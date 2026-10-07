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Russell Peters ticketsGetty Images
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Como comprar ingressos para Russell Peters: datas, preços dos ingressos e mais

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Veja exatamente como você pode garantir ingressos para Russell Peters

O ícone global da comédia Russell Peters está de volta aos palcos, levando seu humor observacional característico, sua interação rápida com o público e suas observações culturais afiadas a locais ao redor do mundo. Conhecido por especiais inovadores como Outsourced e Deported, Peters segue atraindo enormes públicos internacionais com suas apresentações de stand-up sem filtros.

Se você quer assistir ao lendário show ao vivo dele de perto, a GOAL traz todos os detalhes mais recentes da agenda e orientações sobre como garantir seu lugar hoje mesmo.

Quando é o stand-up de Russell Peters?

Data e hora

Eventos

Local

Ingressos

15 de outubro de 2026 às 19h30

Russell Peters ao vivo

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA

Ingressos

16 de outubro de 2026 às 19h

Russell Peters ao vivo

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA

Ingressos

16 de outubro de 2026 às 21h30

Russell Peters ao vivo

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA

Ingressos

17 de outubro de 2026 às 19h

Russell Peters ao vivo

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA

Ingressos

17 de outubro de 2026 às 21h30

Russell Peters ao vivo

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EUA

Ingressos

25 de outubro de 2026 às 20h

Russell Peters ao vivo

Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Ingressos

7 de novembro de 2026 às 20h

Russell Peters ao vivo

The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, EUA

Ingressos

10 de novembro de 2026 às 19h30

Russell Peters ao vivo

Crown Live, Southbank, VIC, Austrália

Ingressos

11 de novembro de 2026 às 19h30

Russell Peters ao vivo

Crown Live, Southbank, VIC, Austrália

Ingressos

12 de novembro de 2026 às 19h30

Russell Peters ao vivo

Crown Live, Southbank, VIC, Austrália

Ingressos

13 de novembro de 2026 às 19h30

Russell Peters ao vivo

Crown Live, Southbank, VIC, Austrália

Ingressos

12 de novembro de 2026 às 20h

Russell Peters ao vivo

Brea Improv, Brea, CA, EUA

Ingressos

13 de novembro de 2026 às 19h30

Russell Peters ao vivo

Brea Improv, Brea, CA, EUA

Ingressos

4 de dezembro de 2026 às 19h

Russell Peters ao vivo

Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, EUA

Ingressos

6 de dezembro de 2026 às 20h

Russell Peters ao vivo

Hard Rock Live, Hollywood, FL, EUA

Ingressos

21 de janeiro de 2027 às 19h

Russell Peters ao vivo

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EUA

Ingressos

22 de janeiro de 2027 às 19h

Russell Peters ao vivo

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EUA

Ingressos

22 de janeiro de 2027 às 21h15

Russell Peters ao vivo

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EUA

Ingressos

23 de janeiro de 2027 às 19h

Russell Peters ao vivo

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EUA

Ingressos

28 de janeiro de 2027 às 19h30

Russell Peters ao vivo

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA

Ingressos

29 de janeiro de 2027 às 19h

Russell Peters ao vivo

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA

Ingressos

29 de janeiro de 2027 às 21h15

Russell Peters ao vivo

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA

Ingressos

30 de janeiro de 2027 às 19h

Russell Peters ao vivo

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA

Ingressos

30 de janeiro de 2027 às 21h30

Russell Peters ao vivo

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EUA

Ingressos

4 de fevereiro de 2027 às 20h

Russell Peters ao vivo

The American Comedy Co, San Diego, CA, EUA

Ingressos

11 de fevereiro de 2027 às 20h

Russell Peters ao vivo

Brea Improv, Brea, CA, EUA

Ingressos

12 de fevereiro de 2027 às 19h30

Russell Peters ao vivo

Brea Improv, Brea, CA, EUA

Ingressos

13 de fevereiro de 2027 às 19h

Russell Peters ao vivo

Brea Improv, Brea, CA, EUA

Ingressos

19 de fevereiro de 2027 às 20h

Russell Peters ao vivo

Casino Rama Resort, Rama, ON, Canadá

Ingressos

20 de fevereiro de 2027 às 20h

Russell Peters ao vivo

Casino Rama Resort, Rama, ON, Canadá

Ingressos

28 de agosto de 2027 às 20h45

Russell Peters ao vivo

The Comedy Zone, Charlotte, NC, EUA

Ingressos

Onde comprar ingressos para Russell Peters?

Os canais oficiais primários de venda de ingressos para a turnê incluem Ticketmaster e plataformas de bilheteria dos locais, como a Live Nation.

Se os lotes gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para o stand-up de Russell Peters?

Os lotes oficiais de ingressos nos canais primários de venda começam em US$ 75, dependendo da cidade, do local e do setor.

Se os lotes gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, com preços a partir de US$ 65, dependendo da disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre os stand-ups de Russell Peters

As apresentações ao vivo de Russell Peters oferecem de 75 a 90 minutos de comédia observacional afiada e em ritmo acelerado, além de uma interação dinâmica com o público, atraindo enormes plateias no mundo todo. A maioria dos principais locais impõe restrições de idade, exigindo que os participantes tenham pelo menos 16 ou 18 anos, e muitas paradas internacionais da turnê funcionam como eventos estritamente sem celular, com o uso de bolsas de segurança para garantir uma experiência ao vivo imersiva. Embora os lotes oficiais primários comecem em US$ 75, os lugares frequentemente se esgotam rapidamente, o que faz das plataformas secundárias uma alternativa ideal para encontrar ingressos individuais de última hora nas datas da turnê global.

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