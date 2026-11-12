Como comprar ingressos para Oliveira x Lopes no UFC 335: Datas em Las Vegas, preços dos ingressos e mais

O Ultimate Fighting Championship volta a Las Vegas para um grande evento em 12 de dezembro de 2026. O UFC 335 chega à T-Mobile Arena com um card repleto de ação e algumas das maiores estrelas das artes marciais mistas.

Na aguardada luta principal, Charles Oliveira colocará seu título BMF em jogo em um confronto emocionante contra Diego Lopes. Na penúltima luta da noite, Alex Pereira enfrentará Sergei Pavlovich em um duelo dos pesos-pesados que promete aos fãs uma noite inesquecível.

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Quando será o UFC 335?

Data e horário Confronto Local Ingressos Sábado, 12 de dezembro de 2026 Oliveira x Lopes T-Mobile Arena, Las Vegas, EUA Ingressos

Onde comprar ingressos para o UFC 335?

O melhor lugar para encontrar ingressos é diretamente na bilheteria oficial da arena e por meio de parceiros oficiais de venda de ingressos do UFC, como a AXS. Os ingressos costumam ser disponibilizados em fases. A pré-venda geralmente é reservada para membros do UFC Fight Club e assinantes da newsletter, que têm a primeira oportunidade de garantir seus lugares. Depois desse período inicial, a venda geral é aberta ao público.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a StubHub é uma opção. No mercado de revenda, é possível encontrar lugares disponíveis para esse grande evento pay-per-view mesmo depois que os ingressos se esgotarem nos canais oficiais.

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Quanto custam os ingressos para o UFC 335?

Os preços dos ingressos para esse grande card variam conforme o setor escolhido na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Na compra direta com a empresa oficial de venda de ingressos, os preços geralmente começam em torno de US$ 250 nos setores superiores, conhecidos por oferecer a forma mais acessível de assistir às lutas ao vivo.

Se os ingressos destinados à venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora. Atualmente, os preços no mercado de revenda começam em torno de US$ 329.

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Tudo o que você precisa saber sobre o UFC 335

O UFC 335 promete ser um dos eventos pay-per-view mais empolgantes do ano, levando um card repleto de atrações à capital mundial das lutas. Charles Oliveira e Diego Lopes disputarão o título BMF em uma luta principal de cinco rounds que promete muita ação no octógono. Na penúltima luta da noite, o campeão dos meio-pesados Alex Pereira subirá para a categoria dos pesos-pesados para enfrentar o perigoso Sergei Pavlovich. Quem estiver na T-Mobile Arena poderá acompanhar uma noite inteira de lutas preliminares e do card principal, com grandes postulantes e promessas em ascensão.