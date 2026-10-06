O confronto da Conferência Oeste entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs se firmou como uma das rivalidades jovens mais empolgantes do basquete moderno. Com dois dos elencos mais dinâmicos da liga, liderados pelas superestrelas Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama, cada duelo entre essas franquias entrega ação em alta velocidade e competição de elite de uma quadra à outra.

GOAL traz todos os detalhes necessários sobre a programação da partida, preços e como comprar seus ingressos hoje.

Quando é Thunder x Spurs?

Data e horário Partida Local Ingressos terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 20h30 CDT Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs Frost Bank Center, San Antonio, Texas Ingressos

Onde comprar ingressos para Thunder x Spurs?

Os ingressos oficiais para os jogos do San Antonio Spurs em casa são distribuídos principalmente pelo portal oficial da Ticketmaster e pelo site oficial do time San Antonio Spurs. Altas renovações de carnês de temporada e cotas destinadas a fã-clubes fazem com que as vendas primárias ao público em geral para adversários de primeira linha da Conferência Oeste possam se esgotar rapidamente.

Se as cotas oficiais destinadas ao público em geral se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir assentos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Thunder x Spurs?

Os preços oficiais de face divulgados pela bilheteria principal para jogos padrão da temporada regular no Frost Bank Center começam em aproximadamente US$ 35 a US$ 50 para assentos no anel superior, subindo para US$ 250 ou mais para lugares laterais no anel inferior, dependendo da demanda pelo adversário.

Se as cotas oficiais destinadas ao público em geral se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir assentos de última hora, com anúncios de entrada a partir de cerca de US$ 82 a US$ 129.

Tudo o que você precisa saber sobre Thunder x Spurs

O Frost Bank Center, em San Antonio, Texas, será o palco deste jogo da Conferência Oeste, com capacidade para mais de 18 mil fãs e visibilidade de primeira linha. Os presentes poderão aproveitar as concessões premium da arena, lojas de produtos oficiais e animadas festividades pré-jogo pelos corredores do local antes do início da partida.



