RB Leipzig enfrenta o PSV Eindhoven na terça-feira, 13 de outubro de 2026, na Red Bull Arena Leipzig.

O RB Leipzig conta com a vantagem de jogar em casa e com seu ataque alemão de alta pressão para tentar desestabilizar os visitantes. Enquanto isso, a potência holandesa PSV Eindhoven chega com uma forma doméstica explosiva e um jogo de transição afiado para desafiar os mandantes em solo estrangeiro.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para RB Leipzig x PSV Eindhoven, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões?

RB Leipzig x PSV Eindhoven começa na Red Bull Arena Leipzig, na terça-feira, 13 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Como comprar ingressos para RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões?

Para comprar ingressos para a partida RB Leipzig x PSV Eindhoven da Liga dos Campeões da UEFA na Red Bull Arena, siga estas opções passo a passo:

1. Loja oficial de ingressos do RB Leipzig

Site / app oficial: Visite a loja oficial de ingressos do RB Leipzig online ou use o RBL Ticket App oficial.

RB Leipzig Ticket Exchange: Se a partida estiver esgotada, consulte a RBL Ticket Exchange oficial ( RBL-Ticketbörse ) dentro do aplicativo ou portal oficial de ingressos do clube.

2. Setor visitante oficial (para torcedores do PSV)

Torcedores do PSV Eindhoven: Se você pretende se sentar na seção visitante, os ingressos devem ser adquiridos diretamente pelo portal oficial de ingressos do PSV Eindhoven .

Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões?

Os preços dos ingressos para a partida RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões na Red Bull Arena variam de acordo com a categoria e o canal de compra:

1. Preços oficiais de face (loja de ingressos do RB Leipzig)

Assentos de categoria padrão: Normalmente variam de € 20 a € 85 , dependendo do setor do assento (por exemplo, atrás do gol / setores de torcida vs. assentos centrais na lateral do campo).

Pacotes VIP / hospitalidade: Começam em cerca de € 250 a € 500+ por ingresso.

2. Mercado secundário de ingressos

Quando os canais oficiais de venda de ingressos se esgotam, os torcedores podem recorrer a plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, para garantir lugares para a partida.

Assentos de entrada / em pé: A partir de cerca de € 42 a € 45 .

Categoria 1 / assentos premium na lateral do campo: Variam de € 150 a € 280 .

Preço médio de revenda: Aproximadamente € 120 a € 140 .

RB Leipzig x PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões: tudo o que você precisa saber

Forma de RB Leipzig e PSV Eindhoven

O RB Leipzig venceu duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com mais uma derrota incluída, produzindo uma sequência mista de resultados. Sua atuação mais recente foi uma dominante vitória por 5 a 0 sobre o Hamburger SV na Bundesliga, um contraste marcante com a derrota por 4 a 1 para o Como na Liga dos Campeões que a antecedeu. O Leipzig também perdeu por 3 a 1 para o Werder Bremen na Bundesliga durante esse período, embora vitórias anteriores sobre Borussia Moenchengladbach e Eintracht Trier tenham mostrado sua capacidade doméstica. Ao longo dessas cinco partidas, o Leipzig marcou 15 gols, mas sofreu oito, refletindo um time de mentalidade ofensiva, mas defensivamente inconsistente.

O PSV Eindhoven vive boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Sparta Rotterdam na Eredivisie, e também venceu o Ajax por 3 a 1 fora de casa nesse período. Os únicos pontos perdidos vieram no empate em 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões. O PSV marcou 15 gols nessas cinco partidas e sofreu apenas quatro, destacando sua produção ofensiva e relativa solidez defensiva.

RB Leipzig x PSV Eindhoven: retrospecto recente do confronto

Não há dados de confrontos diretos entre RB Leipzig e PSV Eindhoven disponíveis para esta partida. Registros históricos oficiais entre os dois clubes não foram fornecidos antes deste jogo.