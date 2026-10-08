Como comprar ingressos para Patriots x Lions na NFL: datas, preços dos ingressos e mais

A NFL International Series retorna à Alemanha, com o New England Patriots cruzando o Atlântico para enfrentar o Detroit Lions na lendária Allianz Arena, em Munique. O futebol americano explodiu em popularidade pela Europa, o que faz deste confronto um dos eventos internacionais mais aguardados do calendário esportivo.

GOAL reuniu todos os detalhes essenciais sobre como comprar ingressos, a estrutura oficial de preços, a programação da partida e onde garantir seu lugar agora mesmo.

Quando é Patriots x Lions?

Os detalhes da partida da NFL em Munique são os seguintes:

Data e hora Partida Local Ingressos dom., 15 de novembro de 2026, às 15h30 CET New England Patriots x Detroit Lions Allianz Arena, Munique, Alemanha Ingressos

Onde comprar ingressos para Patriots x Lions?

Os ingressos oficiais para o jogo da NFL em Munique são distribuídos diretamente pela Ticketmaster Germany como fornecedora principal de ingressos. Devido ao enorme interesse na Europa e na América do Norte, os lotes primários se esgotam rapidamente durante a venda geral inicial.

Se os lotes oficiais da venda geral se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como a StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir assentos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Patriots x Lions?

Os preços oficiais dos ingressos nos canais primários começam em €180,60 para assentos da Categoria 5 e chegam a €413,75 para vistas privilegiadas da Categoria 1.

Se os lotes oficiais da venda geral se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como a StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir assentos de última hora, com anúncios de entrada a partir de cerca de US$ 272.

Tudo o que você precisa saber sobre Patriots x Lions

O duelo da Semana 10 entre New England Patriots e Detroit Lions, na Allianz Arena de Munique, será o terceiro jogo de temporada regular da NFL em Munique e o sexto no total realizado na Alemanha. Os portões do estádio normalmente abrem de duas a três horas antes do pontapé inicial local programado para 15h30 CET, para acomodar as festividades pré-jogo, e toda a gestão dos ingressos é feita digitalmente pela plataforma da parceira oficial de bilhetagem, com recursos de entrada e transferência sem complicações assim que a entrega por celular é habilitada.