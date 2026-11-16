Como comprar ingressos para Zara Larsson e Lewis Capaldi: datas em Abu Dhabi, preços e mais

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Veja como garantir ingressos para os shows de Zara Larsson e Lewis Capaldi

Os aguardados shows Yasalam After Race Concerts estão de volta para o fim de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2026. Os fãs se preparam para ver as estrelas do pop Zara Larsson e Lewis Capaldi subirem ao palco do Etihad Park. A noite de abertura promete uma mistura de sucessos do dance pop e baladas.

Realizado na Ilha Yas, o evento é um dos grandes destaques do calendário de entretenimento da Fórmula 1. Com milhares de pessoas esperadas, encontrar as opções de acesso mais baratas e vantajosas é fundamental.

A GOAL reuniu todas as informações de que você precisa. Continue lendo para saber tudo sobre o evento e como garantir ingressos agora mesmo.

Quando será o show de Zara Larsson & Lewis Capaldi?

Data e horário Evento Local Ingressos 3 de dezembro de 2026, às 18h Zara Larsson & Lewis Capaldi Etihad Park, Abu Dhabi Ingressos

Onde comprar ingressos para Zara Larsson & Lewis Capaldi?

Os ingressos para o show estão disponíveis oficialmente pela Ticketmaster e pelo site do Circuito de Yas Marina, como parte dos pacotes para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Nas plataformas oficiais, é possível encontrar ingressos com desconto para compra antecipada e de entrada geral.

A GrintaHub é uma opção caso os ingressos anunciados no site oficial estejam esgotados. A plataforma oferece aos fãs uma alternativa para conseguir ingressos para o show, que tem alta procura.

Quanto custam os ingressos para Zara Larsson & Lewis Capaldi?

Os preços oficiais dos ingressos para o fim de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi começam em cerca de 695 AED para acesso ao Golden Circle. As opções de entrada geral são as mais baratas para assistir aos shows. É altamente recomendável reservar com antecedência para garantir os menores preços disponíveis nas plataformas oficiais de venda.

Se os ingressos da cota geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para conseguir ingressos de última hora. Os preços iniciais no mercado secundário variam conforme a demanda, mas frequentemente há valores competitivos para lugares de entrada geral e do Grand Circle.

Tudo o que você precisa saber sobre Zara Larsson & Lewis Capaldi

Lewis Capaldi e Zara Larsson vão se apresentar como atrações principais na noite de abertura do fim de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Capaldi é reconhecido mundialmente por suas apresentações vocais marcantes e por seus hinos sobre desilusões amorosas que chegaram ao topo das paradas. Larsson traz um pop de alta energia e faixas dançantes contagiantes que dominaram as paradas ao redor do mundo.

O show acontece no Etihad Park, principal espaço de entretenimento ao ar livre da Ilha Yas. Como parte da série de shows Yasalam After Race Concerts, a entrada geralmente está disponível para quem possui ingressos elegíveis para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Os fãs podem esperar uma noite inesquecível de música ao vivo para dar o tom de todo o fim de semana de corridas.