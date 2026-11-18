The Chainsmokers e The Script levarão seus grandes sucessos a Abu Dhabi para uma noite inesquecível de música ao vivo. A dupla de astros e a aclamada banda irlandesa de rock dividirão o posto de atrações principais do Yasalam After Race Concert, encerrando em grande estilo o aguardado fim de semana do Grande Prêmio de Fórmula 1.

A GOAL reúne todas as informações essenciais sobre o local, a disposição dos lugares e como garantir seus ingressos agora para não perder esse evento.

Quando será o show de The Chainsmokers e The Script?

Data e horário Evento Local Ingressos Domingo, 6 de dezembro de 2026, às 18h The Chainsmokers & The Script Etihad Park, Yas Island, Abu Dhabi Ingressos

Onde comprar ingressos para The Chainsmokers e The Script?

Para quem deseja garantir seu lugar, as plataformas oficiais de venda são a Ticketmaster AE e o site oficial do Yas Marina Circuit. Essas são as principais opções para comprar ingressos de entrada geral e acesso ao Golden Circle no local.

A GrintaHub é uma opção caso os ingressos anunciados no site oficial se esgotem. Trata-se de uma plataforma secundária na qual os fãs podem encontrar ingressos disponíveis para eventos de alta procura.

Quanto custam os ingressos para The Chainsmokers e The Script?

As opções mais baratas de ingresso para esse aguardado evento começam em apenas AED 395 por um upgrade para o Golden Circle, disponível por meio de vendedores oficiais como a Ticketmaster AE e a bilheteria do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Os preços dos ingressos com acesso completo ao show e à corrida variam conforme a categoria de lugar escolhida e a proximidade do palco.

Se os lotes gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora.

Tudo o que você precisa saber sobre The Chainsmokers e The Script

A apresentação será uma grande noite para os fãs de música, já que os Yasalam After Race Concerts encerram a temporada de Fórmula 1. The Chainsmokers é conhecido mundialmente por suas apresentações de música eletrônica dançante cheias de energia e por suas grandes colaborações, enquanto The Script apresentará sua combinação característica de letras emotivas e melodias marcantes de rock.

Localizado em Yas Island, o Etihad Park oferece o cenário perfeito ao ar livre para esse grande show. Os fãs que forem à ilha também poderão aproveitar a animada área de entretenimento ao redor antes do início das apresentações. Com duas grandes atrações internacionais dividindo o palco, o evento de domingo à noite será a celebração ideal para encerrar o fim de semana do automobilismo.