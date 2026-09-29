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Tyla ticketsGetty Images
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Como comprar ingressos para Tyla: datas, preços dos ingressos e mais

SHOPPING

A sensação sul-africana Tyla, vencedora do Grammy, conquistou a cena musical global com seu contagiante som Amapiano e grandes sucessos como Water.

Após seu álbum de estreia recordista, suas apresentações ao vivo seguem encantando públicos ao redor do mundo com coreografias de alta energia e vocais impressionantes.

GOAL reuniu todos os detalhes essenciais sobre datas, locais e preços dos ingressos para que você garanta agora mesmo seu lugar nos próximos shows dela.

Quando é Tyla?

Data e hora

Evento

Local

Ingressos

12 de outubro de 2026 às 20:00

Tyla Live

Zénith Paris, Paris, França

Ingressos

15 de outubro de 2026 às 20:00

Tyla Live

O2 Academy Brixton, Londres, Reino Unido

Ingressos

19 de outubro de 2026 às 20:00

Tyla Live

O2 Apollo, Manchester, Reino Unido

Ingressos

27 de outubro de 2026 às 20:00

Tyla Live

Uber Eats Music Hall, Berlim, Alemanha

Ingressos

13 de novembro de 2026 às 20:00

Tyla Live

Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, Estados Unidos

Ingressos

17 de novembro de 2026 às 20:00

Tyla Live

WAMU Theater, Seattle, Estados Unidos

Ingressos

22 de novembro de 2026 às 20:00

Tyla Live

Aragon Ballroom, Chicago, Estados Unidos

Ingressos

28 de novembro de 2026 às 20:00

Tyla Live

Brooklyn Paramount, Brooklyn, Estados Unidos

Ingressos

2 de dezembro de 2026 às 20:00

Tyla Live

The Anthem, Washington D.C., Estados Unidos

Ingressos

6 de dezembro de 2026 às 20:00

Tyla Live

Coca-Cola Roxy, Atlanta, Estados Unidos

Ingressos

16 de dezembro de 2026 às 20:00

Tyla Live

YouTube Theater, Los Angeles, Estados Unidos

Ingressos

19 de dezembro de 2026 às 20:00

Tyla Live

Fontainebleau, Las Vegas, Estados Unidos

Ingressos

Onde comprar ingressos para Tyla?

Os ingressos oficiais para os shows de Tyla foram disponibilizados em plataformas primárias de venda, como Ticketmaster e AXS. Fãs que buscam entradas diretas pelo valor de face podem consultar os canais primários para verificar a disponibilidade da alocação inicial.

Se você não conseguir garantir entradas durante as vendas iniciais, StubHub é a opção ideal caso as listagens no site oficial estejam esgotadas. A StubHub oferece aos frequentadores de shows uma plataforma acessível para navegar pelas seções de assentos disponíveis em todo o mundo.

Quanto custam os ingressos para Tyla?

Os preços oficiais dos ingressos nos sites dos vendedores primários começam em US$ 45 para entrada geral padrão e assentos nos setores superiores, dependendo do local.

Se as alocações gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como a StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir assentos de última hora. Os preços no mercado secundário começam em torno de US$ 65 para as opções de entrada.

Aqui está um resumo rápido dos preços iniciais:

  • Entrada geral padrão (oficial): a partir de US$ 45
  • Assentos reservados (oficial): de US$ 75 a US$ 150
  • Entrada no mercado secundário (StubHub): a partir de US$ 65

Tudo o que você precisa saber sobre Tyla

Tyla Laura Seethal é uma cantora e compositora sul-africana que rapidamente alcançou o estrelato mundial. Seu single de sucesso Water fez história nas paradas globais e lhe rendeu o prêmio inaugural do Grammy de Melhor Performance de Música Africana.

Misturando ritmos vibrantes de Amapiano com elementos de pop e R&B, sua turnê traz um design de palco incrível, dançarinos e performances vocais ao vivo excepcionais.

Os locais recomendam chegar cedo para ter tempo suficiente para a verificação dos ingressos, os controles de segurança e encontrar seus assentos antes do início do show.

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