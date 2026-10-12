Os fãs britânicos de boxe finalmente terão o confronto entre pesos-pesados que esperam há mais de uma década. Os bicampeões mundiais Tyson Fury e Anthony Joshua vão se enfrentar em um duelo de grandes proporções em Cardiff. Após anos de negociações frustradas e provocações, os dois lutadores assinaram contrato para a luta em solo galês.
A GOAL reúne todas as informações essenciais para você garantir seu lugar nessa noite histórica, incluindo detalhes da venda oficial e opções confiáveis de revenda de ingressos. Saiba como comprar seu ingresso agora.
Quando será Tyson Fury x Anthony Joshua?
Data e horário
Confronto
Local
Ingressos
Sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, às 17h
Tyson Fury x Anthony Joshua
Principality Stadium, Cardiff, País de Gales
Onde comprar ingressos para Tyson Fury x Anthony Joshua?
Os ingressos comuns da venda oficial serão comercializados por canais designados, como a Ticketmaster UK e a bilheteria do Principality Stadium. A alta procura significa que os ingressos da venda oficial se esgotarão rapidamente após o início das vendas.
Se os ingressos comuns da venda oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora. Outras opções de acesso e pacotes premium também estão disponíveis na SeatUnique.
Quanto custam os ingressos para Tyson Fury x Anthony Joshua?
Os ingressos da venda oficial disponibilizados pela bilheteria do Principality Stadium e pela Ticketmaster UK custavam de £ 95, para lugares no setor superior, a £ 1.500, para acesso à área no piso. Os ingressos comuns se esgotaram em menos de uma hora, aumentando a procura nas plataformas de revenda e nos canais de venda de pacotes VIP.
Veja os preços dos ingressos em cada opção de compra:
- Venda oficial: Os ingressos comuns com preço original começavam em £ 95 para os setores superiores e chegavam a cerca de £ 1.500 para acesso à área no piso, junto ao ringue.
- Mercado de revenda: Ingressos comuns de última hora custam a partir de cerca de £ 180 em plataformas de revenda como a StubHub.
- VIP e hospitalidade: Os pacotes premium disponíveis na SeatUniquecustam a partir de £ 495 e oferecem assentos acolchoados no estádio, acesso a um lounge exclusivo, comidas e bebidas gratuitas e entrada prioritária.
Comparativo: Tyson Fury x Anthony Joshua
Estatística
Tyson Fury
Anthony Joshua
Apelido
Rei Cigano
AJ
Altura
2,06 m (206 cm)
1,98 m (198 cm)
Envergadura
2,16 m (216 cm)
2,08 m (208 cm)
Guarda
Ortodoxa / alterna a guarda
Ortodoxa
Cartel profissional
36-2-1 (25 nocautes)
30-4 (27 nocautes)
Percentual de nocautes
64,1%
79,4%
Reinados como campeão mundial
2 vezes campeão dos pesos-pesados (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring)
2 vezes campeão unificado dos pesos-pesados (WBA, IBF, WBO, IBO)
Tudo o que você precisa saber sobre Tyson Fury x Anthony Joshua
O aguardado confronto entre Tyson Fury, bicampeão mundial dos pesos-pesados, e Anthony Joshua, ex-campeão unificado da categoria, finalmente está marcado para sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, no Principality Stadium, em Cardiff. Planejado há uma década, o grande evento é promovido em conjunto pela The Ring, de Turki Alalshikh, e pelo CEO do UFC, Dana White, com transmissão ao vivo pela Netflix para milhões de pessoas em todo o mundo. Mais de 80 mil espectadores lotarão o estádio com teto retrátil, enquanto mais de meio milhão de fãs entraram nas filas virtuais quando os ingressos foram colocados à venda. Com previsão de arrecadar cerca de £ 26 milhões (US$ 34 milhões) em ingressos e bater todos os recordes de bilheteria do boxe britânico, a venda oficial se esgotou em uma hora. Assim, plataformas de revenda como a StubHub se tornaram a principal opção para os fãs que buscam acesso de última hora à maior luta da história do boxe no Reino Unido.