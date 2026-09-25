O RB Leipzig enfrenta o PSV Eindhoven na terça-feira, 13 de outubro de 2026, na Red Bull Arena Leipzig.

O RB Leipzig conta com o mando de campo e com seu ataque alemão de pressão alta para dificultar a vida dos visitantes. Já o PSV Eindhoven chega com uma fase empolgante no futebol nacional e um jogo de transição rápido para desafiar os anfitriões fora de casa.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para RB Leipzig x PSV Eindhoven, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Champions League?

RB Leipzig x PSV Eindhoven começa na terça-feira, 13 de outubro de 2026, na Red Bull Arena Leipzig.

Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Como comprar ingressos para RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida entre RB Leipzig e PSV Eindhoven pela Champions League, na Red Bull Arena, siga estas opções passo a passo:

1. Loja oficial de ingressos do RB Leipzig

Site ou aplicativo oficial: Acesse a loja oficial de ingressos do RB Leipzig pela internet ou use o aplicativo oficial RBL Ticket App .

Bolsa de ingressos do RB Leipzig: Se os ingressos para a partida se esgotarem, consulte a bolsa oficial de ingressos RBL Ticket Exchange ( RBL-Ticketbörse ) no aplicativo ou no portal oficial de ingressos do clube.

2. Setor oficial dos visitantes (para torcedores do PSV)

Torcedores do PSV Eindhoven: Se você pretende ficar no setor dos visitantes, os ingressos devem ser adquiridos diretamente pelo portal oficial de ingressos do PSV Eindhoven .

Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida entre RB Leipzig e PSV Eindhoven pela Champions League, na Red Bull Arena, variam conforme a categoria e o canal de compra:

1. Preços oficiais de venda (loja de ingressos do RB Leipzig)

Assentos de categoria padrão: Geralmente custam de € 20 a € 85 , dependendo do setor (por exemplo, atrás do gol e setores da torcida ou assentos centrais nas laterais do campo).

Pacotes VIP e de hospitalidade: Começam em aproximadamente € 250 a € 500 ou mais por ingresso.

2. Mercado secundário de ingressos

Quando os ingressos se esgotam nos canais oficiais, os torcedores podem recorrer a plataformas de revenda, como a StubHub, para garantir lugares na partida.

Ingressos mais baratos e lugares em pé: A partir de cerca de € 42 a € 45 .

Assentos de categoria 1 e lugares premium nas laterais do campo: Custam de € 150 a € 280 .

Preço médio de revenda: Aproximadamente € 120 a € 140 .

RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de RB Leipzig e PSV Eindhoven

O RB Leipzig venceu duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com mais uma derrota incluída nessa sequência de resultados variados. Em seu compromisso mais recente, goleou o Hamburger SV por 5 a 0 na Bundesliga, em forte contraste com a derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League no jogo anterior. O Leipzig também perdeu por 3 a 1 para o Werder Bremen na Bundesliga durante esse período, embora as vitórias anteriores sobre Borussia Mönchengladbach e Eintracht Trier tenham mostrado sua capacidade nas competições nacionais. Nessas cinco partidas, o Leipzig marcou 15 gols e sofreu oito, números que refletem uma equipe ofensiva, mas irregular na defesa.

O PSV Eindhoven atravessa uma boa fase, com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Sparta Rotterdam na Eredivisie. Nesse período, também venceu o Ajax por 3 a 1 fora de casa. Os únicos pontos desperdiçados vieram no empate por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk pela Champions League. O PSV marcou 15 gols nesses cinco jogos e sofreu apenas quatro, o que evidencia sua produção ofensiva e a relativa solidez defensiva.

RB Leipzig x PSV Eindhoven: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos entre RB Leipzig e PSV Eindhoven para esta partida. Registros históricos oficiais de jogos entre os dois clubes não foram fornecidos antes do duelo.

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