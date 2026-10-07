Como comprar ingressos para Russell Peters: datas, preços dos ingressos e mais

O ícone global da comédia Russell Peters está de volta aos palcos, levando seu humor observacional característico, sua interação rápida com o público e suas observações culturais afiadas a locais ao redor do mundo. Conhecido por especiais inovadores como Outsourced e Deported, Peters segue atraindo enormes públicos internacionais com suas apresentações de stand-up sem filtros.

Se você quer assistir ao lendário show ao vivo dele de perto, a GOAL traz todos os detalhes mais recentes da agenda e orientações sobre como garantir seu lugar hoje mesmo.

Quando é o stand-up de Russell Peters?

Data e hora Eventos Local Ingressos 15 de outubro de 2026 às 19h30 Russell Peters ao vivo Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA Ingressos 16 de outubro de 2026 às 19h Russell Peters ao vivo Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA Ingressos 16 de outubro de 2026 às 21h30 Russell Peters ao vivo Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA Ingressos 17 de outubro de 2026 às 19h Russell Peters ao vivo Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA Ingressos 17 de outubro de 2026 às 21h30 Russell Peters ao vivo Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA Ingressos 25 de outubro de 2026 às 20h Russell Peters ao vivo Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos 7 de novembro de 2026 às 20h Russell Peters ao vivo The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, EUA Ingressos 10 de novembro de 2026 às 19h30 Russell Peters ao vivo Crown Live, Southbank, VIC, Austrália Ingressos 11 de novembro de 2026 às 19h30 Russell Peters ao vivo Crown Live, Southbank, VIC, Austrália Ingressos 12 de novembro de 2026 às 19h30 Russell Peters ao vivo Crown Live, Southbank, VIC, Austrália Ingressos 13 de novembro de 2026 às 19h30 Russell Peters ao vivo Crown Live, Southbank, VIC, Austrália Ingressos 12 de novembro de 2026 às 20h Russell Peters ao vivo Brea Improv, Brea, CA, EUA Ingressos 13 de novembro de 2026 às 19h30 Russell Peters ao vivo Brea Improv, Brea, CA, EUA Ingressos 4 de dezembro de 2026 às 19h Russell Peters ao vivo Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, EUA Ingressos 6 de dezembro de 2026 às 20h Russell Peters ao vivo Hard Rock Live, Hollywood, FL, EUA Ingressos 21 de janeiro de 2027 às 19h Russell Peters ao vivo Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EUA Ingressos 22 de janeiro de 2027 às 19h Russell Peters ao vivo Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EUA Ingressos 22 de janeiro de 2027 às 21h15 Russell Peters ao vivo Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EUA Ingressos 23 de janeiro de 2027 às 19h Russell Peters ao vivo Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EUA Ingressos 28 de janeiro de 2027 às 19h30 Russell Peters ao vivo Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA Ingressos 29 de janeiro de 2027 às 19h Russell Peters ao vivo Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA Ingressos 29 de janeiro de 2027 às 21h15 Russell Peters ao vivo Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA Ingressos 30 de janeiro de 2027 às 19h Russell Peters ao vivo Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA Ingressos 30 de janeiro de 2027 às 21h30 Russell Peters ao vivo Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA Ingressos 4 de fevereiro de 2027 às 20h Russell Peters ao vivo The American Comedy Co, San Diego, CA, EUA Ingressos 11 de fevereiro de 2027 às 20h Russell Peters ao vivo Brea Improv, Brea, CA, EUA Ingressos 12 de fevereiro de 2027 às 19h30 Russell Peters ao vivo Brea Improv, Brea, CA, EUA Ingressos 13 de fevereiro de 2027 às 19h Russell Peters ao vivo Brea Improv, Brea, CA, EUA Ingressos 19 de fevereiro de 2027 às 20h Russell Peters ao vivo Casino Rama Resort, Rama, ON, Canadá Ingressos 20 de fevereiro de 2027 às 20h Russell Peters ao vivo Casino Rama Resort, Rama, ON, Canadá Ingressos 28 de agosto de 2027 às 20h45 Russell Peters ao vivo The Comedy Zone, Charlotte, NC, EUA Ingressos

Onde comprar ingressos para Russell Peters?

Os canais oficiais primários de venda de ingressos para a turnê incluem Ticketmaster e plataformas de bilheteria dos locais, como a Live Nation.

Se os lotes gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para o stand-up de Russell Peters?

Os lotes oficiais de ingressos nos canais primários de venda começam em US$ 75, dependendo da cidade, do local e do setor.

Se os lotes gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, com preços a partir de US$ 65, dependendo da disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre os stand-ups de Russell Peters

As apresentações ao vivo de Russell Peters oferecem de 75 a 90 minutos de comédia observacional afiada e em ritmo acelerado, além de uma interação dinâmica com o público, atraindo enormes plateias no mundo todo. A maioria dos principais locais impõe restrições de idade, exigindo que os participantes tenham pelo menos 16 ou 18 anos, e muitas paradas internacionais da turnê funcionam como eventos estritamente sem celular, com o uso de bolsas de segurança para garantir uma experiência ao vivo imersiva. Embora os lotes oficiais primários comecem em US$ 75, os lugares frequentemente se esgotam rapidamente, o que faz das plataformas secundárias uma alternativa ideal para encontrar ingressos individuais de última hora nas datas da turnê global.