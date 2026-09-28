Como comprar ingressos para Volkanovski x Evloev no UFC 333: datas em Abu Dhabi, preços dos ingressos e mais

O UFC 333 vai para Abu Dhabi em 24 de outubro de 2026, na Etihad Arena. O card recheado conta com o campeão dos penas Alexander Volkanovski defendendo seu cinturão contra o desafiante invicto Movsar Evloev.

A Abu Dhabi Showdown Week está de volta com disputas de cinturão de alto risco. A co-luta principal terá o campeão dos galos Petr Yan defendendo seu título contra o rival Merab Dvalishvili em uma trilogia de grande repercussão.

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Quando será o UFC 333?

Data e hora Luta Local Ingressos Sábado, 24 de outubro de 2026, às 17h UFC 333: Volkanovski x Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi Ingressos

Onde comprar ingressos para o UFC 333?

Os ingressos primários para o UFC 333 estão disponíveis por meio dos canais oficiais de venda, incluindo a Ticketmaster UAE e a bilheteria da Etihad Arena.

Se as opções no site oficial estiverem esgotadas, a StubHub é a opção ideal se as listagens no site oficial estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para o UFC 333?

Os preços oficiais dos ingressos para o UFC 333 começam em AED 1.368 na Ticketmaster UAE e no site oficial do local.

Se as cotas gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como a StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, com preços a partir de AED1.180.

Tudo o que você precisa saber sobre o UFC 333

O UFC 333 marca mais um grande capítulo na história dos esportes de combate em Abu Dhabi. Realizado na Etihad Arena, na Ilha Yas, o evento serve como peça central da Abu Dhabi Showdown Week.

A luta principal terá Alexander Volkanovski defendendo seu cinturão do peso-pena do UFC contra o desafiante invicto Movsar Evloev. Volkanovski busca consolidar seu legado diante de um dos principais especialistas em grappling da divisão.

Na co-luta principal, o campeão dos galos Petr Yan defende seu título contra o ex-campeão Merab Dvalishvili em uma aguardada luta de trilogia.

Os destaques do card principal incluem:

Luta pelo cinturão dos penas: Alexander Volkanovski x Movsar Evloev

Luta pelo cinturão dos galos: Petr Yan x Merab Dvalishvili

Peso-pesado: Alexander Volkov x Rizvan Kuniev

Peso-pena: Arnold Allen x Aaron Pico

Meio-pesado: Dominick Reyes x Azamat Murzakanov

Os portões abrem às 17h no horário local. Os fãs que planejam comparecer são aconselhados a agir rapidamente para garantir lugares em um dos maiores espetáculos de luta do ano.