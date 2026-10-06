A história será feita quando a NFL levar seu primeiro jogo de temporada regular à França, com um duelo empolgante entre Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints. Tendo como cenário o icônico Stade de France, em Saint-Denis, perto de Paris, este grande confronto internacional promete uma atmosfera eletrizante e inesquecível.

GOAL traz todos os detalhes necessários sobre a programação da partida, os preços dos ingressos e como garantir seu lugar hoje mesmo.

Quando será o jogo entre Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints?

Data Partida Local Ingressos domingo, 25 de outubro de 2026 Pittsburgh Steelers x New Orleans Saints Stade de France, Saint-Denis, França Ingressos

Onde comprar ingressos para Pittsburgh Steelers x New Orleans Saints?

Os ingressos oficiais para o jogo da NFL em Paris são distribuídos pela Ticketmaster France e pelo portal oficial de venda de ingressos do Stade de France. A alta demanda internacional e as cotas dedicadas aos clubes fazem com que os ingressos de admissão geral nas plataformas primárias possam se esgotar rapidamente.

Se as cotas gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para Pittsburgh Steelers x New Orleans Saints?

Os preços oficiais de face dos ingressos divulgados pela NFL para o jogo no Stade de France começam em € 91,22 para assentos da Categoria 9 no anel superior, chegando a € 425,75 para os lugares premium da Categoria 1.

Se as cotas gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, com anúncios de entrada a partir de cerca de € 125.

Tudo o que você precisa saber sobre Pittsburgh Steelers x New Orleans Saints

O Stade de France, em Saint-Denis, será o palco deste histórico jogo da NFL em Paris, com capacidade para 80.000 pessoas e instalações de nível internacional. Localizado ao norte do centro de Paris, o estádio tem acesso fácil pelas linhas de transporte público RER B e RER D. Os presentes podem esperar ativações dedicadas na fan zone, entretenimento antes do jogo e uma atmosfera festiva em todo o entorno do estádio antes do pontapé inicial.