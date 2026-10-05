O Philadelphia 76ers vai a Manhattan para enfrentar o New York Knicks no Madison Square Garden em um duelo eletrizante da Divisão do Atlântico. Philadelphia chega com um elenco explosivo, liderado por estrelas de elite, enquanto New York coloca em quadra uma formação aguerrida e incansável, disposta a defender sua casa.
Os confrontos entre esses dois rivais da Divisão do Atlântico têm enorme peso e jogo físico intenso. A procura para ver essa rivalidade ao vivo dentro da arena mais famosa do mundo é excepcionalmente alta logo no início da temporada regular.
GOAL traz todos os detalhes essenciais para você garantir seu lugar hoje. Siga lendo para conferir as principais datas da partida, informações sobre o local, detalhes do canal oficial de vendas e opções de ingressos em plataformas de revenda.
Quando será 76ers x Knicks?
Data e horário
Partida
Local
Ingressos
20 de outubro de 2026, 19h00 EST
Philadelphia 76ers x New York Knicks
Madison Square Garden, Nova York, NY
Onde comprar ingressos para 76ers x Knicks?
Os ingressos oficiais para jogos individuais em casa no Madison Square Garden são distribuídos diretamente pela plataforma principal de vendas no site oficial do New York Knicks, via Ticketmaster.
Se as cotas oficiais destinadas ao público geral se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.
Quanto custam os ingressos para 76ers x Knicks?
Os ingressos primários para jogos individuais vendidos diretamente pelo canal oficial de vendas do time normalmente começam em cerca de US$ 100 a US$ 150 para assentos nos níveis superiores, dependendo da disponibilidade e da categoria do assento.
Se as cotas oficiais destinadas ao público geral se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora. Nos mercados secundários, os ingressos de entrada podem custar a partir de US$ 120 a US$ 130 para assentos nos níveis superiores.
Tudo o que você precisa saber sobre 76ers x Knicks
Assistir a um jogo de basquete no Madison Square Garden exige atenção às principais diretrizes do local para garantir uma experiência tranquila no dia da partida:
- Local do evento e horário de entrada: O jogo será realizado no Madison Square Garden, em Nova York. Os portões da arena abrem 60 minutos antes do início da partida, dando aos torcedores tempo para circular pelos corredores, visitar as lojas oficiais do time e encontrar seus lugares antes do começo do aquecimento.
- Ingressos digitais no celular: O Madison Square Garden utiliza um sistema de ingressos totalmente digital pelo celular. Todos os portadores de ingresso devem apresentar seus códigos de barras digitais em um smartphone nos pontos de controle de segurança.
- Regras para bolsas e mochilas: Mochilas de qualquer tamanho são estritamente proibidas dentro do Madison Square Garden. Bolsas pequenas, bolsas de mão e clutches com menos de 55,9 x 35,6 x 22,9 cm são permitidas após inspeção de segurança.
- Transações sem dinheiro em espécie: O Madison Square Garden é um local totalmente sem dinheiro em espécie em todos os pontos de alimentação, estações de bebidas e lojas, aceitando os principais cartões de crédito, cartões de débito e pagamentos móveis por aproximação.
- Política de entrada para crianças: Crianças com dois anos de idade completos ou mais precisam de seu próprio ingresso válido para entrar no local.