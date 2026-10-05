O Philadelphia 76ers vai a Manhattan para enfrentar o New York Knicks no Madison Square Garden em um duelo eletrizante da Divisão do Atlântico. Philadelphia chega com um elenco explosivo, liderado por estrelas de elite, enquanto New York coloca em quadra uma formação aguerrida e incansável, disposta a defender sua casa.

Os confrontos entre esses dois rivais da Divisão do Atlântico têm enorme peso e jogo físico intenso. A procura para ver essa rivalidade ao vivo dentro da arena mais famosa do mundo é excepcionalmente alta logo no início da temporada regular.

GOAL traz todos os detalhes essenciais para você garantir seu lugar hoje. Siga lendo para conferir as principais datas da partida, informações sobre o local, detalhes do canal oficial de vendas e opções de ingressos em plataformas de revenda.

Quando será 76ers x Knicks?

Data e horário Partida Local Ingressos 20 de outubro de 2026, 19h00 EST Philadelphia 76ers x New York Knicks Madison Square Garden, Nova York, NY Ingressos

Onde comprar ingressos para 76ers x Knicks?

Os ingressos oficiais para jogos individuais em casa no Madison Square Garden são distribuídos diretamente pela plataforma principal de vendas no site oficial do New York Knicks, via Ticketmaster.

Se as cotas oficiais destinadas ao público geral se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para 76ers x Knicks?

Os ingressos primários para jogos individuais vendidos diretamente pelo canal oficial de vendas do time normalmente começam em cerca de US$ 100 a US$ 150 para assentos nos níveis superiores, dependendo da disponibilidade e da categoria do assento.

Se as cotas oficiais destinadas ao público geral se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora. Nos mercados secundários, os ingressos de entrada podem custar a partir de US$ 120 a US$ 130 para assentos nos níveis superiores.

Tudo o que você precisa saber sobre 76ers x Knicks

Assistir a um jogo de basquete no Madison Square Garden exige atenção às principais diretrizes do local para garantir uma experiência tranquila no dia da partida: