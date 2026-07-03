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Como conseguir ingressos de última hora para Portugal na Copa do Mundo de 2026: datas das oitavas de final, jogos confirmados, preços e mais

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C. Ronaldo

Não perca a chance de ver uma das equipes mais empolgantes do planeta em ação na Copa do Mundo

Os torcedores de futebol estão desesperados para ter um vislumbre de Cristiano Ronaldo e do restante do elenco da Seleção das Quinas na América do Norte, na Copa do Mundo de 2026, neste verão. 

Portugal tem sido um dos destaques do cenário internacional na última década, mais ou menos. Além de vencer a Eurocopa de 2016, também foi campeão da Liga das Nações da UEFA em 2019 e 2025.

Garantir lugares para ver Portugal no cenário global é um sonho para os torcedores que buscam talento de classe mundial e ação em alto ritmo. Para fãs remotos que desejam transformar suas percepções táticas em apostas ao vivo nas partidas, começar com créditos promocionais oferece uma grande vantagem. Descubra como resgatar seu benefício de cadastro inserindo nosso código promocional válido da Megapari.

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Quais são os jogos de Portugal na Copa do Mundo de 2026?

DataPartida (horário local do pontapé inicial)LocalIngressos
Quarta-feira, 17 de junhoPortugal x RD Congo (12h)NRG Stadium (Houston)1-1
Terça-feira, 23 de junhoPortugal x Uzbequistão (12h)NRG Stadium (Houston)5-0
Sábado, 27 de junhoColômbia x Portugal (19h30)Hard Rock Stadium (Miami Gardens)0-0
Quinta-feira, 2 de julhoFase de 32: Portugal x CroáciaBMO Field (Toronto)2-1
Segunda-feira, 6 de julhoOitavas de final: Portugal x EspanhaAT&T Stadium, DallasComprar ingressos
Sexta-feira, 10 de julhoPOTENCIAL quartas de final: Portugal x EUA/BélgicaSoFi Stadium, Los AngelesComprar ingressos
Terça-feira, 14 de julhoPOTENCIAL semifinal: Vencedor do Jogo 97 x Vencedor do Jogo 98AT&T Stadium, DallasComprar ingressos
Domingo, 19 de julhoPOTENCIAL final da Copa do Mundo de 2026MetLife Stadium, New YorkComprar ingressos

Como comprar ingressos de Portugal para a Copa do Mundo de 2026?

Até hoje, as principais loterias oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório pós-sorteio, foram oficialmente concluídas.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em um relance:

  • A Fase de Vendas de Última Hora está ativa no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos por ordem estrita de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a oportunidade final para comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para os fãs comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os fãs podem recorrer a mercados secundários como o StubHub para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os T&Cs de quaisquer sites secundários para os ingressos que estiver comprando.

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Ingressos de Portugal para a Copa do Mundo de 2026: quanto custam?

Os ingressos para as partidas de Portugal na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA de 2026 estão divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: A mais cara, localizada no anel inferior de assentos.
  • Categoria 2: Abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada no anel superior fora das outras categorias.

Os preços oscilaram ao longo das várias fases de liberação/venda de ingressos. As estimativas estão abaixo:

FaseFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (exc. países-sede)US$ 60 - US$ 620
Fase de grupos (jogos de EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735
Fase de 32US$ 105 - US$ 750
Oitavas de finalUS$ 170 - US$ 980 
Quartas de final US$ 275 - US$ 1.775
Semifinais US$ 420 - US$ 3.295
FinalUS$ 2.030 - US$ 7.875

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O que esperar de Portugal na Copa do Mundo

Embora possamos fechar os olhos e colocar os dedos nos ouvidos, não podemos bloquear o inevitável que acontecerá em algum momento ao longo do próximo ano, mais ou menos. Cristiano Ronaldo vai se aposentar do esporte que o transformou em uma figura lendária no mundo todo.

Ronaldo, que de forma impressionante fez sua estreia por Portugal em 2003, mais uma vez deu um excelente exemplo para seus companheiros de equipe durante a campanha bem-sucedida da seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele liderou a artilharia da equipe, balançando as redes em cinco ocasiões, o que elevou seu total na carreira internacional para 143 gols.

Não é surpresa que a ascensão de Portugal no ranking da FIFA tenha coincidido com a chegada de CR7 ao cenário internacional. Antes de se classificar para Coreia/Japão 2002, a seleção havia participado de apenas duas Copas do Mundo em um intervalo de 70 anos. Portugal agora é um protagonista no cenário mundial, presente em todas as Copas desde 2002 e terminando memoravelmente em 4º lugar em 2006.

Quando é a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, em 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias na América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será organizado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco e Seattle

A demanda por ingressos para ver Portugal no cenário internacional segue forte, com torcedores ansiosos para testemunhar a seleção enfrentar adversários de classe mundial. Manter-se informado sobre as datas oficiais de solicitação de ingressos e os procedimentos de sorteio é crucial para os fãs que planejam assistir aos jogos pessoalmente. Enquanto isso, observadores que acompanham o progresso da equipe de casa costumam analisar notícias da seleção, esquemas táticos e linhas de apostas. Aqueles interessados em avaliar possíveis bônus promocionais disponíveis durante a criação da conta podem conferir como utilizar um código promocional da 22bet ao se registrar na operadora. Ler os termos aplicáveis e as regras de apostas ajuda os usuários a se manterem informados sobre os recursos promocionais disponíveis nos mercados internacionais de futebol.

Quais são os estádios da Copa do Mundo da FIFA de 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as 16 cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026, duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos. Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão usados como sedes:

PaísEstádio (cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstadio Banorte (Mexico City) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadium (Foxborough) 63.815 
 AT&T Stadium (Dallas) 70.122 
 NRG Stadium (Houston)68.311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadium (Inglewood) 69.650 
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091 
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827 
 Levi's Stadium (Santa Clara)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

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