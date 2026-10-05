A NFL International Series leva a Londres um confronto decisivo da divisão AFC South, com o Houston Texans enfrentando o Jacksonville Jaguars. Realizada no icônico Wembley Stadium, esta partida da temporada regular promete muita intensidade, com duas jovens franquias dinâmicas duelando em solo internacional.

GOAL traz todos os detalhes essenciais sobre a programação da partida, os preços dos ingressos e como garantir seu lugar agora mesmo.

Quando é Texans x Jaguars?

Data e hora Partida Local Ingressos Domingo, 18 de outubro de 2026, às 14h30 BST Houston Texans x Jacksonville Jaguars Wembley Stadium, Londres Ingressos

Onde comprar ingressos para Texans x Jaguars?

Os ingressos oficiais para os NFL London Games são distribuídos pelo portal oficial da Ticketmaster UK e pelo site oficial de ingressos do Wembley Stadium. Devido ao enorme interesse em todo o Reino Unido e a Europa, os lotes de venda geral nas plataformas primárias se esgotam rapidamente após seu lançamento inicial.

Se os lotes oficiais de venda geral se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para Texans x Jaguars?

Os preços oficiais de face divulgados pela NFL para os jogos no Wembley Stadium começam em £64 para assentos da Categoria 7 no anel superior, chegando a £175 ou mais para posições premium da Categoria 1 no anel inferior, ao longo das laterais.

Se os lotes oficiais de venda geral se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, com anúncios de entrada a partir de cerca de £105 (US$ 137).

Tudo o que você precisa saber sobre Texans x Jaguars

O Wembley Stadium, em Londres, será o palco deste jogo internacional da temporada regular da NFL, com capacidade para 90 mil pessoas e estrutura de nível mundial. Os torcedores presentes poderão aproveitar fan zones completas no dia da partida, entretenimento e um ambiente festivo do lado de fora do estádio antes do kickoff.