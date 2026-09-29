Como comprar ingressos para Tyla: datas, preços dos ingressos e mais

A sensação sul-africana Tyla, vencedora do Grammy, conquistou a cena musical global com seu contagiante som Amapiano e grandes sucessos como Water.
Após seu álbum de estreia recordista, suas apresentações ao vivo seguem encantando públicos ao redor do mundo com coreografias de alta energia e vocais impressionantes.
GOAL reuniu todos os detalhes essenciais sobre datas, locais e preços dos ingressos para que você garanta agora mesmo seu lugar nos próximos shows dela.
Quando é Tyla?
Data e hora
Evento
Local
Ingressos
12 de outubro de 2026 às 20:00
Tyla Live
Zénith Paris, Paris, França
15 de outubro de 2026 às 20:00
Tyla Live
O2 Academy Brixton, Londres, Reino Unido
19 de outubro de 2026 às 20:00
Tyla Live
O2 Apollo, Manchester, Reino Unido
27 de outubro de 2026 às 20:00
Tyla Live
Uber Eats Music Hall, Berlim, Alemanha
13 de novembro de 2026 às 20:00
Tyla Live
Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, Estados Unidos
17 de novembro de 2026 às 20:00
Tyla Live
WAMU Theater, Seattle, Estados Unidos
22 de novembro de 2026 às 20:00
Tyla Live
Aragon Ballroom, Chicago, Estados Unidos
28 de novembro de 2026 às 20:00
Tyla Live
Brooklyn Paramount, Brooklyn, Estados Unidos
2 de dezembro de 2026 às 20:00
Tyla Live
The Anthem, Washington D.C., Estados Unidos
6 de dezembro de 2026 às 20:00
Tyla Live
Coca-Cola Roxy, Atlanta, Estados Unidos
16 de dezembro de 2026 às 20:00
Tyla Live
YouTube Theater, Los Angeles, Estados Unidos
19 de dezembro de 2026 às 20:00
Tyla Live
Fontainebleau, Las Vegas, Estados Unidos
Onde comprar ingressos para Tyla?
Os ingressos oficiais para os shows de Tyla foram disponibilizados em plataformas primárias de venda, como Ticketmaster e AXS. Fãs que buscam entradas diretas pelo valor de face podem consultar os canais primários para verificar a disponibilidade da alocação inicial.
Se você não conseguir garantir entradas durante as vendas iniciais, StubHub é a opção ideal caso as listagens no site oficial estejam esgotadas. A StubHub oferece aos frequentadores de shows uma plataforma acessível para navegar pelas seções de assentos disponíveis em todo o mundo.
Quanto custam os ingressos para Tyla?
Os preços oficiais dos ingressos nos sites dos vendedores primários começam em US$ 45 para entrada geral padrão e assentos nos setores superiores, dependendo do local.
Se as alocações gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como a StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir assentos de última hora. Os preços no mercado secundário começam em torno de US$ 65 para as opções de entrada.
Aqui está um resumo rápido dos preços iniciais:
- Entrada geral padrão (oficial): a partir de US$ 45
- Assentos reservados (oficial): de US$ 75 a US$ 150
- Entrada no mercado secundário (StubHub): a partir de US$ 65
Tudo o que você precisa saber sobre Tyla
Tyla Laura Seethal é uma cantora e compositora sul-africana que rapidamente alcançou o estrelato mundial. Seu single de sucesso Water fez história nas paradas globais e lhe rendeu o prêmio inaugural do Grammy de Melhor Performance de Música Africana.
Misturando ritmos vibrantes de Amapiano com elementos de pop e R&B, sua turnê traz um design de palco incrível, dançarinos e performances vocais ao vivo excepcionais.
Os locais recomendam chegar cedo para ter tempo suficiente para a verificação dos ingressos, os controles de segurança e encontrar seus assentos antes do início do show.