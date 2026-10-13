Como comprar ingressos para Tyson Fury x Anthony Joshua: informações sobre 11 de dezembro, onde comprar ingressos de última hora e mais

Os fãs britânicos de boxe finalmente terão o confronto entre pesos-pesados que esperam há mais de uma década. Tyson Fury e Anthony Joshua, ambos bicampeões mundiais, vão se enfrentar em uma grande luta em Cardiff.

Após anos de negociações fracassadas e desafios constantes, os dois lutadores assinaram contrato para um duelo em solo galês.

A GOAL reúne as principais informações para você garantir seu lugar nessa noite histórica, incluindo detalhes da venda oficial e opções confiáveis de revenda de ingressos.

Quando será Tyson Fury x Anthony Joshua?

Data e horário Luta Local Ingressos Sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, às 17h Tyson Fury x Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, País de Gales Ingressos

Onde comprar ingressos para Tyson Fury x Anthony Joshua?

Os ingressos oficiais de entrada geral serão vendidos por canais primários designados, como a Ticketmaster UK e a bilheteria do Principality Stadium. A alta procura significa que os lotes oficiais se esgotarão rapidamente assim que forem disponibilizados.

Se os lotes oficiais de entrada geral se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora. Outras opções de acesso e pacotes premium também estão disponíveis na Seat Unique.

Quanto custam os ingressos para Tyson Fury x Anthony Joshua?

Os ingressos oficiais disponibilizados pela bilheteria do Principality Stadium e pela Ticketmaster UK variaram de £ 95, para lugares na arquibancada superior, a £ 1.500, para acesso à área no piso. Os lotes convencionais se esgotaram em menos de uma hora, aumentando a procura em plataformas de revenda e canais VIP.

Veja os preços dos ingressos em cada opção de compra:

Venda primária: Os ingressos convencionais pelo valor original começaram em £ 95 para os setores superiores e chegaram a cerca de £ 1.500 para acesso à área no piso junto ao ringue.

Mercado de revenda: Os ingressos de entrada geral de última hora custam a partir de cerca de £ 180 em plataformas de revenda como a StubHub .

VIP e hospitalidade: Os pacotes premium disponíveis na Seat Unique custam a partir de £ 495 e incluem assentos acolchoados no estádio, acesso a um lounge exclusivo, comidas e bebidas gratuitas e entrada prioritária.

Comparativo: Tyson Fury x Anthony Joshua

Estatística Tyson Fury Anthony Joshua Apelido Rei Cigano AJ Altura 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Envergadura 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Guarda Ortodoxa / alterna a guarda Ortodoxa Cartel profissional 36-2-1 (25 nocautes) 30-4 (27 nocautes) Percentual de nocautes 64,1% 79,4% Reinados como campeão mundial 2 vezes campeão dos pesos-pesados (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2 vezes campeão unificado dos pesos-pesados (WBA, IBF, WBO, IBO)

Tudo o que você precisa saber sobre Tyson Fury x Anthony Joshua

O aguardado confronto entre Tyson Fury, bicampeão mundial dos pesos-pesados, e Anthony Joshua, ex-campeão unificado da categoria, finalmente está marcado para sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, no Principality Stadium, em Cardiff.

Após uma década de espera, o grande evento tem promoção conjunta da The Ring, de Turki Alalshikh, e de Dana White, CEO do UFC, e será transmitido ao vivo pela Netflix para milhões de pessoas em todo o mundo. Mais de 80 mil espectadores ocuparão o estádio com teto retrátil, enquanto mais de meio milhão de fãs acessaram as filas virtuais quando os ingressos foram colocados à venda.

Com previsão de arrecadação total de £ 26 milhões (US$ 34 milhões) em ingressos, o evento deve bater todos os recordes de bilheteria do boxe britânico. Os lotes da venda primária se esgotaram em uma hora.