes que os ingressos sejam colocados à venda em cada fase de vendas. No entanto, a política de preços dinâmicos entrará em vigor assim que uma fase de vendas for aberta.

Quais seleções se classificaram para a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

Um total de 211 seleções iniciou a jornada rumo à 23ª edição da Copa do Mundo da FIFA, com todas as 48 vagas para seleções nacionais agora oficialmente preenchidas. Isso inclui as três nações anfitriãs — Canadá, México e Estados Unidos — que se classificaram automaticamente.

A lista final de participantes da Copa do Mundo da FIFA 2026 é a seguinte:

  • AFC (Ásia): Austrália, Irã, Iraque, Japão, Jordânia, Catar, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Uzbequistão
  • CAF (África): Argélia, Cabo Verde, República Democrática do Congo, Egito, Gana, Costa do Marfim, Marrocos, Senegal, África do Sul, Tunísia
  • CONCACAF (América do Norte/Central e Caribe): Canadá, Curaçao, Haiti, México, Panamá, Estados Unidos
  • CONMEBOL (América do Sul): Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai
  • OFC (Oceania): Nova Zelândia
  • UEFA (Europa): Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Croácia, República Tcheca, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Noruega, Portugal, Escócia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia

O processo de qualificação foi concluído em 31 de março de 2026, com os vencedores das repescagens intercontinentais e europeias garantindo suas vagas no torneio ampliado para 12 grupos, com início previsto para junho deste ano.

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). 

PaísEstádio (Cidade)Capacidade para a Copa do Mundo
CanadáBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MéxicoEstádio Azteca (Cidade do México) 83.000
 Estádio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estádio BBVA (Monterrey) 53.500
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000
 Estádio Gillette (Boston) 65.000
 Estádio AT&T (Dallas) 94.000
 Estádio NRG, Houston 72.000
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 73.000
 Estádio SoFi (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 Estádio MetLife, Nova York 82.500
 Lincoln Financial Field, Filadélfia 69.000 
 Levi’s Stadium, São Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos. 

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. 

Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países. 

Onde será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

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