O ícone global do pop latino Shakira está se apresentando em todo o mundo com sua eletrizante turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Conhecida por sua dança dinâmica e por hinos lendários que lideraram as paradas, como Hips Don't Lie e Whenever, Wherever, a estrela colombiana segue quebrando recordes de bilheteria em estádios e arenas ao redor do planeta.

Com os ingressos se esgotando rapidamente em cada etapa da turnê, a GOAL tem todos os detalhes sobre datas, preços e como garantir seu lugar agora mesmo.

Quando é Shakira?

Data e horário Evento Local Ingressos 2 de outubro de 2026 às 20h30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madri, Espanha Ingressos 3 de outubro de 2026 às 20h30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madri, Espanha Ingressos 4 de outubro de 2026 às 20h30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madri, Espanha Ingressos 9 de outubro de 2026 às 20h30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madri, Espanha Ingressos 10 de outubro de 2026 às 20h30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madri, Espanha Ingressos 11 de outubro de 2026 às 20h30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madri, Espanha Ingressos 21 de novembro de 2026 às 20h Offlimits Music Festival Etihad Park, Abu Dhabi, EAU Ingressos 28 de novembro de 2026 às 20h Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Grande Pirâmide de Gizé, Cairo, Egito Ingressos

Onde comprar ingressos para Shakira?

Os ingressos oficiais para a Shakira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour foram disponibilizados pela Ticketmaster, a principal vendedora de ingressos para as datas internacionais de seus shows. Os fãs que buscam entradas diretas pelo valor de face podem consultar a Ticketmaster para liberações da alocação primária.

Se você não conseguir garantir entradas durante as vendas iniciais, a StubHub é o caminho se as opções no site oficial estiverem esgotadas. A StubHub oferece aos frequentadores de shows uma plataforma acessível para navegar pelas seções de assentos disponíveis no mundo todo.

Quanto custam os ingressos para Shakira?

Os preços oficiais dos ingressos na Ticketmaster começam em US$ 85 para assentos gerais nos setores superiores, enquanto entradas para setores inferiores e pista variam entre US$ 180 e US$ 350, dependendo da cidade e do local.

Se as alocações gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como a StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, com preços iniciais em torno de US$ 109.

Aqui está um resumo rápido dos preços iniciais:

Setor superior padrão (oficial): a partir de US$ 85

Setor inferior e pista (oficial): de US$ 180 a US$ 350

Entrada geral no mercado secundário (StubHub): a partir de US$ 109

Tudo o que você precisa saber sobre Shakira

Shakira continua sendo uma das artistas latinas de crossover mais bem-sucedidas da história da música, com vários prêmios Grammy e décadas de singles de sucesso global. Sua Las Mujeres Ya No Lloran World Tour celebra seu álbum aclamado pela crítica ao lado de favoritos icônicos dos fãs.

Cada show conta com uma produção de palco de última geração, coreografias elaboradas e faixas de sucesso cheias de energia sem parar. Com a capacidade dos locais se esgotando rapidamente, os fãs são aconselhados a se planejar e garantir os ingressos com antecedência.

Os locais recomendam chegar bem antes do início do show para passar pelos controles de segurança e encontrar seus lugares com tranquilidade antes do começo da apresentação.