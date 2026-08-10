Enquanto o West Ham United inicia a temporada 2026/27 da Championship, a energia no leste de Londres é palpável para os torcedores que querem garantir ingressos para o West Ham.

Com o técnico Nuno Espírito Santo no comando durante uma campanha intensa com o objetivo de assegurar o retorno imediato à Premier League, cada dia de jogo no London Stadium tem enorme importância.

Você pode estar lá pessoalmente para apoiar o West Ham em sua briga pelo acesso. Deixe a GOAL dar todas as informações de que você precisa para comprar ingressos do West Ham para a temporada 2026/27.

Próximos jogos do West Ham em 2026/27

Como comprar ingressos do West Ham para 2026/27?

Há várias opções de ingressos para os jogos do West Ham, desde bilhetes avulsos por partida até renovações de carnê de temporada e pacotes de hospitalidade.

Você pode comprar ingressos oficiais pelo portal oficial de eTicketing do clube em eticketing.co.uk/whufc.

Aqui está o que você precisa saber:

Prioridade para membros Claret: Ingressos em venda geral diretamente pelo clube, sem associação, são raros devido à alta demanda. A maior parte da carga para jogos avulsos é rapidamente adquirida pelos membros Claret durante a janela exclusiva de venda prioritária.

Ingressos em venda geral diretamente pelo clube, sem associação, são raros devido à alta demanda. A maior parte da carga para jogos avulsos é rapidamente adquirida pelos membros Claret durante a janela exclusiva de venda prioritária. Benefícios para membros: Uma associação Claret para adultos custa aproximadamente £45 por temporada e inclui janelas prioritárias de compra, descontos em ingressos, vouchers para a loja e acesso a competições exclusivas.

Uma associação Claret para adultos custa aproximadamente £45 por temporada e inclui janelas prioritárias de compra, descontos em ingressos, vouchers para a loja e acesso a competições exclusivas. Mercados secundários: Se as cargas oficiais gerais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos do West Ham para 2026/27?

Os preços dos ingressos variam de acordo com a categorização do adversário e o setor do estádio:

Categorias de jogos: As partidas são classificadas nas categorias A, B ou C. Jogos de alta demanda ou clássicos locais (Categoria A) ficam na faixa mais alta de preços.

Setores econômicos: Os assentos mais acessíveis ficam nos anéis superiores atrás dos gols, nas arquibancadas Bobby Moore e Sir Trevor Brooking, com preços entre £30 e £55.

Setores premium: Os assentos na Billy Bonds Stand (leste) e na West Stand oferecem visão lateral privilegiada. Os lugares centrais na linha do meio-campo, como os prestigiosos assentos 1966, ficam na faixa de preço mais alta (£55 a £110+).

Como conseguir ingressos e pacotes de hospitalidade do West Ham?

O West Ham oferece uma ampla variedade de opções premium para quem gosta de aproveitar o futebol de uma forma mais refinada e confortável.

Os preços variam de aproximadamente £100 a 700 e mudam de acordo com o adversário e com o pacote específico.

De animados bares esportivos, que oferecem uma versão mais exclusiva da entrada geral, a experiências em restaurantes de alto luxo, há algo para agradar todos os gostos e bolsos no London Stadium. Os exemplos incluem:

Boleyn: Uma homenagem ao antigo estádio do West Ham, o Boleyn oferece uma atmosfera de bar esportivo com assentos VIP acolchoados, programa oficial da partida de cortesia e uma bebida no intervalo, tudo marcado pela história do clube.

Uma homenagem ao antigo estádio do West Ham, o Boleyn oferece uma atmosfera de bar esportivo com assentos VIP acolchoados, programa oficial da partida de cortesia e uma bebida no intervalo, tudo marcado pela história do clube. Royal East: Com vista para o gramado e muito estilo, o Royal East oferece um elegante jantar de três pratos, bebidas inclusas e assentos de nível intermediário. Você também tem a chance de conhecer uma lenda do West Ham.

Outras áreas/seções de hospitalidade incluem ‘Londoner’, ‘Great Briton’, ‘Forge’ e ‘Arnold Hills’.

Lembre-se, porém, de que os jogos mais populares tendem a esgotar suas opções mais cedo. A forma mais fácil de garantir seu lugar é ficar de olho na seção de hospitalidade do site do clube, para saber quais são as suas opções.

Onde se hospedar perto do London Stadium

Se você vai viajar para assistir a um jogo, pode conferir opções de hospedagem perto do estádio usando o mapa interativo abaixo.

História do London Stadium

O London Stadium, anteriormente e também conhecido como Olympic Stadium, é um estádio multiuso ao ar livre no Queen Elizabeth Olympic Park, no distrito de Stratford, em Londres.

O estádio foi construído especificamente para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012, servindo como sede do atletismo e também como palco das cerimônias de abertura e encerramento. Após os Jogos, foi reconstruído para uso multiuso e agora serve principalmente como casa do West Ham United, que passou a ser inquilino a partir da temporada 2016.

A UK Athletics é a outra inquilina do estádio e recebe uma etapa da IAAF Diamond League a cada ano, conhecida como London Grand Prix. O estádio recebeu 80.000 pessoas durante as Olimpíadas, mas foi remodelado depois dos Jogos, e a capacidade para partidas de futebol agora está limitada a 62.500 sob os termos do contrato de locação.

Desde que passou a ser o London Stadium, o local também recebeu a Copa do Mundo de Rugby de 2015, a London Series da Major League Baseball de 2019 e artistas musicais como Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses e Red Hot Chilli Peppers.