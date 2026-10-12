Os fãs britânicos de boxe finalmente terão o confronto entre pesos-pesados que esperam há mais de uma década. Os bicampeões mundiais Tyson Fury e Anthony Joshua vão se enfrentar em um duelo de grandes proporções em Cardiff. Após anos de negociações frustradas e provocações, os dois lutadores assinaram contrato para a luta em solo galês.

A GOAL reúne todas as informações essenciais para você garantir seu lugar nessa noite histórica, incluindo detalhes da venda oficial e opções confiáveis de revenda de ingressos. Saiba como comprar seu ingresso agora.

Quando será Tyson Fury x Anthony Joshua?

Data e horário Confronto Local Ingressos Sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, às 17h Tyson Fury x Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, País de Gales Ingressos

Onde comprar ingressos para Tyson Fury x Anthony Joshua?

Os ingressos comuns da venda oficial serão comercializados por canais designados, como a Ticketmaster UK e a bilheteria do Principality Stadium. A alta procura significa que os ingressos da venda oficial se esgotarão rapidamente após o início das vendas.

Se os ingressos comuns da venda oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora. Outras opções de acesso e pacotes premium também estão disponíveis na SeatUnique.

Quanto custam os ingressos para Tyson Fury x Anthony Joshua?

Os ingressos da venda oficial disponibilizados pela bilheteria do Principality Stadium e pela Ticketmaster UK custavam de £ 95, para lugares no setor superior, a £ 1.500, para acesso à área no piso. Os ingressos comuns se esgotaram em menos de uma hora, aumentando a procura nas plataformas de revenda e nos canais de venda de pacotes VIP.

Veja os preços dos ingressos em cada opção de compra:

Venda oficial: Os ingressos comuns com preço original começavam em £ 95 para os setores superiores e chegavam a cerca de £ 1.500 para acesso à área no piso, junto ao ringue.

Mercado de revenda: Ingressos comuns de última hora custam a partir de cerca de £ 180 em plataformas de revenda como a StubHub .

VIP e hospitalidade: Os pacotes premium disponíveis na SeatUnique custam a partir de £ 495 e oferecem assentos acolchoados no estádio, acesso a um lounge exclusivo, comidas e bebidas gratuitas e entrada prioritária.

Comparativo: Tyson Fury x Anthony Joshua

Estatística Tyson Fury Anthony Joshua Apelido Rei Cigano AJ Altura 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Envergadura 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Guarda Ortodoxa / alterna a guarda Ortodoxa Cartel profissional 36-2-1 (25 nocautes) 30-4 (27 nocautes) Percentual de nocautes 64,1% 79,4% Reinados como campeão mundial 2 vezes campeão dos pesos-pesados (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2 vezes campeão unificado dos pesos-pesados (WBA, IBF, WBO, IBO)

Tudo o que você precisa saber sobre Tyson Fury x Anthony Joshua

O aguardado confronto entre Tyson Fury, bicampeão mundial dos pesos-pesados, e Anthony Joshua, ex-campeão unificado da categoria, finalmente está marcado para sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, no Principality Stadium, em Cardiff. Planejado há uma década, o grande evento é promovido em conjunto pela The Ring, de Turki Alalshikh, e pelo CEO do UFC, Dana White, com transmissão ao vivo pela Netflix para milhões de pessoas em todo o mundo. Mais de 80 mil espectadores lotarão o estádio com teto retrátil, enquanto mais de meio milhão de fãs entraram nas filas virtuais quando os ingressos foram colocados à venda. Com previsão de arrecadar cerca de £ 26 milhões (US$ 34 milhões) em ingressos e bater todos os recordes de bilheteria do boxe britânico, a venda oficial se esgotou em uma hora. Assim, plataformas de revenda como a StubHub se tornaram a principal opção para os fãs que buscam acesso de última hora à maior luta da história do boxe no Reino Unido.