Como comprar ingressos para Russell Peters: datas, preços dos ingressos e mais

O ícone global da comédia Russell Peters está de volta aos palcos, levando seu humor observacional característico, sua interação rápida com o público e suas observações culturais afiadas a locais ao redor do mundo. Conhecido por especiais inovadores como Outsourced e Deported, Peters segue atraindo enormes públicos internacionais com suas apresentações de stand-up sem filtros.
Se você quer assistir ao lendário show ao vivo dele de perto, a GOAL traz todos os detalhes mais recentes da agenda e orientações sobre como garantir seu lugar hoje mesmo.
Quando é o stand-up de Russell Peters?
Data e hora
Eventos
Local
Ingressos
15 de outubro de 2026 às 19h30
Russell Peters ao vivo
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA
16 de outubro de 2026 às 19h
Russell Peters ao vivo
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA
16 de outubro de 2026 às 21h30
Russell Peters ao vivo
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA
17 de outubro de 2026 às 19h
Russell Peters ao vivo
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA
17 de outubro de 2026 às 21h30
Russell Peters ao vivo
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA
25 de outubro de 2026 às 20h
Russell Peters ao vivo
Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
7 de novembro de 2026 às 20h
Russell Peters ao vivo
The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, EUA
10 de novembro de 2026 às 19h30
Russell Peters ao vivo
Crown Live, Southbank, VIC, Austrália
11 de novembro de 2026 às 19h30
Russell Peters ao vivo
Crown Live, Southbank, VIC, Austrália
12 de novembro de 2026 às 19h30
Russell Peters ao vivo
Crown Live, Southbank, VIC, Austrália
13 de novembro de 2026 às 19h30
Russell Peters ao vivo
Crown Live, Southbank, VIC, Austrália
12 de novembro de 2026 às 20h
Russell Peters ao vivo
Brea Improv, Brea, CA, EUA
13 de novembro de 2026 às 19h30
Russell Peters ao vivo
Brea Improv, Brea, CA, EUA
4 de dezembro de 2026 às 19h
Russell Peters ao vivo
Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, EUA
6 de dezembro de 2026 às 20h
Russell Peters ao vivo
Hard Rock Live, Hollywood, FL, EUA
21 de janeiro de 2027 às 19h
Russell Peters ao vivo
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EUA
22 de janeiro de 2027 às 19h
Russell Peters ao vivo
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EUA
22 de janeiro de 2027 às 21h15
Russell Peters ao vivo
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EUA
23 de janeiro de 2027 às 19h
Russell Peters ao vivo
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EUA
28 de janeiro de 2027 às 19h30
Russell Peters ao vivo
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA
29 de janeiro de 2027 às 19h
Russell Peters ao vivo
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA
29 de janeiro de 2027 às 21h15
Russell Peters ao vivo
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA
30 de janeiro de 2027 às 19h
Russell Peters ao vivo
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA
30 de janeiro de 2027 às 21h30
Russell Peters ao vivo
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA
4 de fevereiro de 2027 às 20h
Russell Peters ao vivo
The American Comedy Co, San Diego, CA, EUA
11 de fevereiro de 2027 às 20h
Russell Peters ao vivo
Brea Improv, Brea, CA, EUA
12 de fevereiro de 2027 às 19h30
Russell Peters ao vivo
Brea Improv, Brea, CA, EUA
13 de fevereiro de 2027 às 19h
Russell Peters ao vivo
Brea Improv, Brea, CA, EUA
19 de fevereiro de 2027 às 20h
Russell Peters ao vivo
Casino Rama Resort, Rama, ON, Canadá
20 de fevereiro de 2027 às 20h
Russell Peters ao vivo
Casino Rama Resort, Rama, ON, Canadá
28 de agosto de 2027 às 20h45
Russell Peters ao vivo
The Comedy Zone, Charlotte, NC, EUA
Onde comprar ingressos para Russell Peters?
Os canais oficiais primários de venda de ingressos para a turnê incluem Ticketmaster e plataformas de bilheteria dos locais, como a Live Nation.
Se os lotes gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.
Quanto custam os ingressos para o stand-up de Russell Peters?
Os lotes oficiais de ingressos nos canais primários de venda começam em US$ 75, dependendo da cidade, do local e do setor.
Se os lotes gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, com preços a partir de US$ 65, dependendo da disponibilidade atual.
Tudo o que você precisa saber sobre os stand-ups de Russell Peters
As apresentações ao vivo de Russell Peters oferecem de 75 a 90 minutos de comédia observacional afiada e em ritmo acelerado, além de uma interação dinâmica com o público, atraindo enormes plateias no mundo todo. A maioria dos principais locais impõe restrições de idade, exigindo que os participantes tenham pelo menos 16 ou 18 anos, e muitas paradas internacionais da turnê funcionam como eventos estritamente sem celular, com o uso de bolsas de segurança para garantir uma experiência ao vivo imersiva. Embora os lotes oficiais primários comecem em US$ 75, os lugares frequentemente se esgotam rapidamente, o que faz das plataformas secundárias uma alternativa ideal para encontrar ingressos individuais de última hora nas datas da turnê global.