Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Liga dos Campeões
team-logoLeipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoPSV
Book RB Leipzig vs PSV Eindhoven Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para RB Leipzig x PSV Eindhoven: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Leipzig
PSV
Liga dos Campeões

RB Leipzig enfrenta o PSV Eindhoven na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

RB Leipzig enfrenta o PSV Eindhoven na terça-feira, 13 de outubro de 2026, na Red Bull Arena Leipzig.

O RB Leipzig conta com a vantagem de jogar em casa e com seu ataque alemão de alta pressão para tentar desestabilizar os visitantes. Enquanto isso, a potência holandesa PSV Eindhoven chega com uma forma doméstica explosiva e um jogo de transição afiado para desafiar os mandantes em solo estrangeiro.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para RB Leipzig x PSV Eindhoven, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões?

RB Leipzig x PSV Eindhoven começa na Red Bull Arena Leipzig, na terça-feira, 13 de outubro de 2026.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 2
Red Bull Arena Leipzig

Como comprar ingressos para RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões?

Para comprar ingressos para a partida RB Leipzig x PSV Eindhoven da Liga dos Campeões da UEFA na Red Bull Arena, siga estas opções passo a passo:

1. Loja oficial de ingressos do RB Leipzig

  • Site / app oficial: Visite a loja oficial de ingressos do RB Leipzig online ou use o RBL Ticket App oficial.
  • RB Leipzig Ticket Exchange: Se a partida estiver esgotada, consulte a RBL Ticket Exchange oficial (RBL-Ticketbörse) dentro do aplicativo ou portal oficial de ingressos do clube.

2. Setor visitante oficial (para torcedores do PSV)

  • Torcedores do PSV Eindhoven: Se você pretende se sentar na seção visitante, os ingressos devem ser adquiridos diretamente pelo portal oficial de ingressos do PSV Eindhoven.

Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões?

Os preços dos ingressos para a partida RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões na Red Bull Arena variam de acordo com a categoria e o canal de compra:

1. Preços oficiais de face (loja de ingressos do RB Leipzig)

  • Assentos de categoria padrão: Normalmente variam de € 20 a € 85, dependendo do setor do assento (por exemplo, atrás do gol / setores de torcida vs. assentos centrais na lateral do campo).
  • Pacotes VIP / hospitalidade: Começam em cerca de € 250 a € 500+ por ingresso.

2. Mercado secundário de ingressos

Quando os canais oficiais de venda de ingressos se esgotam, os torcedores podem recorrer a plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, para garantir lugares para a partida.

  • Assentos de entrada / em pé: A partir de cerca de € 42 a € 45.
  • Categoria 1 / assentos premium na lateral do campo: Variam de € 150 a € 280.
  • Preço médio de revenda: Aproximadamente € 120 a € 140.

RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões: tudo o que você precisa saber

Forma de RB Leipzig e PSV Eindhoven

O RB Leipzig venceu duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com mais uma derrota incluída, produzindo uma sequência mista de resultados. Sua atuação mais recente foi uma dominante vitória por 5 a 0 sobre o Hamburger SV na Bundesliga, um contraste marcante com a derrota por 4 a 1 para o Como na Liga dos Campeões que a antecedeu. O Leipzig também perdeu por 3 a 1 para o Werder Bremen na Bundesliga durante esse período, embora vitórias anteriores sobre Borussia Moenchengladbach e Eintracht Trier tenham mostrado sua capacidade doméstica. Ao longo dessas cinco partidas, o Leipzig marcou 15 gols, mas sofreu oito, refletindo um time de mentalidade ofensiva, mas defensivamente inconsistente.

O PSV Eindhoven vive boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Sparta Rotterdam na Eredivisie, e também venceu o Ajax por 3 a 1 fora de casa nesse período. Os únicos pontos perdidos vieram no empate em 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões. O PSV marcou 15 gols nessas cinco partidas e sofreu apenas quatro, destacando sua produção ofensiva e relativa solidez defensiva.

RBL

RBL - Sequência

BMG
V3-0
SVW
D3-1
COM
D4-1
HSV
V5-0
B04
D2-0
Gol marcado (sofrido)
10/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
PSV

PSV - Sequência

UTR
V1-6
AJX
V1-3
SHK
E1-1
SPA
V4-1
TWE
D3-2
Gol marcado (sofrido)
16/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

RB Leipzig x PSV Eindhoven: retrospecto recente do confronto

Não há dados de confrontos diretos entre RB Leipzig e PSV Eindhoven disponíveis para esta partida. Registros históricos oficiais entre os dois clubes não foram fornecidos antes deste jogo.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google