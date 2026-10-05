A NFL International Series leva a Londres um confronto de alto risco pela divisão AFC South, com o Houston Texans enfrentando o Jacksonville Jaguars. Realizado no icônico Wembley Stadium, este jogo da temporada regular promete ação intensa, com duas franquias jovens e dinâmicas duelando em solo internacional.

GOAL traz todos os detalhes essenciais sobre a programação da partida, os preços dos ingressos e como comprar o seu lugar agora mesmo.

Quando é Texans x Jaguars?

Data e horário Jogo Local Ingressos domingo, 18 de outubro de 2026, às 14h30 BST Houston Texans x Jacksonville Jaguars Wembley Stadium, Londres Ingressos

Onde comprar ingressos para Texans x Jaguars?

Os ingressos oficiais para os NFL London Games são distribuídos pelo portal oficial da Ticketmaster UK e pelo site oficial de ingressos do Wembley Stadium. Devido ao enorme interesse em todo o Reino Unido e a Europa, as cargas de venda geral nas plataformas primárias se esgotam rapidamente após o lançamento inicial.

Se as cargas gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para Texans x Jaguars?

Os preços oficiais de face divulgados pela NFL para jogos no Wembley Stadium começam em £64 para assentos da Categoria 7 no anel superior, chegando a £175 ou mais para posições premium da Categoria 1 no anel inferior ao longo das laterais.

Se as cargas gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, com anúncios de entrada a partir de cerca de £105 (US$ 137).

Tudo o que você precisa saber sobre Texans x Jaguars

O Wembley Stadium, em Londres, recebe este jogo internacional da temporada regular da NFL, com capacidade para 90 mil lugares e comodidades de classe mundial. Os fãs presentes poderão aproveitar fan zones completas de dia de jogo, entretenimento e uma atmosfera festiva do lado de fora do estádio antes do kickoff.