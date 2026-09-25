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Como comprar ingressos para RB Leipzig x PSV Eindhoven: preços da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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RB Leipzig enfrenta o PSV Eindhoven na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

O RB Leipzig enfrenta o PSV Eindhoven na terça-feira, 13 de outubro de 2026, na Red Bull Arena Leipzig.

O RB Leipzig conta com o mando de campo e com seu ataque alemão de pressão alta para dificultar a vida dos visitantes. Já o PSV Eindhoven chega com uma fase empolgante no futebol nacional e um jogo de transição rápido para desafiar os anfitriões fora de casa.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para RB Leipzig x PSV Eindhoven, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Champions League?

RB Leipzig x PSV Eindhoven começa na terça-feira, 13 de outubro de 2026, na Red Bull Arena Leipzig.

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Red Bull Arena Leipzig

Como comprar ingressos para RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida entre RB Leipzig e PSV Eindhoven pela Champions League, na Red Bull Arena, siga estas opções passo a passo:

1. Loja oficial de ingressos do RB Leipzig

  • Site ou aplicativo oficial: Acesse a loja oficial de ingressos do RB Leipzig pela internet ou use o aplicativo oficial RBL Ticket App.
  • Bolsa de ingressos do RB Leipzig: Se os ingressos para a partida se esgotarem, consulte a bolsa oficial de ingressos RBL Ticket Exchange (RBL-Ticketbörse) no aplicativo ou no portal oficial de ingressos do clube.

2. Setor oficial dos visitantes (para torcedores do PSV)

  • Torcedores do PSV Eindhoven: Se você pretende ficar no setor dos visitantes, os ingressos devem ser adquiridos diretamente pelo portal oficial de ingressos do PSV Eindhoven.

Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida entre RB Leipzig e PSV Eindhoven pela Champions League, na Red Bull Arena, variam conforme a categoria e o canal de compra:

1. Preços oficiais de venda (loja de ingressos do RB Leipzig)

  • Assentos de categoria padrão: Geralmente custam de € 20 a € 85, dependendo do setor (por exemplo, atrás do gol e setores da torcida ou assentos centrais nas laterais do campo).
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Começam em aproximadamente € 250 a € 500 ou mais por ingresso.

2. Mercado secundário de ingressos

Quando os ingressos se esgotam nos canais oficiais, os torcedores podem recorrer a plataformas de revenda, como a StubHub, para garantir lugares na partida.

  • Ingressos mais baratos e lugares em pé: A partir de cerca de € 42 a € 45.
  • Assentos de categoria 1 e lugares premium nas laterais do campo: Custam de € 150 a € 280.
  • Preço médio de revenda: Aproximadamente € 120 a € 140.

RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de RB Leipzig e PSV Eindhoven

O RB Leipzig venceu duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com mais uma derrota incluída nessa sequência de resultados variados. Em seu compromisso mais recente, goleou o Hamburger SV por 5 a 0 na Bundesliga, em forte contraste com a derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League no jogo anterior. O Leipzig também perdeu por 3 a 1 para o Werder Bremen na Bundesliga durante esse período, embora as vitórias anteriores sobre Borussia Mönchengladbach e Eintracht Trier tenham mostrado sua capacidade nas competições nacionais. Nessas cinco partidas, o Leipzig marcou 15 gols e sofreu oito, números que refletem uma equipe ofensiva, mas irregular na defesa.

O PSV Eindhoven atravessa uma boa fase, com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Sparta Rotterdam na Eredivisie. Nesse período, também venceu o Ajax por 3 a 1 fora de casa. Os únicos pontos desperdiçados vieram no empate por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk pela Champions League. O PSV marcou 15 gols nesses cinco jogos e sofreu apenas quatro, o que evidencia sua produção ofensiva e a relativa solidez defensiva.

RBL

RBL - Sequência

SVW
D3-1
COM
D4-1
HSV
V5-0
B04
D2-0
SGE
V6-0
Gol marcado (sofrido)
13/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
PSV

PSV - Sequência

AJX
V1-3
SHK
E1-1
SPA
V4-1
TWE
D3-2
HEE
V2-0
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

RB Leipzig x PSV Eindhoven: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos entre RB Leipzig e PSV Eindhoven para esta partida. Registros históricos oficiais de jogos entre os dois clubes não foram fornecidos antes do duelo.

Garantir um lugar nas arquibancadas em confrontos europeus decisivos permite aos torcedores acompanhar de perto duelos intensos de pressão e jovens talentos de nível mundial. Combinar a ida ao estádio com uma interface moderna de apostas pelo celular muda completamente a forma de analisar os acontecimentos esportivos em tempo real. Confira nossa análise especializada dos melhores aplicativos de apostas para escolher uma interface feita para torcedores exigentes.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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