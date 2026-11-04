O Como goleou sem piedade na noite de quarta-feira pela Liga dos Campeões. A equipe de Cesc Fàbregas venceu o RC Lens por nada menos que 9 a 1. Ex-atacante do FC Utrecht, Tasos Douvikas marcou três gols e, com seis, é atualmente o artilheiro da Liga dos Campeões. Com nove pontos em quatro jogos, o Como faz uma campanha mais do que satisfatória. Já o Lens terá muito trabalho pela frente, com apenas três pontos em quatro partidas.
O Como abriu o placar logo cedo em um escanteio. Douvikas completou na segunda trave. A suspeita de impedimento não se confirmou porque um defensor do Lens ficou parado e deu condição ao atacante: 1 a 0.
Douvikas voltou a marcar após meia hora. Paz colocou a bola com categoria na segunda trave, onde Alex Valle conseguiu evitar que ela saísse e serviu Douvikas. O atacante só teve o trabalho de empurrar para o gol.
O terceiro gol não demorou a sair, e desta vez foi o próprio Paz quem marcou. O argentino entrou driblando na área e finalizou forte, de esquerda, no alto. Depois, dedicou o gol ao falecido atacante do Tenerife Jesús de Miguel.
O quarto gol saiu menos de dois minutos após o intervalo. Paz enxergou um espaço que parecia não existir, encontrou Luis da Cunha e viu o brasileiro finalizar com calma de esquerda.
Após um cruzamento de Luis Milla, Marc-Oliver Kempf fez o quinto. Pouco depois, Douvikas completou seus três gols na partida. O grego recebeu um passe sob medida de Paz e finalizou de perto, com convicção, no canto mais próximo.
O sofrimento do Lens, completamente dominado, ainda não havia terminado. Aos 62 minutos, a equipe sofreu o sétimo gol. Desta vez, quem marcou foi Mattia Liberali, de apenas 19 anos. Depois, Ruben Aguilar salvou um pouco da honra do time do norte da França com um belo chute de primeira após um escanteio.
Menos de cinco minutos depois, o Lens, vaiado pela torcida, sofreu mais um gol, desta vez de Martin Baturina. O croata manteve a calma e, após uma finta, finalizou com tranquilidade: 8 a 1. Matteo Papaccioli também entrou na lista de artilheiros, embora inicialmente tenha pensado que seu chute rasteiro seria anulado por impedimento: 9 a 1.